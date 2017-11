EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

DEA, la otra ‘aduana’ del 2018

Una mesa de notables que periódicamente sesiona en el restaurante de céntrico hotel de Reynosa, concluyó que según diagnósticos preliminares del PRI, ese instituto no reincidirá en el 2018 postulando “candidatos perdedores” del 2016, por lo que por lo menos una docena de aspirantes a una segunda oportunidad, quedarán fuera de la inminente contienda interna por las candidaturas a presidentes municipales.

Adicionalmente, especularon que una presumible acción penal contra ex alcaldes priistas -y aquí hablan de OSCAR LUEBBERT y JOSÉ ELÍAS LEAL-, arrojaría graves consecuencias para los candidatos del PRI a la presidencia de la república, senadores, diputados federales y presidentes municipales, toda vez que Reynosa aporta la mayor candidatos de votos en una contienda constitucional.

Van más allá en sus análisis semanales, y juzgan que si las indagatorias que se siguen contra la compañía brasileña Odebrecht van más a fondo -cuyos sobornos habrían ‘lubricado’ la campaña política del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO-, el PRI debe ir diciendo adiós a la Presidencia de la república.

E indican que, de darse ese fenómeno de rechazo a los candidatos del PRI en el 2018, el favorecido no será el PAN, sino el Movimiento de Reconstrucción Nacional, cuyo precandidato presidencial, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR sigue cosechando adeptos y se mantiene en el primer sitio de la intención del voto.

Y el PAN, fracturado en 2 tras la renuncia de MARGARITA ZAVALA a su militancia, no tendrá ninguna posibilidad de recuperar Los Pinos, “a menos que”, como lo proclamó el ex presidente VICENTE FOX en su finca de Guanajuato, se dé en el 2018 una verdadera unidad entre el PAN, PRD y MC.

“De otro modo -como lo advirtió el propio FOX-, Acción Nacional no tendrá ninguna posibilidad de volver a la Presidencia de la república, y la victoria la disputarán el PRI, con la misma estrategia que utilizó para permanecer como Gobierno en el Estado de México, y MORENA, con su discurso populista”.

… Es decir, como previsiblemente lo hará el PRI en las elecciones por la jefatura de la Ciudad de México.

Por cierto, el asueto tradicional del Día de Muertos paralizó la ya de por sí paralizada ‘grilla’ estatal, y expertos sensibles opinaron que la indecisión que introdujo al tema el apartado legal de la Equidad de Género, mantiene en standby a todos los aspirantes a cargos de elección popular, con excepción de casos de ‘prospectos’ que bregan bajo el agua Para-No-Perder espacios en el ánimo ciudadano.

Y esos los ve usted en todos los municipios de la geografía tamaulipeca.

Como sucede en Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Río Bravo, Mante, Altamira, Madero y Tampico, por citar algunos municipios, aunque no hay que excluir a San Fernando, donde por lo menos una docena de precandidatos ya realizan ‘talacha’ partidista para ser considerados por sus respectivos partidos.

A propósito de San Fernando, aunque esta comunidad del centro de Tamaulipas tiene apenas unos 57 mil habitantes, la efervescencia política que registra ya alcanzó el gado de ebullición, pues los aspirantes a suceder al alcalde panista JOSÉ SILVA RÍOS, son más de media docena, sin excluir al edil, quien para variar un poco, también va por la reelección.

Si no, vea usted:

Por el PAN, ya se anotó como voluntario para sacrificarse por el pueblo, el apreciado agricultor y ganadero PEDRO LUNA RAMÍREZ, yerno de otro personaje emblemático de esa localidad, JUAN JOSÉ GALVÁN GARCÍA.

Pero si Acción Nacional decidiera postular una mujer como candidata a la presidencia municipal de San Fernando, ella sería sin ninguna duda la directora de Bienestar Social en la Región IV, que abarca los 13 municipio del distrito local electoral, Ing. MAYBELLA LIZETH RAMÍREZ SALDÍVAR, estrecha colaboradora del muy chambeador Secretario de Bienestar Social en el gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Por el PRI, busca un segundo período como presidente municipal el ex alcalde GABRIEL DE LA GARZA GARZA, ex Subsecretario de Salud en el Gobierno de EGIDIO TORRE, y quien el 2012 contendiera y perdiera como candidato tricolor a la diputación federal por el III distrito, con cabecera en Río Bravo.

Junto con GABRIEL DE LA GARZA, también la busca por el PRI el empresario, ganadero y agricultor RIGOBERTO ROBLES SOSA.

Pero, si el PRI determinara postular en San Fernando mujer, y no varón, ella sería inobjetablemente la ex diputada local MARTHA ALICIA JIMÉNEZ SALINAS, actual Secretaria adjunta al CDE del PRI.

Mientras que por MORENA, hace su luchita el profesor MARTÍN CARRIÓN SANTOS, así como el profesor MARIO ELOY OCHOA GARZA, Coordinador distrital de MORENA.

Y colmo candidato independiente a la alcaldía, el joven futbolista CLAUDIO ALBERTO CAPETILLO GÓMEZ, quien ha logrado amplia aceptación en redes sociales.

¡Ah!, por cierto, los operadores del ex alcalde OSCAR LUEBBERT, insisten en que el ex presidente del Comité municipal del PRI, RIGO GARZA FAZ, será el candidato de MORENA en Reynosa, en tanto que por el PRI no dudan que el ‘gallo’ será ‘NETO’ ROBINSON.

¿Será?

A propósito de precandidatos, amigos vinculados a investigaciones políticas, nos dicen que los aspirantes a candidatos tendrán que pasar otro ‘cedazo extraoficial’: la ‘báscula’ de la Agencia Antidrogas norteamericana -la DEA, pues-, que tomará de los tobillos a los precandidatos y los sacudirá en el aire, para ver cómo andan de canicas y de amistades.

En Matamoros, entre tanto, con una gran participación de la comunidad cultural e instituciones educativas, el gobierno municipal, llevó a cabo este 2 de noviembre, el primer desfile alusivo a la celebración del Día de Muertos y en evento posterior anunció la creación de la Tienda de Recuerdos de RIGO TOVAR.

El presidente municipal, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, acompañado de su esposa BLANCA TREVIÑO de DE LA GARZA; la señora MARÍA ISABEL MARTÍNEZ de TOVAR, (viuda del extinto RIGO); regidores, funcionarios de esta administración, empresarios y comerciantes del Centro histórico, así como familias de distintos sectores, presenciaron este desfile en el que predominaron las tradicionales calaveras del Día de Muertos.

Por la mañana el jefe del gobierno municipal, en un recorrido por los camposantos, confirmó el rescate del Panteón Antiguo, el cual ha sido reconocido como patrimonio cultural, y con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, serán rehabilitadas 81 sepulturas, muchas de las cuales datan del siglo pasado.

En su visita al cementerio De la Santa Cruz, el Antiguo en el centro de Matamoros y el Nuevo, conocido como Los Tomates, constató su funcionamiento y que todo se encontrará en orden para recibir a las familias de Matamoros y del Valle de Texas, que acudieron para visitar a sus deudos.

Por la tarde, luego de desfile por la calle 9, visitó el museo Rigo Tovar, acompañado de la señora MARÍA ISABEL MARTÍNEZ de TOVAR, donde también se le dedico un altar, realizado por el señor MARIO ENRIQUE MUNIVE BENGOA.

En Reynosa, entre tanto, con un presupuesto de 2 millones 297 mil 831 pesos, el Gobierno Municipal de la alcaldesa MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, rehabilita la calle Pascual Ortiz Rubio, de la colonia Unidad y progreso, que por varios años estuvo en malas condiciones y hoy dentro del programa de obras más grande de la historia de Reynosa, es pavimentada con concreto hidráulico a partir de la calle Colón, al acceso de la Central de Autobuses.

Con la finalidad de que esta obra que se construye desde la calle Colón en sus 2 mil 322 metros cuadrados, tenga una gran durabilidad, se demolieron el pavimento hidráulico y la carpeta asfáltica que ya estaban en mal estado, además de banquetas y guarniciones existentes para construir la obra integral que le devuelva la funcionalidad necesaria.

A través del Plan Integral de Obra Pública, la doctora MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, realiza obras complementarias y en la calle Ortiz Rubio se sustituyen 160.5 metros lineales de red de atarjea, se desazolvaron 3 pozos de visita que serán renivelados y 8 descargas sanitarias serán instaladas al igual que se repondrán 8 tomas domiciliarias de agua potable.

Para que la calle con pavimento hidráulico de 15 centímetros de espesor sea más segura al tránsito vehicular y peatonal, el Gobierno Municipal instalará 5 postes para señalización y repondrá lasa viejas lámparas mercuriales con 7 luminarias led que ahorran gasto presupuestal y dan mayor iluminación

Cambio de orientación temática para compartirle que con la finalidad de garantizar la seguridad de los turistas cinegéticos que participarán en la temporada de caza 2017-2018, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS se reunió con directivos de corporaciones de seguridad, así como con presidentes de clubes y asociaciones cinegéticas para coordinar las acciones a implementar del 17 de noviembre al 28 de enero.

RIVAS CUÉLLAR mencionó que se busca otorgar la mejor atención y facilidades necesarias a los cazadores, por lo que para recibirlos se realizará este domingo 5 de noviembre un desfile en el que participarán 50 contingentes, el cual partirá de la explanada Independencia y recorrerá la avenida Guerrero y Paseo Colón para finalizar en el monumento a Benito Juárez.

“Buscamos darles mejor atención, los cuidados y garantías de seguridad al cazador. Con este desfile se da el arranque de los preparativos del recibimiento del turismo cinegético. Esperamos en esta temporada superar los 3 mil 500 cazadores. El recibir más cazadores, habla de que hay más confianza, de que Nuevo Laredo es un paso seguro”, mencionó el alcalde.

La llegada de cazadores representa para esta ciudad, una derrama económica de 10 millones de dólares, lo que fortalece la economía del mercado interno.

Personal del Ejército realizará patrullajes en los diversos puntos que recorren los cazadores, y el personal de Protección Civil así como Tránsito Municipal también se integrarán al apoyo.

Antes de que se me pase, le comparto que las Mesas de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, realizadas en ciudad Madero, acordaron junto a sus homólogas de 15 ciudades de la República y autoridades de los 3 órdenes de gobierno, impulsar distintas acciones para fortalecer las estrategias que se llevan a cabo en materia de seguridad, de acuerdo a la realidad de cada estado o región del país.

En la reunión de trabajo, participaron el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el director de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, ORLANDO CAMACHO NACENTA, representantes de las mesas de Chihuahua, Veracruz, Jalisco, entre otras, y autoridades del gobierno municipal, estatal y federal.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la propuesta del mandatario tamaulipeco de impulsar una campaña nacional junto a la sociedad civil y los sectores productivos para frenar la importación ilegal de armas de fuego a México y remitir a las autoridades estadounidenses un documento en el que se exponga dicha problemática.

“Es muy difícil, como ya lo he señalado, que los gobiernos puedan poner los puntos sobre las íes en este tema, tiene que venir de la misma sociedad, de los sectores productivos, son quienes tienen la fuerza para hacer los señalamientos correspondientes”, refrendó el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA.

Por asociación temática, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA puso en marcha la construcción de dos pasos a desnivel para agilizar el tránsito vehicular, ampliar las opciones de conectividad y movilidad en la región conformada por Tampico, Madero y Altamira, obras contempladas en Plan Estatal de Infraestructura para la Zona Conurbada Sur, a través del cual se invierten 600 millones de pesos.

“Por parte de mi Gobierno, estamos empeñados en sacar adelante al sur de Tamaulipas, ese es uno de los compromisos que hice en su momento. Por eso estoy aquí, dado a conocer estos dos proyectos: la construcción del puente inferior vehicular en la avenida Hidalgo de Tampico y el paso superior vehicular que se estará construyendo en la avenida Tamaulipas de Madero”, detalló el mandatario estatal.

Las obras representan en su conjunto una inversión de 340 millones de pesos y beneficiarán a más de 500 mil usuarios que transitan por estas vías para trasladarse Altamira y su zona industrial, el centro histórico de Tampico y la playa Miramar en Madero, principalmente.

Por cierto, durante la gira del Gobernador CABEZA DE VACA por la zona conurbada del sur tamaulipeco, destacó la presencia del Jefe de la Oficina del Gobernador, el abogado reynosense VÍCTOR SÁENZ MARTÍNEZ, así como la del Secretario de la Administración, JESÚS ‘Chucho’ NADER, quienes son mencionados por sus paisanos como potenciales candidatos a las alcaldías de Reynosa y Tampico, respectivamente.

Pero en Reynosa se habla también del diputado JESÚS ‘Chuma’ MORENO IBARRA, mientras que en Tampico se menciona al ex diputado federal GERMÁN PACHECO DÍAZ.

De otro lado, la presencia del controversial alcalde maderense ANDRÉS ZORRILLA, muy cerca del Gobernador CABEZA DE VACA, despejó dudas respecto a un supuesto extrañamiento del Góber hacia el alcalde sureño.

Nada de eso, señores.

ZORRILLA está bien puesto en el ánimo del patrón.

Por último, con la asistencia de profesores pertenecientes a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y de otras instituciones de educación media superior y superior, se impartió un taller para capacitar a los docentes en el uso de nuevas tecnologías para la enseñanza más eficiente de las matemáticas.

El encuentro académico se celebró en la Sala de Directores de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) y estuvo a cargo del maestro JULIO JOSÉ YERBES GONZÁLEZ.

El instructor es Licenciado en Enseñanza de Matemáticas por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y posgraduado en Matemática Educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN).

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.