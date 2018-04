EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

DE PATITAS EN LA CALLE

Pues nada, que en el municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, el PRI perdió la propiedad de sus instalaciones locales y los pusieron de patitas en la calle.

¿Cómo? Seguramente te preguntarás, y la respuesta es sencilla. Por que se confiaron de que nunca iban a perder la gubernatura de Tamaulipas.

Les cuento que en ese municipio el partido tricolor tenía en posesión el terreno donde se encontraban sus oficinas. No tenían escrituras.

Varios priístas recomendaron que se sacaran las escrituras a través del gobierno estatal cuando el PRI gobernaba. Pero no hicieron caso, sobre todo Aída Zulema Flores Peña, ex presidenta del PRI Estatal Tamaulipas y ahora secretaria general del CDE del mismo partido.

Pues bueno, nunca tuvieron escrituras, y este jueves el gobierno estatal recuperó ese terreno que el PRI tenía sin escrituras (no era dueño) porque se lo había quedado por sus pistolas. Desalojó a los priístas y derribaron el edificio de un piso.

Sí, el PRI del municipio de Xicoténcatl ya no existe, tanto el edificio como la organización. Los pusieron de patitas en la calle y en pocas horas el edificio ya estaba derrumbado porque ahí pretenden ampliar un Centro de Salud que se ubica a un costado.

Las oficinas del PRI estaban como a 2 cuadras de la presidencia municipal de Xicoténcatl. Bueno, ya no están y parece que varios edificios del PRI en distintos municipios están en peligro de recorrer la misma suerte.

El edificio de los priístas del municipio de Xicoténcatl fue embargado (el terreno) de acuerdo a los trascendidos, y estaban por sacar “los tiliches” priístas a la calle. Finalmente perdieron el juicio y ¡bófonos! que que les sacan sus cosas a la calle y que les derriban sus oficinas. Imagínense escritorios y sillas y archiveros en la banqueta ¡qué vergüenza! ¿Y ahora dónde sesionarán los 3 militante del PRI en ese municipio?

Caray, qué pena. Pero no vaya usted a creer que este ha sido el único terreno recuperado. ¡No! En Ciudad Victoria recuperaron un terreno por el 07 Boulevard Praxedis Balboa (hasta puso un anuncio el gobierno estatal), en Altamira le quitaron a Eugenio Hernández Flores terrenos del puerto industrial, etc.

Así es que se está imponiendo la legalidad. Por eso no debe sorprendernos que se se embarguen terrenos y se “decomisen”, y en ciertos casos hasta se derrumben edificios, al no estar en actividades de utilidad pública y “los dueños” no demostrar la legítima propiedad.

Y mientras eso sucede en el municipio de Xicoténcatl, les digo que en la Ciudad de Nuevo Laredo el ambiente político electoral ya se calentó y los partidos “llegaron a las manos”.

Y es que este jueves se denunció que gente extraña arrancó la publicidad de MORENA en Nuevo Laredo con lo que la guerra sucia se incrementó en esa localidad.

Pero no sólo se arrancó la publicidad en vallas, sino que una camioneta utilitaria de este partido político fue vandalizada. La pintarrajearon por todos lados.

Con lo que parece pintura en aerosol pintaron garabatos en la camioneta de MORENA en suelo neolaredense, y como si le tuvieran mucho rencor político a AMLO, los vándalos pintaron la cara del candidato presidencial.

¿Quién sería el culpable de estas acciones de vándalo? No se sabe aún, pero eso representa el color rojo electoral de alerta que ya se encendió en las calles de esa ciudad con motivo de las elecciones de este año. Esta en juego mucho poder y mucho dinero en ese puerto fronterizo.

Por cierto les comento que de ganar la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador, Nuevo Laredo, sería la ciudad de Tamaulipas que inmediatamente saldría beneficiada.

¿Por qué? Porque existe la promesa de Andrés Manuel de que de llegar él a la presidencia de México, trasladaría a Nuevo Laredo la Dirección General de Aduanas del país.

Y eso porque en Nuevo Laredo se ubica la aduana más importante de México y de América Latina. El comercio internacional que se hace a través del Puente III de esta ciudad fronteriza tamaulipeca es el de mayor volumen comparado con cualquier puente fronterizo del país.

Por eso la Dirección General de Aduanas traería beneficios sí, para las actividades aduanales, pero impactaría en la generación de empleos y la riqueza generada a través del comercio con los Estados Unidos se incrementaría considerablemente.

Pero también les digo que el PAN neolaredense se duele de que MORENA le ha destruido propaganda política. Y ya los panistas denunciaron ante la autoridad pertinente a los morenistas….¡¡¡y se verán tiempos peores!!!!

MQUIAVELITO

…”En México no es novedad la Amnistía. Por más de 30 años estuvo vigente una Ley que a iniciativa de los diputados Ricardo Monrreal y Alfonso Durazo (MC) fue derogada. Con JLP (José López Portillo) se expidió una nueva Ley de Amnistía y otra la promulgó Carlos Salinas de Gortari aún vigente. Todas protegen delitos políticos sin que se beneficien quienes atenten contra la vida y la integridad corporal. Cancelan órdenes de aprehensión y ponen en libertad a los procesados y sentenciados. La Constitución concede al Congreso (de la Unión) la facultad de otorgar amnistías…(Lic. Agustín Ávila Jiménez, abogado de Cd. Victoria, Tamaulipas).

