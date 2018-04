Por La Libre

¿CUANDO VA SER EN VERDAD EL DEBATE?

Por Edelmira Cerecedo García.

En este momento, cada Coalición es ganadora o el Bronco, por qué de Margarita ni hablamos, y es qué ya cada quien también pago a sus medios de comunicación para hacer de sus gallos los Reyes; Pero la realidad está más qué vista, con el miedo al cien de todos, Andrés Manuel López Obrador sedo al tigre, y se llevó al gatito tierno, ronroneo y fue todo lo qué hizo, dejó qué le dieran con todo y se convirtió en el tolerante, la víctima y hasta el cristo en plena pasión.

Realmente es tan triste qué nadie se preocupe por México, qué utilicen todas las instancias para investigarse entre ellos, pero nadie propone utilizarlas para investigar a la realidad del País.

No hubo una propuesta sin preámbulo y sin gráfica y peor aún hasta testigo cómo El Bronco con su bala, y el dato de la muerte de su hijo, se supone qué pretenden gobernar no qué desean la votación por compasión de la gente, ni mucho menos pretendemos un Presidente qué se la va a pasar buscando quien la pague y no quien la está haciendo.

Ya todos saben quien es quien, dónde y cómo han estado, y hasta si tienen las propiedades qué dicen, si robaron, lavaron, compraron o rentarón….PERO ¿QUÉ PROPONEN?, ¿cómo van a destrabarr a México?, es terrible ver éste tipo de circos, parece una pelea de mujeres por el marido, si es tan cabron entonces ¿por qué se pelean por el?, todos hablan mal del sistema, cuando saben qué llegando todos tienen qué hacer sinergias con todo y obvio que es necesario cambiar algunos rumbos y hacer algunos ajustes.

Así tal cual, como va, díganos, qué traen tal propuesta qué pudiera quizas existir tal o cuál modificación al llegar al poder pero qué tratarán de apegarse.

Destruir la democratización es cómo qué el objetivo de todos, el pretender qué los vean como iguales a tal o cual por ser de un partido, éso da pánico, se supone qué debe de existir el equilibrio y la moderación, entonces por qué querer meter a fuerzas a todos en un mismo credo o doctrina.

Soy imparcial y soy muy objetiva, antes de hacer la crítica directa en cuánto a la terrible representación de las mujeres por parte de Margarita Zavala, de horror su papel NO DEJA DE SER LA ESPOSA DE CALDERON, MEADE demostro justamente lo qué ya no quiere la gente, ANAYA la espada desenvainada, El Bronco justo lo qué le puso sabor a tanto incipiente y ANDRÉS MANUEL Relajado relajado,relajado….así no más.

Elecciones Tamaulipas 2018.

Se hizo entrega de la Constancia de Registro para participar en la contienda electoral desde el próximo 14 de Mayo a Noemy ya aprobada toda su plantilla a Síndicos y Regidores para las elecciones del 1 de julio.

Así mismo se entregó la constancia a Mateo Vázquez Ontiveros como Candidato por el Partido Acción Nacional a la Presidencia del Mante.

Por el Partido Revolucionario Institucional se hizo entrega de la constancia a Julio César Portales Martínez.

Y por la Vía Independiente a David Perales Segura.