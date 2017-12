PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Danielito si la buscará otra vez

En la víspera de la Navidad el tema político está en todo su apogeo, por lo que entre celebraciones y posadas siguen las negociaciones entre partidos y sus alianzas, para buscar las mejores posiciones.

Cuentan las malas lenguas que en Tamaulipas la llamada alianza nacional Al Frente por México no estaría del todo confirmada como quisieran, y es que con eso de que Movimiento Ciudadano no planea ceder en cuanto a su demanda para las dos candidaturas a las diputaciones federales por los distritos IV y V, el primero con sede en Matamoros, y el segundo con cabecera en Ciudad Victoria.

Según Mario Ramos Tamez secretario de Asuntos Municipales del Comité Directivo Estatal de Movimiento Ciudadano estarían haciendo esas demandas.

Por su parte el PRD sus peticiones son por el distrito VII, con cabecera en Ciudad Madero, mientras que el resto de las candidaturas a las diputaciones federales serían los panistas.

Pero en caso de que se celebre una alianza estatal, Movimiento Ciudadano estaría demandando las postulaciones a alcaldes por Ciudad Victoria y Aldama.

Por cierto esta semana que concluye se llevó a cabo el Consejo Político Municipal del Partido Revolucionario Institucional, durante la que se llevó a cabo la elección de Isidro Salazar Gutiérrez como Secretario Técnico, así como de los integrantes de la Comisión Municipal de Procesos Internos.

Nombrándose como presidente de dicha comisión al licenciado Federico Fernández Morales, mientras que el resto de los integrantes son Alfredo Serrata, María Elena González Benavides, Candelario Vázquez Gallegos, Ignacia Domínguez Cortez, Dolores de la Garza Berlanga e Iván Garza Chávez como titulares y como suplentes a Guadalupe Soto Pérez, Juan Guerrero Sauceda y Elssy Karina Cisneros de la Cruz.

Como secretario técnico de la comisión fue nombrado el licenciado Francisco Javier Vega Avalos.

Según palabras del dirigente municipal del PRI Gerardo de la Cruz, los integrantes de dicha comisión son personas de una sola palabra y una sola camiseta. Por cierto en representación del dirigente estatal Sergio Guajardo asistió Jaime Seguy Cadena.

Siguiendo con los priistas de Matamoros, Daniel “el Travieso” Sampayo ya lo dijo bien claro que si luchara por la candidatura por el Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal, ya que por ello ha estado trabajando, que aquella vez cuando lo tumbaron siendo ya candidato, al ser ligado con el ex gobernador Tomas Yarrington, pues que no hay fijón, ya que golpe que no tumba fortalece.

Que en el caso de una posible reelección del Jesús de la Garza como alcalde de Matamoros, pues este es una excelente opción, claro se tendrán que valorar los diferentes escenarios, asegurando Danielito tener una excelente amistad con el edil, por dice que Chuchin ya sabe de todos su proyectos, pero que lo más importante para su partido es que todos vayan unidos casi, casi agarraditos de la mano para dar la mejor pelea electoral y lograr el triunfo.

Está en lo cierto Danielito “el travieso”, ya que se ha visto desastrosos resultados cuando el PRI no logra la unidad.

Por lo pronto está en la espera de la convocatoria para conocer cómo se definirá las candidaturas a las diputaciones federales, las 9 de mayoría relativa y 2 plurinominales las que se dice son para las “vacas sagradas” del PRI

En lo que esto pasa inicia el periodo vacacional decembrino, por lo que durante este tiempo en el ayuntamiento de Matamoros estará operando personal de guardia, así lo informó el alcalde Jesús de la Garza al concluir la última sesión de cabildo, en la que por cierto la mayor parte de los integrantes del cabildo sacaron sus mejores trapitos para despedir el 2017, incluso en algunos casos resultaban irreconocibles, por el pelo chino y la pestaña rizada, pero al parecer no a todos se les aviso, ya que el regidor priista representante del sector campesino Iván Garza, quien bien despistado llegó con camisa manga corta y pantalón de mezclilla, siendo secundado por los representantes de Morena, la polémica Leticia Sánchez Guillermo y Jorge Rentería que llegaron con atuendo informal.

Cambiando de rumbos, sigue el gusto del alcalde de Rio Bravo Juan Diego Guajardo por los famosos videoclips, con los que ha logrado colocar en el mapa a su municipio, para no variarle en el cierre de este 2017, pues nuevamente lanzo otro video.

En esta ocasión del video es con música del Komander, si ese músico que fue vetado para presentarse en diversos eventos en el estado por el tipo de letra de sus canciones, pues al parecer esto no le importo al alcalde de Rio Bravo, ya que recientemente compartio a través de sus redes sociales el video musical, que tiene una duración de 3 minutos con 39 segundos, donde presume de las obras logradas gracias al apoyo al gobierno federal y a los diputados federales del PRI, omitiendo en todo momento al gobierno del estado.

Pues al igual que los anteriores videos “Yo no Fui” y “I Will Survive”, en pocos minutos logro un considerable número de reproducciones.

Por otra parte cero y van dos fallecimientos que se registran en el cabildo de Altamira, ya que la tarde del jueves murió la sexta regidora María del Consuelo González Álvarez, quien se desempeñaba como presidenta de la comisión de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Turismo, causando una gran consternación entre síndicos y regidores así como funcionarios municipales.

El deceso se registró en un hospital privado, tras enfrentar un grave problema de salud, siendo dado a conocer por la alcaldesa Laura Amparam.

A principios de año se había registrado el deceso del séptimo regidor del cabildo de Altamira, Abraham Romero Licona.

Por ultimo amable lector que deseamos tenga una feliz navidad, pidiéndole nos pongamos una mano en el corazón y compartamos un poco con aquellos que menos tienen para que ellos también tengan una Noche Buena.

