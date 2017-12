Cuentas públicas reprobadas: ¿justicia o impunidad?

Exalcaldes en graves apuros

Éxito total el evento Nuevo Laredo Grill Fest

Tal como se esperaba, la Auditoría Superior del Estado reprobó las cuentas públicas de municipios, como los de Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria, entre otros, por lo que este dictamen desató una temblorina entre los ex alcaldes involucrados, quienes ya no sienten lo duro sino lo tupido.

Pero la cuestión más importante que se desprende de este hecho, es que existe escepticismo por si este tema, fue motivado más por cuestiones político-electores que por un acto elemental de justicia, donde la simulación cubra acciones plenas de impunidad.

A pesar de que se ha flexibilizado la posición tanto de la Auditoría Superior del Estado, la cual manifiesta que a más tardar el 10 de diciembre, quedarán perfectamente notificados los ex presidentes municipales en apuros, para que en un mes, presenten los comprobantes de los recursos públicos que no han sido solventados.

Este exceso de tolerancia, puede generar indignación entre la ciudadanía, porque a distancia, parece que están siendo muy complacientes, con aquellos que a todas luces, mostraron total opacidad en el manejo del dinero público.

Entre quienes dicen que ya ni duermen y están con los nervios de punta son: Leticia Salazar Vázquez, del municipio de Matamoros, a quien señalan que se le “olvidó” documentar el destino de 1 mil 371 millones de pesos; en el mismo caso se encuentra el ex presidente municipal de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal, quien deberá comprobar en qué se gastó 900 millones de pesos.

Pero en este gran apuro, donde destaca una impresionante danza de más de 12 mil millones de pesos, se encuentran otros ex alcaldes, como el de Tampico, Gustavo Torres Salinas y el de Tula, Juan Díaz De la Cruz, que ante la gravedad del tema, tuvo que recurrir a un amparo para no ser detenido.

Porque este último observó que los indicios son claros, ya que el ex presidente municipal de San Carlos, cuando pensaba que luego de 10 años de dejar el poder y no haber franqueado el congelamiento de sus cuentas, éste tema ya se había olvidado, fue excarcelado por no comprobar gastos de más de un millón 200 mil pesos.

Por lo pronto, la Auditoría Superior del Estado entregó al Congreso de Tamaulipas, los informes de resultados de las auditorías practicadas a 166 cuentas públicas correspondientes principalmente al ejercicio fiscal 2016 de Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados y Gobierno del Estado.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Carlos Alberto García González, informó que el resto de las cuentas públicas son en sentido negativo y por tanto los entes públicos recibieron nuevas observaciones las cuales deberán solventar en un término de 30 días a partir de la fecha en que la ASE haga la notificación.

Así que esperemos que ya no haya más acciones de dilación con este tema, y que el próximo 3 de febrero del año 2018, tenga listos los dictamines sobre los resultados de las respectivas auditorías, y le den vista al Congreso del Estado.

Entre tal paquete de cuentas públicas con calificación negativa, se encuentran las correspondientes a los ayuntamientos de Matamoros y Nuevo Laredo de los ejercicios fiscales 2014 y 2015.

A partir del viernes 1 de diciembre, Auditoría Superior del Estado tiene un plazo de 10 días hábiles para informar a los entes fiscalizados, el resultado de las auditorías. Mientras que los ayuntamientos y organismos tendrán 30 días para subsanar si las tienen las observaciones.

Los ciudadanos tamaulipecos, ven con gran expectación estas acciones, las cuales podrían abrir la llave de la justicia y el cierre del paso a la impunidad de la que han gozado gobernantes y funcionarios sin escrúpulos, al saquear de manera escandalosa el erario público, en perjuicio de todos.

Esta es una excelente oportunidad de una reivindicación social por parte del Congreso de Tamaulipas y la Fiscalía Anticorrupción para que con acciones fuertes, regresen la confianza en las instituciones, porque de no hacerlo, generará una percepción de desconfianza e incredulidad general y la sensación popular de que nuevamente fuimos engañados.

El pasado fin de semana, Nuevo Laredo vivió una inusitada actividad llena de color, aroma, sabores y humo, con el Nuevo Laredo Grill Fest, que congregó a los mejores parrilleros del Norte de México y la asistencia de más de 25 mil personas, durante dos días de fiesta.

Las miles de familias asistentes a este evento, disfrutaron del aroma inigualable de la carne asada en sus diversas modalidades, música en vivo, rodeo y muchos más atractivos, lo cual sin lugar a dudas mostró la necesidad de organizar más eventos como éste, donde destaca la convivencia familiar.

Por lo pronto, Enrique Rivas arribó a este magno evento, acompañado de su esposa Adriana Herrera Zárate, y sus hijas, para junto con otros invitados cortar el listón inaugural de este importante festival.

Muchos neolaredenses esperan que este evento, no haya sido solo un garbanzo de a libra, sino que continúen organizando más, en donde las familias neolaredenses se reúnan, en un clima de recreación y seguridad.

