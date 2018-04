Por La Libre

“Cuando el aire va en contra los papalotes más se elevan”

Por Edelmira Cerecedo García.

Dicen que perro no come perro, pero en tiempos de Peri zombis hasta los huesitos le chupan, y es qué el ganar ganar fue una moneda al aire, la libertad extrema de la publicidad básicamente entro en el campo minado de la Comunicación, los medios de comunicación se convirtieron en franquicias de gobiernos y gabinetes, quienes no estaban dentro del sistema y no gozaban de ésas mieles empezaron a sacar las uñas y perdieron el sentido de la ética de la Información y a través de redes sociales con boicotearon el Periodismo y se escondieron en nombres falsos para exhibir convenios exorbitantes qué no eran para cumplir el compromiso de difundir lo qué los Gobiernos hacen con los recursos y la política qué emplean para dar avance a la sociedad, el dinero se convirtió en la política y el desbarajuste empezó con la liberación del Facebook dónde una foto qué un periodista rellenaba y ponía cómo un acto masivo, era descubierto por alguien qué ponía la realidad o viceversa según el resultado qué desea.

Las opiniones ya no son necesarias esperarlas en el café, las redes nos dan santo y seña, y además provocan incluso decisión, generan cuestionamientos que aunque usted pida qué bajen dicha publicación en una captura, tras un whats, un reenvío de correo las cosas quedan para siempre.

De esta manera los medios de comunicación han perdido la credibilidad que gozaban en sexenios pasados, lo que viene a fortalecer el discurso y las ideas de Andrés Manuel con una visión anti-sistémica.

En un contexto tradicional, un ataque y una confrontación con los medios o periodistas, como los que ha tenido en días recientes, significarían un suicidio político, sin embargo, esto no parece ser así; en lugar de debilitarse se fortalece.

La historia se replica, porque en un país no muy lejano, hacia el norte, se presentó un candidato anti-sistema que confrontaba la prensa, que les acusó de publicar fake news o noticias falsas, que les llamó “deshonestos”, y aun así ganó la elección presidencial de Estados Unidos.

Se podrá argumentar que es un triunfo a medias porque no ganó en el voto popular, pero ganó bajo los términos del sistema político del vecino país.

Mientras más rápido los mercadólogos y estrategas entiendan que la guerra sucia ya no funciona como antes, más rápido abandonarán tales consejos políticos kamikaze.

Andrés Manuel como los papalotes, entre más vaya contra el aire, más parece elevarse.

Y BAJAMOS ESTO A LO LOCAL la intimidación, la guerra sucia, el ataque a los estereotipos, la utilización de hábiles periodistas para trabajos de información negativa y el venderse o señalar a los compañeros como miembros partidistas para creer venderles verdades de comunicación ética en un afán de creer qué tienen la credibilidad de la gente cuando el tema real es qué se perdió el objetivo y hemos entrado en la etapa dónde sólo permanecerán los candidatos con convicción y los periodistas objetivos ésos qué no venden los ideales de su pueblo y de su gente y no es cuestión de partidos, se trata de qué hoy la gente se fija en las personas y creé más en su propia inducción qué en lo que se genera en cada debate de opiniones…..así qué SI LOS AIRES ESTÁN EN CONTRA LOS PAPALOTES TIENDEN A ELEVARSE MÁS….ya tiene tarea para qué sepa si valdrá la pena invertir tanto y a tantos medios a sus estrategas.