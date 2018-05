El COLUMNISTA

Por: Escalante

De primera a segunda y a punto de convertirse en la tercera fuerza política del Estado.

Las cosas no parecen marchar también, como las pintan los Candidatos del Partido Revolucionario Institucional al Senado de la República en Tamaulipas, Luís Alejandro Guevara Cobos y Yahleel Abdala Carmona, una encuesta reciente en el Estado, reveló que de ser la primera fuerza política en el sexenio anterior, bajaron al segundo lugar en preferencias electorales como Partido Revolucionario Institucional, en este momento los Candidatos al Senado Alejandro Guevara y Yahleel Abdala, han colocado en el tercer sitio al PRI en Tamaulipas, sus campañas con poca falta de imaginación por sus asesores políticos, han generado desencanto en el Estado, en lugar de convertirlas en propuestas ciudadanas, han sido de lodo y una sarta de estiércol lanzada a sus adversarios políticos.

La gente está cansada de Partidos que sólo han vivido del presupuesto en su momento y jamás pudieron generar seguridad, una buena educación, mejor condiciones de salud, vivienda, generación de empleos y desarrollo social.

Los últimos doce años del PRI en Tamaulipas como Gobierno Estatal, fueron desastrosos, generaron violencia, inseguridad, poco desarrollo social por no decir que el mínimo y no se diga el empleo y la educación fue peor, el desabasto de medicamentos y falta de atención en hospitales encareció.

Ahora los Candidatos del PRI al Senado Alejandro Guevara y Yahleel Abdala, vienen a culpar al Gobierno del PAN en poco más de un año de la administración del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de los errores del pasado cometidos por ladrones y saqueadores de Tamaulipas, como lo fueron los ex Gobernadores priístas Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú, quien por cierto este último no tuvo ni la calidad de esclarecer la muerte de su hermano en campaña Rodolfo Torre Cantú como ex Candidato del PRI al Gobierno del Estado y que tuvo a bien a ocupar su cargo cómodamente Egidio Torre Cantú.

Antes abrir la boca los Candidatos del PRI al Senado Alejandro y Yahleel se tienen que mirar el rabo para no pisar la estiércol que dejaron sus antecesores en los Gobiernos priístas.

La inseguridad, la falta de atenciones en materia de salud, empleo, desarrollo social y educación fue por Gobierno corruptos y saqueadores de Tamaulipas en los dos sexenios anteriores priístas.

Por emprender Alejandro y Yahleel una mala campaña de estrategias están punto de irse al tercer sitio como fuerza política y adivinen quién les robara este sitio, si no se logran poner truchas Americo Villarreal Anaya como Candidato de MORENA está a punto de superar al PRI el día de la de la elección y convertirse en segunda fuerza política en Tamaulipas.

Hoy el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca inaugura modernas oficinas del Palacio de Justicia en Mante.

El día de hoy martes 8 abril, alrededor de las 14:30, el Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acompañado del Secretario General de Gobierno César Augusto Verástegui Ostos y del Presidente Municipal del Mante Juan Francisco Leal Guerra, dará el tradicional corte del listón de las nuevas oficinas del Palacio de Justicia en esta urbe cañera.

Las modernas oficinas de Justicia, estarán ubicadas dentro de la mancha urbana, en un punto muy estratégico y de fácil exceso y traslado para las familias del Mante.

El magno evento del Gobierno Estatal está programado a las 2:30 horas, lugar donde el Gobernador García Cabeza de Vaca dará una explicación del tema y un recorrido por estás oficinas del palacio de Justicia.

Todo un éxito el Festejo del día de las Madres en Mante.

El Presidente Municipal de la urbe cañera Juan Francisco Leal Guerra se volvió a sacar el diez en calificación y está vez por organizar un magno evento social, como el que fue llevado acabó el pasado domingo 6 de Abril en los terrenos de la Feria, en donde miles de Mamás del Mante fueron las festejadas.

El Alcalde Francisco Leal estuvo acompañado por su esposa la Presidenta del Sistema DIF Juanita Lara Leal, quienes en conjunto Ayuntamiento y DIF tuvieron a bien festejar por adelanto el día de las madres, con grandes y merecidos regalos para las reynas de los hogares de la urbe cañera.

El Sistema DIF Mante que preside la Maestra Juanita Lara de Leal sea destiginguido por ser un factor de promover la convivencia, la armonía y la unión del núcleo familiar en todos los hogares de esta ciudad.

Un buen trabajo es el que han realizado sin lugar a dudas Juan Francisco y Juanita cómo un gran pareja al frente de la Comuna mantense.

Nuevo Morelos mantiene las brigadas de salud y protección civil.

El Presidente Municipal de Nuevo Morelos José Antonio Rivera Espinoza a girado instrucciones muy precisas de estar alerta de cualquier catástrofe natural o provocada por error humano, como puede ser por algún incendio forestal o posibles inundaciones en estas temporadas de lluvias.

El Alcalde Antonio Rivera Espinoza mantiene estrecha coordinación con los cuerpos de Protección Civil y Salud, para mantener y salvaguardar las vidas de las familias de Nuevo Morelos.

Además a través del Sistema DIF que encabeza su esposa Marisela Nájera de Rivera, el Ayuntamiento que preside Tony Rivera han logrado conjuntar grandes esfuerzos para ayudar a las familias que más lo necesitan.

La continuidad y el trabajo de este Ayuntamiento a sido muy buena.

Tony Rivera y Marisela Nájera, trabajan de la mano para llevar un mejor bienestar a las familias de esta gran ciudad.

