DE LOPEZ OBRADOR Y PEPE MEADE CUAL ES EL MEJOR PARA MEXICO

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

DE LOPEZ OBRADOR Y PEPE MEADE CUAL ES EL MEJOR PARA MÉXICO

José Antonio Meade Kuribreña del PRI y Andrés Manuel López Obrador de Morena pusiéron en marcha hasta ayer domingo sus respectivas campañas como candidatos a la Presidencia de la República que va a estar en juego en las elecciones del próximo Primero de julio, habiendo salido a relucir en el arranque la diferencia abismal que existe entre uno y otro para el mejor desempeño de la Primera Magistratura del país.

Desde Mérida, Yucatán, Pepe de entrada convocó en su mensaje a dejar de lado las descalificaciones y a mantener la unidad nacional, habiéndose comprometido a defender los intereses de la nación con su vida, presentando a la vez siete propuestas con las que inicia sus promesas a la nación, lo que incluye el combate frontal a la inseguridad y a la corrupción y mantener a los delincuentes en la cárcel. Luego hizo hincapié en que será el primer presidente de México sin fuero, entre otras cosas.

Por su parte Andrés Manuel López Obrador desde la Plaza Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua, aprovechó el momento para advertir al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que “ni México ni su pueblo será piñata de ningún gobierno extranjero”.

Henchido de poder López Obrador dijo no descartar la posibilidad de llegar a convencer al Donald Trump “de su equivocada política exterior y en particular de su despectiva actitud contra los mexicanos”. Ya desde meses atrás el tabasqueño nos adelantó que de llegar a asumir el poder “va a poner en su lugar” al Presidente de Estados Unidos”, lo que deja su falta de madurez y la fobia natural de los izquierdistas en contra del vecino país del norte.

“Que se oiga bién y que se oiga lejos, no es con muros ni con el uso de la fuerza como se resuelven los problemas sociales ni los asuntos de seguridad. Los problemas se resuelven con desarrollo y bienestar”, dijo eufórico el tabasco.

El ascenso en las encuestas del candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, refleja que su contrincante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, no puede darse por ganador de las elecciones, señala un artículo publicado por el diario estadounidense Financial Times.

Por cierto de manera simultánea los priístas de Tamaulipas le patentizaron su respaldo a José Antonio Meade Kuribreña, como candidato de la coalición Todos por México y se sumaron a su campaña los candidatos a senadores y diputados federales, los que hiciéron suyas sus propuestas para difundirlas por todo el estado.

En Ciudad Victoria atendiendo la invitación del PRI-Estatal ayer domingo se reuniéron alrededor de mil 200 priístas para apoyar a Meade en el inicio de su campaña fornal como candidato a la Presidencia de la República, evento en el que estuviéron presentes el coordinador general de la campaña de Meade en Tamaulipas, diputado federal Edgar Melhem Salinas, el candidato a alcalde de Ciudad Victoria, la candidata a diputada federal por el 5º. Distrito, Alejandra Cárdenas Castillejos, además del candidato a senador Alejandro Guevara Cobos.

También estuviéron presentes el dirigente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, el diputado federal Miguel González Smer, Juan Antonio Ortega, Secretario del Ayuntamiento, Ambrosio Ramírez Picasso, Alejandro Martínez, Lupita Perea, la que va de suplente de Alejandra Cárdenas y doña Bertha del Avellano, viuda del ex gobernador del estado, don Enrique Cárdenas del Avellano, la que fue recibida, al llegar, con muchos aplausos.

Como ya sabemos los otros dos candidatos presidenciales Ricardo Anaya del PAN y Margarita Zavala que anda en la pelea como candidata independiente, desde la medianoche del viernes iniciaron sus campañas.

El gran ausente del evento fue el señor delegado del CEN del PRI en Tamaulipas, el diputado federal del PRI, Jesús Hernández Peña, al que le valió madres el evento y por si agarró la jarra nos dijeron que regresa hasta el martes.

La candidata independiente que va por la alcaldía de Ciudad Victoria, Nayma Karina Balquiarena Pérez, dejando ver su satisfacción mostró el certificado del resultado negativo de la prueba antidoping de cocaína, marihuana, anfetaminas, metanfetaminas, opioides y Benzodiacepinas. Obvio que su contento no lo puede ocultar, se le ve en cara.

Dijo estar convencida de que con una mente sana y cuerpo sano “podemos trascender”, haciendo hincapié en que los aspirantes a cargos de elección popular deben de dignificar su participación. En su caso dijo que ella asistió a hacerse la prueba del antidoping por voluntad propia.”Estoy lista y estamos listos, esperando la luz verde del INE”, remarcó Nayma.

Por cierto el diputado federal de Mante y candidato a senador de la república por Tamaulipas, Alejandro Guevara Cobos, durante el arranque de su campaña en Mante, dijo que también se hará el exámen antidoping de sangre, iris y de orina y conminó a sus adversarios políticos “para que también cubran éstos aspectos que vendrán a dar confianza a los ciudadanos sobre la calidad económica y moral de los candidatos que participarán en la contienda electoral del Primero de Julio.

Al que desde lejos vemos muy entusiasmado es al candidato a diputado federal por el Primer Distrito con cabecera en Nuevo Laredo, Salvador Rosas Quintanilla, el que ya fue diputado local con la bandera del PAN y ahora se la va a rifar con la coalición Juntos Haremos Historia MORENA, PT y PES.

Dice que tiene 30 años de experiencia en el ramo aduanero y hace hincapié en que ésta es la principal actividad económica de ésta frontera. No hay porque preocuparse, en los pueblos todos se conocen y todos saben porque aquel esta pobre o esta rico. Por cierto su triunfo esta rifao.

Ni duda nos queda de que los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado hiciéron un magnífico trabajo al aprehender en escasos tres o cuatro días a la pareja compuesta por Cinthia Fátima “N” y su esposo Omar Enrique “N”, a los que detuvieron en Tampico por el asesinato de la jóven Jéssica Gabriela “N” con ocho meses de embarazo para robarle el hijo que iba a tener, pero no lograro su objetivo ya que el niño murió camino al hospital aduciendo que la madre había abortado. Esos agentes merecen un reconocimiento del gobierno de los vientos del cambio, es un estímulo para ellos y todos los demás.

Total que al famoso señor Chuma, Jesús María Moreno Ibarra, no se le hizo la alcaldía de Reynosa, pero tampoco se le hizo a Mr. Gerardo Flores Peña, el que ya tenía un pié en la Cámara de Senadores; que pasaría que a los dos se les hizo de agua el sueño dorado. No los imaginamos muy felices con sus nuevos encargos. Estas cosas en la política así son, pero los nuevos no lo saben.

Por cierto Ricardo Anaya va a estar en Matamoros el martes 3 de abril y Andrés Manuel López Obrador el día 6, pero, pero, pero, como que la está pensando el tabasco, ya que días atrás en Apodaca, Nuevo León, un grupo de morenos inconformes con las imposiciones de los candidatos que viene haciendo a lo largo y ancho del país, optaron por prenderle fuego a toda la propaganda del partido, banderolas y periódicos, lo mismo que a una piñata de López Obrador. Haber como le va con Ricardo Anaya.

