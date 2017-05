PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

1er desertor del rebaño de Ramiro

Corrupción financia delincuencia: FGCV

Autocrítica, CNOP pide fiscal priista

1.- La pose del exdiputado local Erasmo González Robledo de priista “desencantado” porque el PRI de ahora no va “con sus valores y principios” no le queda, cuando es muy poco lo que aportó a ese partido y mucho lo que recibió como “cachorro” del Tricolor.

Hijo del exalcalde de Madero (del mismo nombre) en tiempos de La Quina, cuando bastaba tener el visto bueno del entonces poderoso líder petrolero para llegar al poder, no sólo gozó de las mieles de esa paternidad, sino que de los 15 años de militancia que dijo tener al presentar su renuncia al PRI, once años los disfrutó con diferentes puestos administrativos en el Gobierno del Estado y municipio, finalmente con una curul en la LXII Legislatura local.

González Robledo es el primer desertor del rebaño de Ramiro Ramos Salinas y eso que mantiene vínculos con ese círculo.

Resulta que Erasmo hace unos meses, casi al principio de este año se le vio interesado en la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI, es decir que en tan sólo 4 meses cambio de parecer, o vio transformar al que fue su partido, al que ahora ve incongruente con sus valores y principios.

Hoy Erasmo renuncia a un partido al que dice haber servido. Pero es al revés, el PRI es el partido del que se sirvió para mantenerse en diferentes nóminas. Corren versiones en la urbe petrolera que el ex cachorro Tricolor se va a Morena, está en su derecho en buscar otras oportunidades, lo penoso es que no tuvo el talento para encontrar las palabras precisas para retirarse con decoro.

Seguramente vendrán muchas historias más de deserción al PRI y todas encajan con la canción de José Alfredo Jiménez, “porque el cariño comprado ni sabe quererte, ni sabe ser fiel”.

2.- Los acontecimientos de violencia registrados en Reynosa durante los últimos días con un saldo de varios muertos no es cosa menor. Siendo justos, no está en manos del gobernador de Tamaulipas y mucho menos de la primera autoridad municipal terminar con la ola de violencia de un día para otro; aun con la participación de las fuerzas militares, navales y Policía Federal no puede cerrarse el capítulo de inseguridad que vive esa zona geográfica, con todo y que acaban de enviarse refuerzos a ese punto fronterizo.

Ayer el Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, Jefe del Poder Ejecutivo dio a conocer su propuesta llevada al foro de la CONAGO y manifiesta al Secretario de Gobernación, demandando el respaldo y apoyo del Gobierno Federal para cerrarle el paso a las actividades que por ser fuentes de financiamiento son motivo de pugna entre los grupos delincuenciales y puso como ejemplo la intervención de PEMEX para frenar el robo de combustible.

Sobre este punto podemos comentarle que sin la información precisa de cuando y donde (en que ductos) hay el producto no se logra la “ordeña”, lo cual quiere decir que desde dentro de la empresa están los principales cómplices.

Otra instancia del Gobierno Federal que tiene su parte de responsabilidad en estas actividades es la Dirección General de Aduanas, también dado a conocer por el gobernador García Cabeza de Vaca. Nuestro comentario es que las armas y la droga no pasan volando. También se refirió al contrabando en general, incluyendo el trasiego de droga y los casinos.

En otras palabras el gobernador de Tamaulipas busca la integración de una estrategia que no es con las armas, sino con el ejercicio estricto del poder en diferentes actividades, mismas que ya se ven en la incautación de máquinas que operaban en los casinos, con un fuerte golpe en Nuevo Laredo y Victoria.

El mensaje del mandatario tuvo lugar durante la inauguración de la Unidad Oncológica Pediátrica del Hospital Materno-Infantil de Reynosa, en ese marco manifestó que, “la lucha para pacificar a Tamaulipas la vamos a ganar se los aseguro”, reconoció el papel importante desempeñado por las fuerzas armadas con las que viene trabajando su gobierno, dejó asentado que a las actuaciones del Ejército, la Marina y Policía Federal también está la participación de la Policía Estatal.

3.- En el programa del # Libre 17 de este domingo el Municipio Victorense tendrá lugar el sorteo de diferentes artículos electrodomésticos y donde el principal premio es un automóvil, se trate del paquete de obsequios con los cuales el Ayuntamiento premia a los contribuyente que pagaron oportunamente el impuesto predial.

También en se mismo escenario se hará un espacio para reconocer el trabajo humanitario que realiza la Cruz Roja en beneficio de la sociedad, habrá demostración de sus actuaciones de primeros auxilios, además de exaltarse los valores que sustenta la institución, en el contexto del Día Internacional de la Cruz Yoja que se conmemora el próximo lunes 8 de mayo.

4.- Déjeme comentarle que rumbo a la XXII Asamblea Nacional del PRI sus diferentes organizaciones trabajan para llevar propuestas que van al rescate de la confianza del electorado, con ideas claras, preceptos precisos que aseguren una participación política dentro de lineamientos transparentes, que no permitan actos de corrupción y una mayor intervención del partido y sus sectores para “jalar la rienda” a quienes se desaparten de las causas ciudadanas y los valores.

De acuerdo a la propuesta de la CNOP se está reconociendo la necesidad de crear una Contraloría Interna para vigilar y sobre todo prevenir actos de corrupción de los militantes en el ejercicio de un puesto público.

Esta posición autocrítica será debatida internamente, pero también con la sociedad a la que convocarán en su momento para plantear su propuesta.

De 10 puntos destacan como principales Crear la figura de Contralor, Auditor o Fiscal de la Militancia, para vigilar y prevenir actos de corrupción o gestiones no apropiadas de los militantes que llegan al servicio público.

Otro puntos se refieren a: Establecer cualidades específicas para los miembros que integran la Comisión Anticorrupción y las facultades que tendrán en los procesos de selección de candidatos; establecer como obligatorio de los candidatos presentar las declaraciones 3 de 3, así como la aplicación de exámenes de confiabilidad; que el presidente del Comité ejecutivo Nacional del PRI, tenga la facultad de solicitar la presencia de servidores públicos de origen priista para que rindan cuentas; asimismo proponen revisar los procedimientos de expulsión, supervisión y reincorporación de militantes para evitar a los tránsfugas políticos.

Como Usted ve, suena bien. Ahora falta su aprobación y hay otros puntos que posterior ocasión comentaremos.