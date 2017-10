EL COLUMNISTA

Por: Ramón Escalante González.

Cuando los perros ladran, es señal que vas pasando...

*.- Un Secretario General de Gobierno de peso completo.

*.- Que Alejandro Guevara nos hable claro: Demandan priístas del Mante.

*.- La buena Imagen del Alcalde Francisco Leal en Mante.

*.- Al PES no lo conocen en Victoria, mucho menos en Mante.

*.- Magna y noble labor lleva Presidenta del DIF Ocampo.

*.- Reconoce Alcalde de Xicoténcatl logros del Gobernador para Tamaulipas.

Definitivamente el Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca se encuentra en su mejor momento, la tempestad fue controlada y el fuego fue minimizado, al buen entendedor pocas palabras, el trabajo hecho por su fiel amigo y Secretario General de Gobierno César Augusto Verástegui Ostos es palpable y se puede respirar en todo el Gobierno del Estado, la mano dura y la fuerza políticamente hablando la tiene el Truko en sus manos, se ganó la confianza del Gobernador a pulsó, controlando y apagando incendios, los cuales hoy sofocados permiten al mandatario Estatal Francisco Javier García Cabeza de Vaca llevar por un buen rumbo los destinos de Tamaulipas, la paz y la seguridad empiezan a rendir frutos en la mayoría de los Municipios.

Del Secretario General de Gobierno César Augusto Verástegui Ostos, se habla mucho y se dice se va a una Candidatura al Senado, por qué se la ganó, lo cierto es que su lealtad está con Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el Truko no se mueve sin que su jefe político se lo diga antes, son un equipo muy sólido y las decisiones para Acción Nacional en los próximos comicios electorales saldrán de común acuerdo de estos dos hombres en Tamaulipas.

Demandan priístas del Mante que Alejandro Guevara se destapé.

El Diputado Federal por el Sexto Distrito Electoral Luís Alejandro Guevara Cobos está jugando con los priístas del Mante y los aspirantes a la Alcaldía de la urbe cañera por el Partido Revolucionario Institucional, quiénes no ven con buenos ojos que Ale no se destapé y solo haga campaña en silencio por debajo del agua, como si no buscara nada, afirman siempre lo han apoyado en todas sus aventuras políticas y en muchas de ellas no han salido del todo bien por su carácter.

Por su parte Alejandro Guevara navega con la bandera de soy Diputado Federal y los fines de semana anda en campaña en Mante, hasta cierto punto es válido, siempre y cuando les dé la cara a los grupos políticos del PRI y les diga ahora cuál es su aspiración política.

No se valen las puñaladas por la espalda Julio Portales entre otros más esperan una respuesta de su parte.

La buena Imagen del Alcalde Francisco Leal en Mante.

El Presidente Municipal del Mante Juan Francisco Leal Guerra es un hombre que tiene una muy buena imagen en su tierra, a pesar de los conflictos políticos, su chamba es buena y a rendido frutos en la sociedad con buena aceptación, quiénes ven en él, a un hombrecomprometido con su pueblo.

En las próximas semanas veremos a un Presidente Municipal en Mante con más trabajo, apretando el paso, muy firme en sus decisiones, pero noble con el pueblo que a un confía en su Alcalde Leal Guerra.

Para Francisco Leal no hay enemigos, solo objetivos y metas que cumplir, reconoce amplía mente el trabajo del Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en este primer informe entregado al Congreso de Tamaulipas.

Al Mante afirma Francisco Leal le va bien con el Gobernador Cabeza de Vaca, pero añade le va ir mucho mejor el próximo año, las decisiones políticas son de un solo hombre.

Al PES nadie lo conoce.

Al Partido Encuentro Social en Tamaulipas nadie lo conoce mucho menos en Mante y lo digo por qué quién representa y abandera el liderazgo del PES en el Estado es el mantense y ex Candidato del PRI a la Alcaldía de la urbe cañera Rigoberto Rodríguez Rangel un buen hombre, quién se dice recientemente invito a otro buen elemento Julio Peña Segura para que sea el Candidato de Encuentro Social por la Presidencia Municipal del Mante, a un que la noticia no ah sido confirmada por estos dos personajes de sobra basta decir,que no es necesario son buenos elementos ambos pero el PES ni eco hace en las entrañas de la ciudad cañera, se habla mañana firman acuerdos en la capital Rigo y Julio.

Magna y noble labor lleva Presidenta del DIF Ocampo.

Una gran labor de trabajo es la que realiza en estos momentos la Presidenta del Sistema DIF Municipal de Ocampo Margarita Compeán de Muñiz, quién con ese espíritu de servicio que la caracteriza apoya a las familias que más lo necesitan, gestionando grandes apoyos.

En esta ocasión fueron entregadas 5 sillas de ruedas bajo la gestión de la primera dama del Vergel de Tamaulipas, a través del programa Integra a cargo de María Irene Coronado Mata en el Patrimonio de la beneficencia Pública, que ayuda ah personas de escasos recursos, que hacen posible mejorar su calidad de vida por medio de la visión de gestionar mediante esta institución algunas prótesis, implante auditivo o silla de ruedas como en esta ocasión de manera gratuita los beneficiarios son: Martín Muñiz Martínez, María Severiana Rosales López, Sotero Martínez Alvarado y Socorro Muñiz Lara.

El trabajo de la Presidenta del DIF Ocampo Margarita Compeán de Muñiz es muy bueno y noble a la vez, llevando la ayuda a quien más lo necesita de la mano del Alcalde Pedro Javier Muñiz Camacho, ambos hacen un buen equipo en el Vergel de Tamaulipas.

Reconoce Alcalde de Xicoténcatl logros del Gobernador para Tamaulipas.

Después de haber entregado el Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca su Informe ante el Congreso, el Presidente Municipal de Xicoténcatl Vicente Javier Verástegui Ostos reconoció el gran trabajo del Gobernador en Tamaulipas, dijo el avance es notorio en todos los renglones, empezando por la seguridad y los apoyos sociales.

A Xicoténcatl le va muy bien de la mano de Francisco Javier García Cabeza de Vaca aseguró Vicente Verástegui, en la tierra cañera el progreso y el desarrollo de muy notorio en este primer año los avances sin significativos en materia de obras públicas e infraestructura educativa.

Las comunidades se han visto beneficiadas resalto Verástegui Ostos, Xicoténcatl es una tierra de progreso y antes de que concluya el año, tendrá mucho más obras gracias a la mano amiga y sincera del Gobernador García Cabeza de Vaca.

Vicente Verástegui Ostos afirma que apostarle al Gobernador es seguir pensando en un mejor futuro para Tamaulipas y para eso añadió la unidad debe de prevalecer en el orden público y político.

Facebook: Escalante Noticias.