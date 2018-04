Por La Libre

“CUANDO SE TRATA DE DINERO; TODOS SON DEL MISMO PARTIDO, CUANDO SE TRATA DE AYUDAR RECUERDAN QUÉ SON DE DISTINTAS RELIGIONES”

Por Edelmira Cerecedo García.

Y éste sábado fue de mucha actividad para los candidatos del Partido Acción Nacional, el Candidato a Diputado por el Sexto Distrito estuvo en El Mante desde la mañana, Vicente Verastegui Ostos realizo una brigada de impacto, dónde pudo sentir el respaldo de la gente qué se identifica con un hombre sencillo, de campo y además qué busca estar en la mente de los votantes, los escucha, baila, los atiende y con su tan especial manera de hablar hace saber que se siente cómodo y en confianza.

Acercándose la tarde el Candidato Blanquiazul recibio a la Candidata a Senadora Maria Elena Figueroa Smith reuniéndose con un grupo de mujeres para escuchar las inquietudes del género fuerte y las guerreras qué hacen de las campañas un sonar emotivo.

Después se trasladaron hasta el Country Club dónde tras un gallo qué reunió a los municipios de la región estuvieron jóvenes qué fueron motivados por Carlos Valle líder del Grupo Unidos por la Grandeza y quien al ver el impacto qué puso podría sugerirse cómo un operador para el Candidato a Diputado, pues se ve qué tiene una estructura buena y gran convocatoria, en verdad qué su evento hace ver qué es uno de los qué puede con el paquete en el distrito, además por la frescura qué le imprime y el dinamismo qué tiene con sus jóvenes.

En el evento la participación fue muy confortable el entusiasmo de la sangre nueva qué se integra de corazón a ese proyecto del Candidato a Diputado y Senadores queda listo para reflejar de ya qué serán los ganadores, al menos por el impulso qué le da el grupo de Carlos Valle….sin duda está hecho para ser un potencial en la operación política, éso dicta a qué fue un buen alumno de su maestro quien le tiene plena confianza para saber qué sacara la Diputación de Vicente Verastegui Ostos.

Y bueno mientras tanto es claro qué señalar el peligro del tiempo de sequía, el cual esta provocando incendios en la Sierra, cómo el caso de Ocampo, Tamaulipas; aquí es dónde se ha podido ver qué es necesario consientizar a las personas con respecto al comportamiento en lugares propensos a qué se de un incendió por el problema de la falta de humedad.

Así mismo esto da a buscar qué las familias estén alertas a cada situación de riesgo qué vean por mínima qué sea y la reporten de inmediato a protección civil, así cómo saber resguardar sus animales qué muchas veces se exponen al fuego y salen a la carretera.

Y De Ocampo a Victoria.

Agua, éso mueve a todos, tanto cuando es mucha cómo cuando es poca, y es qué en la capital del Estado y en casi todos los municipios la escasez de agua, no es algo qué se desea, por desgracia la población ha incrementado y las zonas de urbanización crece de manera no planeada, lo que provoca qué muchas veces los accesos para ampliar correctamente las redes es dificil.

El gerente de la COMAPA Victoria Gustavo Alberto Rivera es uno de los más preocupados en poder traer soluciones en éste tema, sin embargo el estiage también ha contribuido y retrasa la organización de la distribución, las presas han bajado su capacidad y ése es el tema por el qué debe de preocuparse realmente, puesto qué el hecho de cortar el agua no es por un gusto, sino para tener control y qué ése desavasto no sea para siempre, así qué a cuidar el agua todos.

Elecciones 2018 Federales

Qué triste es qué vean la situación de Estados Unidos y quieran repetirlo deliberadamente por el hartazgo, Desgraciadamente aveces la exposición objetiva para no caer en desencanto pone a uno en el ojo del Huracán y por desgracia la grilla llega y hacen del trabajó honesto una manipulación, Ojalá qué el INE Regule éso y dejé qué la exposición de todas las opciones a ser votadas realmente sea libre.

Mientras tanto sólo queda decir qué la gente está enojada por qué le dicen por quien votar y eso enfatiza mas el objetivo de AMLO y surgen cómo héroes qué no son manipulados, mientras qué la reacción enfurecida sigue, no existe poder humano que ayude mientras no puedan negociar con civilidad y pluralidad para qué MORENA no logré su objetivo.

Tan sólo, el hacer alarde y fiesta de qué el PRI sea enterrado por que ya se fueron a otro partido, es el riesgo más grande, NO ES EL PRI EL ENEMIGO A VENCER……echaron andar una política estratégica impulsada por pasiones de colores….urge qué enderecen ésto en la mesa de las negociaciones y bajen el coraje social por una elecciones plurales y acordes qué se apaguen hacer un CAMBIO qué involucre a todos, en este caso a los tamaulipecos, dónde por primera vez existan elecciones de suelo parejo, un Gobierno qué pida congruencia y paz, con las instituciones responsables, ÉSTO LEGITIMARIA POR MUCHO AL GOBIERNO POR EL QUÉ LOS TAMAULIPECOS ELIGIERON EL CAMBIO, al ser siempre manipulados para elegir a sus gobernantes.