DE ENERO A JULIO….CREER PARA CREAR UN MANTE MEJOR.

Por Edelmira Cerecedo García.

En una tarde de intercambio de los diferentes escenarios políticos del Mante, tras pagar una cuenta de café, y casi levantarnos para partir, nuestros teléfonos fueron sonando uno por uno, cada quien se paraba a tomar la llamada, con discreción asumimos que estábamos acudiendo a una cita, el personaje se tornó en la plática, después de que no habíamos tocado su nombre, y circulaban personajes, de esos ácidos en su camino, que han cometido muchos errores y que han tenido como lo expreso un compañero, cambios camaleónicos ósea el salto a otro partido.

Tras la llamada nos dimos cuenta que estábamos siendo convocados al mismo sitio, sobre la calle Hidalgo nos detuvimos a esperar a un ser humano, no un personaje que se trabajo con imagen para que creciera o hacerlo para que le gustara y se acomodara a la sociedad, era el hombre de cepa comerciante, de legado de lucha, de arraigo en el Mante, transparente con sus formas y con unos padres que son la mejor compañía para charlar y sin lugar a duda por el fruto se conoce el árbol y hoy podemos decir que ese fruto se esta cosechando en este enero y se llama JULIO si, bajo de su camioneta con su chaleco verde bandera y su camisa impecable blanca, su pantalón de mezclilla para comodidad de todos, sin afán de asombrar a nadie,lo hizo para saludarnos a cada uno de los que estábamos esperándole, siendo tres compañeros columnistas, no sabíamos a donde nos dirigíamos en si, en el camino empezó a explayarse sobre unos compromisos que cumpliría y que hoy nos quería compartir, ¡porque cuando no se tiene nada que esconde, se puede llegar con las ganas y la sonrisa para convivir y escuchar a la gente!, pero no solo es escucharla…señala el buen Julio Portales

“A la gente se requiere cumplir compromisos, y ayudarle, se necesita acercarse y sentirse escuchada, pero sin mentirle y llevarle promesas globales, se necesita empezar por familias, por comunidades, y entonces dijo LA GENTE NECESITA CREER para que sienta que solo asì podemos crear con ellos algo mejor, porque realmente nos hace mucha falta”; es la juventud y el ímpetu de un hombre que a su vez tiene la madurez para afrontar las situaciones, pero tiene algo que pocos ofrecen, PLENITUD, porque para tener un gobernante que no este pleno, es el riesgo de tener la tentación y el desajuste, LIDERAZGO por que se requiere que tengas equipo gente que cree y crea para demostrar que se puede, CAPACIDAD DE GOBERNAR Y ADMINISTRAR SIN DEJAR LA POLITICA SOCIAL, algo que Julio Portales demostró que sabe hilar muy bien.

Atravesamos la Ciudad, apreciamos el clima y el cruce de los vehículos, íbamos a la colonia Nuevo Amaneces y Vamos Tamaulipas, colonias que tiene carencia, que duelen, no porque el caos se pobreza, màs bien es el olvido, y entonces estaba la gente esperando, las personas sonreían y estaban listas para decir todas las necesidades, y algunas externar su desilusión por que hoy no tiene una despensa, una beca y peor aún, no tiene la atención de alguien que le ofrezca ayuda real, no de formatos y documentos en reserva de respuesta, pero ahí estaba Julio Portales, y los saludos, las platica entre la gente, los abrazos, la sonrisa y la satisfacción de convivir entre roscas rifas y chocolate, exaltaba al ser humano que les decía llegaba a darles los buenos deseos para este 2018, y la gente agradecía y daba firmemente su mano diciéndole un JUNTOS POR MANTE ¡creemos en usted!, y entonces el ser humano de raíz que conserva Julio Portales se va haciendo enorme, porque su humildad y su entereza le hacen sentir que si algo puede hacer el es políticamente solo servir, crear puentes, hacer un solo municipio, y no fraccionarlos por colores que todos tengan y obtengan beneficio.

JULIO PORTALES concluyo su reunión, y se regresó saludando en despedida, abordamos el vehículo y externo que con esfuerzos ha logrado poner granitos de arena, que la gente no se olvida de lo bueno y TAMPOCO DE LO MALO dijo, pues si algo en sus charlas intercaladas entre la gente hubo las quejas constantes que abaten a una colonia que se ve luchando desde su inicio.

Tomamos el libramiento, cruzando conversaciones de tiempos electorales, nunca dijo si, ni dijo partidos, ni nada, eso mostraba respeto, nunca se expresó mal de nadie, todo lo contrario, resalto que no se puede confiar por las situaciones tan apretadas que se puedan presentar en esta ocasión en las decisiones de los comicios, asì pues llegamos al Camotero 1, donde las personas esperaban ansiosos al hombre que se ha ganado a pulso su liderazgo y el respeto de políticos de alto nivel, JULIO PORTALES es un termómetro, y está bien colocado como tal, pero eso no importa, el es sencillo, el es entero de una pieza de abrazo, de ver a los ojos, de no tener poses y de hablar con esa verdad que le distingue, a veces ese es su talento que tiende màs por escuchar, para cuando ultima dice algo ser contundente.

Su colonia a la que fuimos fue la Col. Nuñez, estuvo realmente hermoso ese cierre, con una porra de los niños que contagio a los grandes, con un hombre que agarro la mano de Julio y le cantaba una canción, con la mirada de unas mujeres que se afligían y hacían ademanes de pedir justicia algún asunto, con una mujer enferma que pedí ayuda porque se le había negado, y rematando con haberle salido el niño en la rosca apenas la partiera a JULIO PORTALES, y todas las mujeres de edad avanzada señalaban que este año 2018 tendrá una gran bendición, lo que JULIO PORTALES SOLO RESPONDIO JUNTOS AMIGAS POR TENER UN MEJOR MANTE.

Asì pues este dìa también realizara otro recorrido, para convivir con la gente y poder tener ese acercamiento que traspasa humanamente, y que llega a los sentidos, conduciéndose a algo que aunque no está aún ya lo creen y eso hace pensar que todos por algo para El Mante puede crearlo con un hombre transparente, humano en todo sentido, por espíritu y por humanidad del ser, con una carrera impecable y llenando a la gente de esa sensación de quererle enormemente, JUNTOS POR MANTE JULIO PORTALES.