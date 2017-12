T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

DE QUE EGIDIO “VA PAL BOTE”, YA NO HAY DUDA.

REZA EL ADAGIO que “lo que no descubre el agua, lo descube el tiempo” y vaya que en esta célebre frase hay sobarda razón, digo esto porque, si al principio se pensó que, “EGIDIO TORRE CANTÚ, saldría bien librado” de todas y cada una de las trapacerías que éste consumó, confabulado con sus socios el maderense ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO Ex Auditor Superior del Estado y el Neolaredense RAMIRO RAMOS SALINAS, Ex Presidente del Congreso pasado, eso habla de que, los involucrados, “no tendrán escapatoria judicial”, esto en base a lo que hoy expresa con marcado acierto el Auditor Superior del nuevo Gobierno JORGE ESPINO ASCANIO. Pues recuérdese, que, “los números no mienten”, tal como lo subrayan las ciencias exactas.

HAY QUE señalar que, “en el encono político financiero”, siempre tiene que predominar la exactitud aritmética, porque, repito y reitero que, al hablarse de números, como hoy sucede con el tema “de las cuentas públicas del pasado sexenio EGIDISTA”, ya se vislumbran los excesos con los que TORRE CANTÚ, se condujo, junto a la gama de sátrapas, presuntos amantes de lo ajeno como González Robledo, Ramos Salinas, sin olvidar, el escandaloso tema sobre el faltante de más de mil millones de pesos, hasta el momento no justificados, en los que, el ex director de Comunicación Social GUILLERMO MARTÍNEZ GARCÍA, aparece como el principal sospechoso y de quien se dice “está en la mira de las autoridades financieras y judiciales”, partiéndose de la cuenta bancaria de un millón 800 mil dólares a su nombre en el Bank Of América detectada allá en la ciudad de Houston Texas.

PERO ESO no es todo, porque se aduce que EGIDIO, para lograr su propósito financiero millonario y vivir holgadamente el resto de su vida, fue asesorado para en su cuenta pública 2016 y anteriores se instrumentaran una serie de argucias, por las que, nos aseguran pagó muy bien a los que le dijeron que le harían un trabajo insospechable y blindado para que, dichas cuentas “pasaran la prueba de fuego” o sea la revisión de las mismas, por los nuevos Contadores de la Auditoría Superior del Estado.

PERO LAMENTABLEMENTE, “nada de eso le ha valido” al ex gobernador, porque Egidio, hoy más que nunca, “se encuentra ante un serio viacrucis financiero”. Porque el muy cínico, confiado en el tradicional y corrupto esquema financiero del pasado, respecto a que, “no pasaba nada”, le importó un bledo qué pensarán mal de él, y por ello, el muy cínico e insensato ex gobernante, se construyó “una casita de 17 millones de dólares “en el Fraccionamiento Callejones” allá en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuya vivienda “es un monumento a la inmoralidad gubernamental”.

POR TAL MOTIVO, la ASE que preside Jorge Espino Ascanio, “en la cuenta pública 2016, de enero a octubre de ese año, ha encontrado anomalías cercanas a los 5 mil millones de pesos, en la cuenta central de la Administración del ex Gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, de quien ya se dijo “tiene 30 días hábiles” a partir de las notificaciones, a fin de que éste señor solvente lo financiero y naturalmente, explique “donde quedó la bolita” y para ello, les diré que, EGIDIO y SOCIOS “o aclaran las irregularidades financieras” o de plano tendrán que “convertirse en prófugos de la justicia”, porque saben lo que hicieron con el dinero público y por consiguiente, “no tendrían escapatoria judicial” y lo peor es que, “saben que van pal bote”, cuyo problema, ellos mismos se lo echaron encima, “ todo por el hambre al dinero ajeno”.

POR ELLO, hay que señalar que, la acción de la ASE, “no es una cacería de brujas” porque y llanamente las millonarias anomalías que revela la Auditoría Superior, están plenamente sustentadas. Y aunque siguen quedando, observaciones pendientes, los involucrados tendrán irremediablemente que presentarse y sentarse “en el banquillo de los acusados”, por lo que repito, de no hacerlo, “SU STATUS JUDICIAL” luego de los 30 días, definitivamente será otro de mayor riesgo legal, de cuya cuestión no hay la menor duda.

JORGE ESPINO ASCANIO, Auditor Superior del Estado, ha explicado con toda claridad que, “las anomalías detectadas”, cometidas por el Gobierno pasado, fueron por realizar compras millonarias, sin haberse apegado al padrón de proveedores oficial y algunas facturas, sin aclarar, aludiendo el funcionario estatal que, “las irregularidades son diferentes”, cuya cuestión en el marco financiero es un tema obligado a ser aclarado y, por ese tan fundamental motivo, se tiene que obrar en consecuencia.

Y COMO “nada es para siempre”, como lo reza la lógica, las autoridades estatales en turno, “solo están poniendo en claro” que fue lo que se hizo con el dinero del pueblo tamaulipeco en el Gobierno Egidista, cuya cuestión, “hoy por hoy”, es el más escandaloso tema en la entidad, el cual por nada del mundo quedará a la deriva, detalle que, a mi juicio, habrá de arrojar muy funestos resultados, para los personajes que en el pasado inmediato “TUVIERON TODO EL PODER DEL MUNDO” para hacer “lo que les daba su regalada gana”, pero hoy esta clase de gandayas, por su hambre al dinero ajeno o a lo que no era suyo, “están entre la espada y la pared”, es decir “ante el riesgo de ir a parar al bote”.

CHUMA ACOMPAÑA AL GOBERNADOR PARA FELICITAR A RICARDO ANAYA.

POR OTRA parte, diremos que el Diputado Local Presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso de Tamaulipas JESÚS MARÍA MORENO IBARRA “Chuma”, acompañó al Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA a la ciudad de México para felicitar a RICARDO ANAYA CORTEZ, hoy ya convertido en el virtual Candidato del Frente Ciudadano por México, “para ir en pos de la silla presidencial”, lo que confirma la excelente relación de unidad que se mantiene en las filas del Partido Acción Nacional.

ANAYA CORTEZ dialogó ampliamente con el mandatario tamaulipeco Cabeza de Vaca y con el legislador panista Moreno Ibarra “Chuma”, conociéndose en varios factores de alta envergadura política, cuya cuestión, deja entrever la fortaleza panista que, sin duda, se sigue construyendo y consolidando, “para que el PAN, en el 2018 arribe nuevamente a los Pinos”.

Y DE IGUAL MANERA, los resultados electorales del año venidero, permitan que el PAN, triunfe a través de la confianza ciudadana que, se ha venido logrando hasta en los más recónditos lugares del país, por cuyo tema, se vislumbra aquí que, el Diputado Moreno Ibarra, ya interpreta con marcado empeño y encono la interacción política, en caso de que su partido, lo defina como su abanderado a la Presidencia Municipal de Reynosa, tomándose como base que, “el Chuma”, es el mejor posicionado para sustituir en la alcaldía de esta fronteriza comunidad a Maki Esther Ortiz Domínguez. Y por ende, “no lo pierdan de vista”.

OTRO panista que suena fuerte allá en Matamoros, es nada menos que el actual Presidente de la Junta de Coordinación política del Congreso del Tamaulipas CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, porque señalan que éste allá en la tres veces heroica ciudad, encabeza las preferencias electorales, detalle que iremos viendo sobre la marcha, porque el legislador al frente del Congreso, ha sabido llevar por buen sendero al cuerpo legislativo, por lo que los panistas matamorenses, son los que en su momento, en un marco de unidad, habrán de definir el apoyo para García González, tema que en el futuro inmediato, sin temor a equivocarnos, habrá de consolidarse.

POR ÚLTIMO le comento que, los obreros de la CTM de Reynosa, encabezados por su líder REYNALDO GARZA ELIZONDO, hoy en el salón de la grey cetemista, ubicado allá en la Colonia San Ricardo, habrán de estar enfiestados por “la posada navideña” que todos los años realizan. Así es que los obreros de Reynosa hoy habrán de disfrutar del grandiosa evento en donde “habrá regalos para aventar al bolo”, como el año pasado, cuyos regalos por cierto son muy buenos porque se trata de Televisores, computadoras, equipos de cocina de calidad, como refrigeradores y estufas, hornos micro-ondas y demás productos de línea blanca.

Y POR supuesto gracias al líder obrero Lic. Reynaldo Garza Cantú por la invitación a este evento navideño para los obreros de Reynosa.

Por hoy es todo y hasta mañana.

