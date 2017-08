T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“CUANTAS CARAS TRISTES”……!

TRAS LA terrible y dolorosa derrota de OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ, fallido aspirante a dirigir el PRI-Tamaulipas, “hay muchas caras tristes en Reynosa”, por la razón de que, el ex alcalde y ex senador, “ya no es bien visto por la militancia y mucho menos por la sociedad reynosense”, porque Luebert, es de los políticos que, “siempre busca los espacios públicos, para aprovechar y consolidar sus intereses personales y los de su reducido grupo político” y por esta razón “la mayoría tricolor le dieron la espalda”, por no convenir al proyecto de recuperación del PRI en Tamaulipas.

AHORA BIEN el nuevo Presidente estatal del tricolor SERGIO GUAJARDO MALDONADO, en su primer rueda de prensa sostenida allá en Victoria dijo que, “en Reynosa, ya estamos operando desde hace mucho”, tarea política que en mi punto de vista es fundamental, y si realmente los integrantes del Revolucionario Institucional, desean consolidarse con las familias de los diversos estratos sociales de todos los rincones del estado, por principio de cuentas, tendrán que dedicarle tiempo a las amas de casa y jefes de hogar, para que vuelvan a creer y confiar en ellos, tarea que no es tan fácil.

Y SI EN EL PRI Estatal, para ayudar a que, “Oscar Luebert Gutiérrez, “mitigue o digiera bien la derrota” sufrida el pasado sábado, le van a dar las candidaturas a la Presidencia Municipal, así como la de Diputado Federal y otorgarle a él, el abanderamiento a Senador de la República, esto creará sin duda un grave clima de inconformidad e indignación y eso por consiguiente, el nuevo líder priista de Tamaulipas Sergio Guajardo Maldonado, tendrá que valorarlo de manera sensata, cauta y metódica, para que este organismo político, no caiga en “los mismos baches” y eviten el hundimiento político.

Y AUNQUE el adagio reza que “del dicho al hecho hay mucho trecho”, los priistas “de verdadero hueso colorado”, es decir los que en realidad “le tienen amor a la camiseta” y no a la conveniencia, tendrán que analizar bien las cosas, respecto a decisiones y con ello, evitar los garrafales errores que han sumido al PRI en el peor de los hoyancos, porque no debe olvidarse que “en política de todo se vale” y si el nuevo líder Priista Sergio Guajardo Maldonado, le piensa poner a Oscar Luebert TODO EN CHAROLA DE PLATA, “como premio de consolación” o por simple negociación contraída, tengan la plena certeza de que, así como el pasado 5 de junio del 2016, a los del PRI, “LES SALIÓ EL TIRO POR LA CULTA”, los de enfrente, les volverán a dar una nueva aporreada y los dejaran temblando como sucedió cuando el hoy Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, triunfó de manera abrumadora sobre Baltazar Hinojosa Ochoa y “sacó al PRI del palacio de Gobierno”, por lo que este tema que, se antoja súper interesante tendrá que ser ultra analizado, por la grey tricolor y entiendan que, “el grupo de los luberianos”, son un dañino cáncer para el PRI-Tamaulipas.

Y USTED amable lector me preguntaría porque, y yo le responderé que, “si Oscar Luebert recibe lo que le hayan prometido entre esto “algunas candidaturas”, primero que nada, este señor buscará instalar a su respetable esposa actual Diputada Federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX DE LUEBERT, como abanderada del PRI a la Presidencia Municipal y sino “el tiempo os dará la razón”. Pero además si Luebert, es ungido como Candidato a Senador por Tamaulipas, como ya se rumora, “el PRI irá sin duda, derecho a la derrota”, porque Oscar, “AL SER MÁS DE LO MISMO” no sería apoyado por los priistas y mucho menos por el pueblo tamaulipeco, porque Luebert, ya fue senador y no hizo nada por las familias. Sin olvidar que, “LA GENTE QUIERE CARAS NUEVAS y no los mismos dinosaurios de siempre”, al menos esto que digo “es el sentir de la sociedad en general”.

Y SI HAY “hay muchas caras tristes en Reynosa”, esto es precisamente por la terrible debacle sufrida por Luebert Gutiérrez el sábado anterior, al ser superado por amplio margen por SERGIO GUAJARDO MALDONADO, quien desde ahora dirige los destinos del priismo tamaulipeco y si, el matamorense “desea sacar del bache al PRI”, como ya lo dijo en sus iniciales mensajes luego de su triunfo, tendrá que hacer a un lado todo lo que le cause daño o perjuicio al partido de los tres colores.

PARA FINALIZAR les diré que, uno de los palpables malos ejemplos en el PRI, ha sido lo expresado el domingo pasado por el sátrapa ex alcalde de Reynosa, EVERARDO VILLARREAL SALINAS, “sujeto de baja caterva moral”, quien siendo uno de los causantes del daño moral y político al tricolor, por haberse hecho millonario con el dinero público o del pueblo y haber dejado a Reynosa en la vil desgracia social, exigía a grito a abierto “que no vaya a querer el comité directivo estatal del PRI, decidir por ellos en la selección del candidato a dirigente municipal tricolor en Reynosa”, eso que hizo, Everardo, a mi juicio, es una clara falta de respeto al nuevo líder del Revolucionario Institucional.

Por hoy es todo y hasta mañana.

