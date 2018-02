            < Cumplido el rito, PRI entroniza candidatos

PRESENCIA

1.- La tragedia que vive el PRI Tamaulipeco en estos tiempos, no fue motivo para que empañara el día de fiesta de los nueve candidatos a diputados federales y la fórmula de Senadores que integran Alejandro Guevara Cobos y Yahleel Abdala Carmona, quienes recibieron su constancia que los acredita como los abanderados del Partido Tricolor para la contienda que arrancará el próximo 30 de marzo y que concluirá en las urnas el 1º de julio de este mismo año.

Ante un auditorio totalmente lleno (ya no es el Polyforum con su majestuosa arquitectura, ahora es el gimnasio de la ULSA), pero igualmente invadido con la algarabía de los buenos tiempos, en esas condiciones se cumplió el rito, primero la aprobación de los candidatos, más tarde rindieron protesta, un acto que los compromete a luchar con todas sus capacidades a defender las siglas Tricolores. Asimismo recibieron sus respectivas constancias que los acredita como candidatos.

A Alejandra Cárdenas Castillejos, candidata a diputada federal por el V Distrito con cabecera en Victoria, no le costó trabajo incentivar los ánimos durante su mensaje pronunciado en representación de sus compañeros homólogos, que igual que ella viven el histórico momento de sacar adelante una elección en un escenario enrarecido por la sombra de la gran derrota de 2016 y un partido que intenta salir de sus escombros para reconstruirse.

El desafío es grande, por ahora no se asoma la posibilidad de que lleguen recursos para la operación de las estructuras de cada municipio y que en conjunto integran cada uno de los 9 distritos. Ni siquiera sus aliados menores (Panal y PVEM) han querido compartir su suerte en este 2018; son retos de alta competencia que pondrán a aprueba el temple de los 6 hombres y 5 mujeres que ayer tuvieron su día de fiesta y que salieron por demás motivados llevando en sus manos una constancia que los compromete a ser los grandes héroes de la historia.

Ellos son: Juan de Dios Juanes Carrizales por el 1er Distrito; Armando Benito de Jesús Sáenz Barrella, 2o.; Copitzi Yesenia Hernández García 3er Dto.; Anto Adán Marte Tlaloc Tovar García, 4º; Alejandra Cárdenas Castillejos, 5º; Florentino Aarón Sáenz Cobos por el 6º; Griselda Carrillo Reyes 7º; Elvia Holguera Altamirano 8º y Gustavo Rico de Saro 9º. Alejandro Guevara Cobos y Yahleel Abdala Carmona, la fórmula para el Senado de la República.

Este es el principio de la nueva epopeya cuyo desenlace conoceremos el 1º de julio venidero.

2.- En esa tesitura Alejandro Guevara Cobos declaró en improvisada entrevista que por una parte se acusa al PRI de ser un partido corrupto y que ha provocado la inseguridad y por otra parte “andan como zopilotes arriba de nuestro partido porque ellos jamás se dedicaron a formar cuadros, y que triste para ellos que no tengan elementos formados y que fortaleza para nosotros”.

El candidato a Senador se refirió a los partidos nacionales y estatales que se lanzan a encabezar una aventura donde exhiben su pobreza de cuadros al tener que competir con el PRI, abanderando a militantes que fueron del PRI. “Nomás se cambia de partido y se le borran todas las faltas, o se les perdonan todos los pecados…. eso es no tener escuela de cuadros…como sí las tenemos nosotros desde hace muchos años”.

Eso dijo Guevara Cobos y varios de sus compañeros hoy candidatos a diputados que se duelen de los tránsfugas del Tricolor. Pero no son los únicos que sufren esa clase de invasión, la realidad es que MORENA abre las puertas a la ambición de políticos y burócratas partidistas; eso los ha llevado (a los tránsfugas priistas) a dejar a su partido de origen, para abrazar el proyecto de López Obrador. Pero nada no nada más son los priistas y para muestra el último botón, fresquecito, es la renuncia al PANAL de Erika Crespo, quien se va llevándose a un grupo de maestros activistas, porque ese es el verdadero valor de estas gentes reclutadas por MORENA.

Erika dijo que se va por “convicción”, esta se le acabó junto con su sueldo de diputada local seguramente; y va a colaborar en Redes Sociales, donde es cabeza principal las gentes de Elba Esther Gordillo, incluyendo su nieto René Fujiwara.

Esta “carnicería” partidista nunca vista antes, deja al descubierto las ambiciones de las que están hechos muchos hombres y mujeres. Es una lucha que nos va a despedazar como país, gane quien gane, y no les va a alcanzar para reconstruirlo.

3.- LA CRISIS DE MORENA.- Ricardo Monreal coordinador territorial de la 2ª Circunscripción Electoral, para la defensa del voto en apoyo de “ya sabe Usted Quién” estuvo en Cd. Victoria y dejó un mensaje muy claro para los que se están peleando y propiciando una crisis al interior de MORENA. El extitular de la Delegación Cuauhtémoc de la Cd. de México, dijo rotundo: “Por encima de cualquier división o fractura en el Partido, está el proyecto de López Obrador”.

Como Usted ya debe estar informado el principal conflicto se da por la precandidatura a la alcaldía de Reynosa entre el bando de J.R. (José Ramón Gómez Leal) que apoya a Armando Zertuche Zuani y la hasta ahora no oficial participación para el mismo puesto por parte de Rigoberto Garza Faz.

El tema tiene muchos “asegunes”, primero porque Rigo no ha querido asomarse para decir si quiere o no; en el PRI no hay ninguna renuncia a su militancia y su tío Ramiro Garza Cantú está en la línea de apoyo al PRI y su candidato Meade, si bien su otro tío, Álvaro Garza Cantú en diferentes momentos ha marcado distancia con el partido que alguna vez lo hizo alcalde, diputado federal y diputado local (puesto del que se retiró y dejó a su suplente Magdalena Peraza).

La circunstancia es que no vemos porque los partidos en alianza con MORENA y los propios representantes del partido de AMLO se ponen los guantes en un tema que a final de cuentas lo va a resolver “ya sabe Usted Quien”, por tratarse del municipio más grande de Tamaulipas, el INEGI dice que tiene 610 mil habitantes, pero hay otras mediciones que hablan de un millón.

Tampoco tiene importancia si Garza Faz se registró aquí o en la Cd. de México, o si envío a un tercero, incluso si no lo hizo, porque los plazos y procedimientos que los partidos han fijado para el registro, es algo que ellos pueden modificar, son fechas para facilitar el trámite, el único plazo que no pueden mover es el legal, el que marca la autoridad electoral.

De tal manera que si Garza Faz es el hombre que le conviene al proyecto de “ya sabes Quien”, ese será sin mayores obstáculos y su documentación puede ingresarse mañana o cualquier día de estos, todo depende de la gerencia general de MORENA; por el contrario si la conveniencia está con el proyecto de José Ramón Gómez Leal, también no habrá registros que valgan.

Pero no este el único caso de conflicto en MORENA y conforme avance el calendario y la desesperación de los que tienen aspiraciones se violenten, dará mucho de qué hablar en torno a este partido caracterizado por la confrontación.

El comentario final en torno a las declaraciones de Monreal en esta ciudad capital, son los números que trae y que de acuerdo a encuestas, asegura que López Obrador le gana a Ricardo Anaya en Tamaulipas, se refirió a 24 % de la intensión del voto para AMLO y 20 % de Anaya.

Estos números no son nada creíbles, salvo que el voto azul esté inclinado a favor de José Antonio Meade y por eso Anaya esté debajo de Andrés Manuel.