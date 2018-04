La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CUELGAN EL LOGO DEL PRI, HAY NUEVO HASHTAG DE CAMPAÑA

Se tardaron mucho los cerebros del Partido Revolucionario Institucional, pero finalmente se dieron cuenta que el hartazgo de la gente no es en contra de José Antonio Meade Kuribreña por su postulación como candidato a la Presidencia de la República, sino en contra del PRI porque ya están hasta la madre de malos gobiernos que no cumplen lo que prometen en campaña ni les preocupa mejorar la calidad de vida de los mexicanos, entre otras cosas.

Para tratar de contrarrestar la mala sombra del círculo tricolor alguien tomó la firme decisión de crear un nuevo logo de campaña el que está conformado por tres triángulos engarzados en la misma dirección llevando cada uno el color de los tres partidos que conforman la coalición “Todos por México” y el hashtag #Yo Mero. Desconocemos si las otras dos coaliciones –Juntos Haremos Historia y Por México al Frente– hayan tomado una medida semejante.

Entre los mismos priístas ha pasado desapercibido que sus compañeros de sector y de partido, como dicen, ya no traen en la camisa el logo del PRI conformado con los tres colores de la bandera de México, porque todo empezó en el centro, pero, pero, pero, ya se está corriendo la voz, como lo comprobamos ayer domingo entre la gente que acompañó a Oscar Almaraz Smer a registrarse ante el IETAM como candidato del PRI a la alcaldía de Ciudad Victoria.

No es jactancia de nuestra parte el hacer hincapié en que tan pronto destaparon a José Antonio Meade Kuribreña como candidato presidencial de PRI, a los siguientes 10 ó 15 días asentamos en La@Red que Pepe Toño le quedó grande al Partido Revolucionario Institucional, pero con el correr del tiempo tenemos que reconocer que la bola estuvo bien tirada, porque ni López Obrador –que no se aguanta ni solo– todavía no ha encontrado por donde pegarle.

El viernes se registró ante el IETAM el doctor Xicoténcatl González Uresti como candidato del PAN a la alcaldía de Ciudad Victoria, la que va a estar en juego en las elecciones del domingo Primero de Julio; el sábado lo hizo como candidata independiente Nayma Karina Balquiarena Pérez y ayer domingo lo hizo Oscar Almaraz Smer el que con la bandera del PRI va buscando su reelección en este proceso electoral. Solo falta por hacerlo Eduardo Gattás al postula el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), tiene dos días para hacerlo.

Analizando fríamente las posibilidades de los cuatro aspirantes creemos que la pelea va a ser entre Almaraz Smer y González Uresti, no quisiéramos decirlo pero, pero, a los otros dos no les vemos posibilidades de ganar. Es plausible su decisión y su coraje por mejorar las cosas en Ciudad Victoria, particularmente en lo que se refiere a recuperar la paz y la tranquilidad que tanto anhelan los victorenses.

Según nuestras antenas el Dr. Xico que renunció a la dirección del Hospital General de Ciudad Victoria para aventarse al ruedo de la contienda electoral, nos reportan que a su registro ante el IETAM lo acompañaron dos mil personas, pero Almaraz Smer desde ese ángulo mostró su capacidad de convocatoria, ya que según nosotros rebasó y con mucho el contingente de su adversario y sin refrescos ni tortas ni golosinas, los victorenses lo quieren, es todo.

Para colmo como que a última hora al Dr. Xico le salió un adversario de las filas del mismo Partido Acción Nacional, el que según nuestras antenas responde al nombre de Eduardo “Chichí” Garza García, al que supuestamente le dio luz verde el CEN del blanquiazul, desde donde supuestamente le ordenaron al Dr. Xico que suspendiera sus actividades, pero en respuesta acudió ante el IETAM a presentar sus documentos para ser candidato.

Por cierto a Carlos Cantúrosas Villarreal le quedan solamente los días lunes y martes –9 y 10 de abril– para que se registre ante el IETAM como candidato de MORENA a la alcaldía de Nuevo Laredo, ya que el martes 10 se cierra el registro a las 12:00 de la noche. Pero nadie sabe si lo va a hacer o no, lo que desconoce incluso el mismo dirigente municipal de MORENA en ésta ciudad fronteriza, Gastón Herrera.

Un periodista de Nuevo Laredo le pregunto sobre las posibilidades que tendría el también ex alcalde Ramón Garza Barrios, en el supuesto de que Cantúrosas decida no registrarse por temor a que lo metan a la cárcel ya que para frenarlo lo ligan con la muerte del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, al que asesinaron el pasado 13 de enero, pero hay seis detenidos. El dirigente municipal de MORENA dijo que además de Garza Barrios hay más prospectos.

El flamante director de Tránsito Local, Leoncio Ariel López Talamantes, no parece una simpática persona y además de buenos sentimientos, ya que días atrás anunció que a las personas ó conductores que manejen alcoholizadas se les va a cancelar la licencia de manejar, lo que en Estados Unidos sería fatal, pero aquí no es tanto.

Las licencias de manejar que expiden en México no tienen ningún gran valor para los conductores de nuestro país, con excepción de los traileros, para todos los demás es un documento como cualquier otro, ya que con licencia o sin licencia como quiera manejas tu vehículo, gracias a la corrupción y no pasa nada, con un billete arreglas el problema.

En Estados Unidos es otro pedo, allá la licencia de manejar es un documento que por el solo hecho de que te la hayan entregado en el Departamento de Seguridad Pública del Estado donde vives evidencia que eres una persona seria, responsable, de buen vivir. Con la pura licencia de manejar en Estados Unidos puedes obtener un préstamo sin más papeleo. Aquí un nada y la licencia de manejar son dos nadas, por eso nos da risa la advertencia del funcionario municipal.

A decir verdad ya no sabemos que está pasando en México, que alguien me lo explique porque un día acusan a elementos de Secretaría de Marina Armada de México de haber baleado desde un helicóptero un vehículo en donde muriéron los cuatro integrantes de una familia, el padre, la madre y dos niñas de cuatro y seis años, pero, pero, pero, la SEMAR se deslindó de los hechos, pero quien lo creyera a los pocos días la dependencia asumió la responsabilidad derivada de los hecho ocurridos el pasado 24 y 25 de marzo en Nuevo Laredo.

El periódico The Washington Post que es de los medios de mayor circulación en Estados Unidos, asentó en su editorial que la relación entre México y Estados Unidos podría empeorar si en las elecciones del próximo 1 de julio ganara un populista de la izquierda como Andrés Manuel López Obrador. Pero los campesinos que lo siguen no lo saben.

Ni duda nos queda de que Alejandro Guevara Cobos le anda echando todos los kilos a su campaña como candidato del PRI a senador de la república, la mejor prueba de ello es que fue visto recorriendo las calles de Mante, donde nació, pidiéndoles su voto a los automovilistas en una animada brigada de impacto, recibiendo innumerables muestras de apoyo hacia su proyecto que encabeza junto a Yahleel Abdala Carmona, por cierto de Nuevo Laredo.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Asociación Internacional DUMAC de Canadá están impulsando un proyecto enfocado a proteger el pato Cabeza Roja, considerando que la Laguna Madre de San Fernando, Tamaulipas, cuenta con diversos pastos marinos que sirven de alimentación para ésta y otras especies.

Según la DUMAC la Laguna Madre es una de las áreas de mayor importancia en Mëxico para la distribución de aves acuáticas. Cada invierno alberga al 15 por ciento de la población de patos y gansos que llegan a México, incluyendo el 36% de la población continental del pato Cabeza Roja (Aytya Americana), que en conjunto con la Laguna Madre de Texas, albergan el 80 por ciento de la población de la especie.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx