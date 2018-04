David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Debate bronco

Se realizó el primer debate presidencial en el que escuchamos pocas propuestas concretas y de algunas planteadas fueron tan burdas, como mocharle las manos a los rateros. Pobre debate, pobres mexicanos, esto en verdad estuvo por debajo de nuestras exigencias, pero qué podemos esperar si de los cinco candidatos no se hace uno; fue tan divertido que la mayoría de los espectadores publicó en redes sociales lo más cómico de las “grandes ideas” hechas por Andrés Manuel, Jaime, José Antonio, Margarita y Ricardo.

¿Quién ganó el debate?, la respuesta varía según la percepción de cada persona, hay quienes creemos que ganó el Bronco; otros que Ricardo Anaya; sale aquel que se mantiene firme en su postura y refiere que Andrés Manuel fue el gran ganador; incluso uno que otro optimista pone a Margarita como la gran ganadora; pero nadie, no hay una sola persona que diga que el ganador fue José Antonio Meade.

No es cómodo decir que Jaime Rodríguez Calderón, alias el “Bronco”, por ser el aspirante “honesto, honesto, honesto, honesto” fue el ganador por lanzar propuestas directas, admitir sus errores y haber aceptado ser un mentiroso, sin embargo, el candidato independiente del norte rayó en lo ridículo con su propuesta de mutilar las manos a los rateros, quizás buena para quienes han sido víctimas de los ladrones, pero controversial para la era moderna.

Durante las dos horas del debate en el que todo México sabía que irían con todo contra López Obrador, el único que logró penetrar su guardia fue Jaime Rodríguez, con sus cuestionamientos directos al tabasqueño, quien aprovechó la retórica ortodoxa del independiente para salir bien librado, pese a esto, dicen que “el Peje”, no se esperó a que terminara la transmisión del debate para abandonar el foro y dirigirse al hospital para ser atendido de las… peladas que le dieron.

Respecto a la inseguridad y corrupción, que son los temas que más aquejan a los mexicanos, no escuchamos nada claro, todos hablaron de fortalecer las instituciones y guardar a las fuerzas federales de manera paulatina, pero nada concreto, en materia de seguridad ni en el combate a la corrupción.

Anaya, que no salió del guion en relación a las acusaciones en su contra por la nave industrial, es hasta ahora el único que puede ganarle al candidato de la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, pero el camino aún es largo.

Es una pena que Margarita Zavala, solo haya obtenido su candidatura y así aparecer en el debate para hacer el ridículo, tanto, que hasta surgió el meme con la foto de Felipe Calderón bebiendo y la leyenda “ya me entienden porque tomo”.

Así, mientras el Bronco, pese a todos los pronósticos, logró conectar con los seguidores al debate, “Soy José Antonio Meade” daba risa, presentándose como si fuera la señorita Tamaulipas o Miss Universo, jajaja me acuerdo y me vuelvo a reír, perdón, pero “Mid”, admitió que aún no lo conocen en México.

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608