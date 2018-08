“CUMPLIRE TODOS LOS COMPROMISOS DE CAMPAÑA”: AMLO

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“CUMPLIRÉ TODOS LOS COMPROMISOS DE CAMPAÑA”: AMLO

En el marco de la sesión solemne del TEPJF en la que la magistrada presidenta, Janine Madeline Otálora, le entrego ayer miércoles la Constancia de Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador al pronunciar su mensaje reiteró –entre otras cosas– que va a cumplir todos los compromisos de campaña, “no les voy a fallar a los ciudadanos y habré de ser fiel en todos mis actos al interés, la voluntad y el bienestar del único que manda en éste país : el pueblo de México”.

Ya en el podium y con la Constancia de Mayoría en sus manos, López Obrador que llegó a la sesión del Trife acompañado únicamente de sus hijos Andrés y Gonzalo, ante todas las magistradas y magistrados presentes dijo no tener duda de que vivimos momentos realmente históricos. “Muchas han sido las enseñanzas del pasado proceso electoral, pero considero que su saldo más importante fue la demostración de la elevada conciencia cívica y la sólida dignidad republicana que hemos alcanzado los mexicanos”.

“Ha sido sorprendente y ejemplar lo acontecido el 1 de julio; nuestra sociedad manifestó su enteresa, su talento, y así lo han reconocido otros pueblos, países y gobiernos del mundo”, subrayó.

Luego dijo que “ahora nos corresponde asimilar correctamente los sentimientos por un gobierno honrado y justo. En mi interpretación, la mayoría de los mexicanos están hartos de la prepotencia, el influyentismo, la deshonestidad y la ineficiencia, y desean con toda el alma poner fín a la corrupción y a la impunidad”.

Más adelante en su mensaje de 40 minutos López Obrador apuntó que en lo que a él corresponde en su carácter de titular del ejecutivo federal actuará con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de otros poderes legalmente constituídos.

“Ofrezco a ustedes señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen”, aseguró el Presidente electo.

Añadió que en el nuevo gobierno el Presidente de la república “no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes, ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos”.

Ya casi para terminar apuntó que el Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros. Cada quien –dijo—actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República y al Estado Democrático de Derecho transitará del ideal a la realidad.

En la sesión solemne también acompañaron a López Obrador en éste histórico momento de su vida y de todos los suyos, los integrantes de su gabinete –además de Elena Poniatowska– y los dirigentes de los partidos PRI, PT, PES y MORENA, a los que agradeció su presencia.

Ahora solo le falta a López Obrador rendir protesta como nuevo Presidente de México, ceremonia oficial que está prevista para el Primero de diciembre, salvo algún cambio de última hora.

La nota del día que le robó algunos espacios al tabasqueño fué la sorpresiva absolución de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero a la ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, la que continuaba bajo arresto domiciliario, pero después de esto ya recuperó su libertad.

El hecho sin precedentes en Tamaulipas fue el tema del día a la par que le entrega de Constancia de Presidente Electo que le hiciéron a López Obrador, por cierto hubo quien hizo hincapié en la coincidencia de ambos eventos, considerando algunos que la dejaron salir “porque López Obrador la perdonó”.

Pero también hubo voces en contra y una ellas fué la de la Procuraduría General de la República (PGR),que dijo respetar la resolución del Primer Tribunal Unitario, pero, pero, pero, dijo no compartir. Otra voz en contra fue la de la Sección 22 del SNTE, la que califico a éste hecho “como un reflejo de la falta de aplicación de justicia en nuestro país.

En consecuencia la Sección 22 exigió a los gobiernos federal y estatal actuar para obtener la libertad de los profesores y activistas presos.

“La política de éste sexenio solo demuestra su incapacidad de aplicar la justicia contra quienes dañan al pueblo de México, pero insiste en aplicar su alto índice de represión contra el pueblo y los docentes”, dijo el sindicato magisterial en Oaxaca.

Ahora resulta que los panistas quieren andar el proceso interno de la renovación de la dirigencia nacional, para lo que se va a reunir el Consejo Nacional; pero lo nuevo en esto es que no quieren a Felipe Calderón Hinojosa en la jugada y contrario a lo que se había dicho no descartan la participación del ex candidato presidencial del partido, Ricardo Anaya.

La órden del día señala que será el presidente nacional interino, Damián Zepeda, el que dirija los trabajos, junto con el secretario general Marcelo Torres; el primero abrirá el debate sobre la contienda electoral, haciendo mención de las expresiones que recogió de todos los liderazgos del partido, con quienes se ha reunido.

Desde hace tiempo los chicos malos tienen por aposento algunos de los ejidos, en donde pernoctan e incluso viven, pero al parecer las temidas y super preparadas y equipadas fuerzas federales y del estado todavía no lo saben, por eso a nosotros o nos sorprende el que en un golpe de suerte o denuncia anónima, que es lo más probable, lograron rescatar sanos y salvos a seis personas que mantenían secuestradas en un ejido de la zona citrícola del municipio de Padilla.

Supuestamente los militares de la SEDENAA y los elementos de Grupo de Coordinación Tamaulipas fuéro baleados desde una casa en el ejido Conrado Casillo, enfrentamiento en que resultó herido uno de los delincuentes , pero al proceder a inspeccionar la vivienda encontraron a seis personas privadas de su libertad, deteniendo junto con ellos a una mujer “que los cuidaba”. En el cateo también encontraron seis armas de fuego, cartuchos, equipo táctico y tres vehículos.

La última de la que nos enteramos es que el Centro Especializado de Idiomas para niños y adolescentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (CEINA-UAT) pondrá en marcha el ciclo escolar con más de 400 alumnos de nuevo ingreso para los cursos de inglés y francés.

Cabe señalar que el CEINA de la UAT sigue siendo la institución que prefieren las familias de la región como así se destacó en la reunión que celebró la directiva del plantel con los padres de familia, para el arranque del próximo período de clases en ésta institución ubicada en Ciudad Victoria.

La reunión informativa estuvo a cargo de la directora Sandra Padrón Asís, la que puso de relieve el objetivo de trabajar en base a las políticas de vinculación con la sociedad, que impulsa el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx