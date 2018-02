De mal en peor

Por la libre

“Hay que ser fuerte. No todos los días van a ser iguales. Hay que aguantar a la tormenta para poder ver al arco iris que sale después. Si te escondas de la tormenta, te perderás del arco iris.”

Por Edelmira Cerecedo Garcìa.

Ya peor no le puede ir al candidato por la Presidencia de la Republica por el PRI José Antonia Meade, quien sorprende con la novedad de que un desliz con una Secretaria de Estado de SEDESOL le hizo una bendición, ahora tendremos que saber si le cumple y si es asì pediremos “BENDICIONES PARA TODAS”, quien no quiere pensión alimenticia, de un posible candidato a la Republica, y mientras sea verdad o mentira, ya todo mundo piensa en Doña Juana, y hasta aconsejan a la dama para que no vaya a tomar en este momento represalias de mujer digna, ejemplos de este tipo de que tienen hijos por todos lados ya sabemos que existen, y dirían del TORO “porque soy mexicanos” .

Pero mientras es domingo siete o no, lo que si esta para parir y cuates es que, Baltazar Hinojosa Ochoa sea nombrado parte del equipo de la campaña de MEADE, el hombre triste de las encuestas, pero el semental de México, SI, ASÌ COMO LO OYE, Estrategia, Dios santo, y es que si bien es cierto Baltazar no es del todo el culpable de su derrota, seamos sinceros, entre un gobierno de pacotilla con un equipo de cómplices que parecían estar actuando en la Gran Estafa, aquello se convirtió en la gran oportunidad de hundir a Baltazar y con ello al PRI.

Asì que, no esperemos una gran campaña, ni que aumente las encuestas, lo que si es seguro que podemos esperar es verificar que la Doña Juana no vaya a ponérsele a reclamarle a la guaperrima de SEDESOL de haya de por el bajío por andar enredándose con su marido y hasta darle un hijo en plena aventura electoral, eso si preocupa, y de ribete esperemos que no empiecen a salir cifras económicas para acallar a la mujer herida y amante silenciosa, porque de ser asì el lema de la campaña será #hazmeunhijoMeade.

Y BUENO pues resulta que entre una cosa y otra hoy estuvieron en el PRI Estatal los delegados y presidentes del PRI en Tamaulipas con las estrategias para la designación de candidatos de los municipios, jajajajajaja, ósea, ¿no saben cómo, ¿andan aprendiendo?, ¿acaban de enterarse?, Por Dios, sean sensatos a estas alturas con la pata en el pescuezo, saben de màs, y están sostenidos por la oposición una oposición que no saben cómo manejar, ni cómo enfrentar, y que prefirieron sumarse, a pelear su posición, colocarse y dar un nuevo paso.

La realidad es que se requiere en el PRI màs convicción, y menos capricho, menos yo quiero, y màs yo puedo, menos ganas de ser y màs ganas de hacer, en un partido cuando apremia la ambición, nos damos cuenta de que se destruye de poco a poquito, que se van quitando y ponienso a manera de manipular y de fragmentar, cuando el daño se completa es insostenible y entonces empieza a ser perecedero, y es justo en ese momento cuando sucumbe, cuando se revienta cuando se pierde el objetivo y se pierden las campañas.

Debe de quedar claro que cada priista que se va, es una pequeña tuerca de un gran engranaje, que no están destruyendo un partido, sino probando su fuerza, y recordemos que mientras se van a otro solo son chatarra que se oxido y que ya no sirve que no da para màs, que es necesario incluso no mejor deshacerse de esta, sin embargo van con las ganas y el deseo de encontrarse algo nuevo y que les favorezca, nada fuera de tu lugar de origen será realmente favorable, y para muestras tenemos muchos botones, que se quedaron pendiendo de un hilo, como el propio Felipe Garza Narváez, y asì muchos en este momento se dan de topes en silencio y acallan su realidad.

Pero bueno mire usted, mañana será un dìa importante, pues tendremos ya el primer paso que debe de darse para la designación del candidato del PAN si, escucho bien, es ya de manera casi que urgente que den a conocer quien abanderara el partido a la alcaldía, aunque a estas alturas bien sabemos quiénes no irán, digo para que ya no gasten pienso yo, bueno yo si se, quien va.

A y quiere una tarea bien, sabe usted quien se va del PRI si no le designan la candidatura….ok ya lo dijo, y si una vez lo hizo sin aparecerse a levantarle la mano a quien fuera el candidato en esta ocasión parece lo va hacer de verdad, pues realmente su llegada a la candidatura es bien sabida que no es para ganar pues sus padrinos los PEPES están sujetos y pagados a la operación política que les indique el que paga, pues ese manda, y desde su designación que fue vendida para ocupar los puestos en el Estatal, y pues a quien no le gustaría seguir haciendo negocio desde una secretaria…dígamelo usted, hasta yo le entro, y es por eso que no quiere desistir en su empeño de ser el elegido y ha sembrado una desigualdad y desunión en la gente del partido, algo que está afectando mucho pero que sabemos son intereses sobrados los que mueve inclusive a un tercero como JAIME ARIEL el bufón de la política, que aparece cada que puede a jugar de peón en el ajedrez y vende su alma al mismo diablo si puede por conseguir su más soñada posición realmente ser alguien en el cuadro de la política, siendo un simple trabajador de la DGETI Federal…bueno al menos debería de ofertar plazas.

LA UAT

El Rector José Andrés Suárez Fernández inauguró en Reynosa el Centro de

Innovación Tecnológica en Electricidad y Electrónica que fortalecerá la investigación y el

desarrollo de recursos humanos que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas

(UAT) en la zona norte del estado.

En el marco de su visita a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe

(UAMRR), el Rector puso en marcha las nuevas instalaciones que constan de laboratorios

en diferentes áreas, principalmente en Radio Frecuencias, Sistemas de Control Automático,

Dispositivos Electrónicos, Mecatrónica, Optoelectrónica, entre otras.

A través de este Centro de Innovación Tecnológica desarrollan investigación

científica los alumnos y profesores que cursan la Maestría y el Doctorado en Ingeniería

Eléctrica y Electrónica de la UAT, programas que están acreditados por su calidad a nivel

nacional en el PNPC de la SEP y Conacyt.

En un recorrido por las nuevas instalaciones, el Doctor Gerardo Romero Galván,

Coordinador de Posgrado e Investigación de la UAMRR, informó al Rector José Andrés

Suárez Fernández sobre los proyectos y logros de los laboratorios que hoy integran este

centro, y que antes se ubicaban en otra sección de esta Unidad Académica de la UAT.

COMAPA VICTORIA

Agua, sí ese vital líquido ha sido ultrajado y ensuciado pero no agradecido por el pueblo, no es posible qué bajo todos los esfuerzos que se hagan por llevar el vital líquido a todas las colonias y comunidades la gente siga el juego de muchos bajos instintos de ataques qué se ven electorales.

La realidad es qué Gustavo Rivera gerente de la COMAPA en Victoria ha hecho esfuerzos por de más extraordinarios y hasta fuera de horarios para qué todo Victoria pueda proveerse del vital líquido.

Ojalá qué los esfuerzos sean vistos y sean más qué el ataque de unos cuantos qué pretenden minimizar el trabajo titánico en una de las dependencias más difícil