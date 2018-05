EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

¿Debate?… ¿debatir, qué?

¿Quién, de los candidatos presidenciales, ganó el 2º debate?

Si ganó RICARDO ANAYA, ¿por qué, en lugar de subir, perdió 2 puntos porcentuales después del cotejo de propuestas?; y si LÓPEZ OBRADOR perdió por su silencio ante las irrebatibles evidencias de su incongruencia política, ¿por qué la Encuesta del Grupo Reforma lo encumbra en un ya irreversible 52 por ciento de las preferencias?

Misterios de la conducta social.

Pero, ¿sirven de algo los debates, cuando los escenarios sociales apuntan con claridad hacia un destino político?

Si y no.

En el caso de ANDRÉS MANUEL, creemos que la preferencia de su propuesta deriva de su discurso: AMLO dice lo que la gente quiere escuchar, y el candidato lo dice a la perfección porque viene repitiendo desde hace 18 años los mismos estribillos de su lucha contra la corrupción.

Y a la gente le satisface porque el hartazgo que le produjeron los sistemáticos gobiernos del PRI desde hace 86 años, la tiene ya, como dijera el poeta Javier Sicilia, literalmente hasta la madre.

Qué importa la constante de sus incongruencias [como recurrentemente lo denuncia y lo documenta en público RICARDO ANAYA]: los 52 puntos que ya trae AMLO en el bolsillo, y que lo proveen de la llave maestra para abrir la residencia de Los Pinos, deriva de la -¿lealtad?, ¿es correcto este adjetivo?- de los pobres hacia su discurso, porque LÓPEZ golpea diariamente con su lengua de cincel las estructuras arcaicas del modelo neoliberal, que oprime hasta la depauperación a los más pobres de los pobres de México.

Ese es el secreto del Sr. LÓPEZ.

Pero, ¿¡un debate entre los candidatos a la Presidencia municipal del Reynosa!?

Se vale, por supuesto.

En un país democrático como el nuestro, el cotejo de las ideas -o debate, como se dice ahora-, es saludable.

Pero, ¿qué debatir ante una sociedad que está sobradamente convencida -¡y además satisfecha!- de la obra de su Gobierno y de sus gobernantes?

Como herramienta de campaña política, es válida, pese a que detrás de la propuesta se perciban aviesas intenciones que podrían echar por la borda un intento serio por robustecer nuestro sistema democrático, pues el debate debe ser de ideas, de propuestas, no un vodevil en el que los actores salgan a echarse cubetadas de lodo para alimentar el morbo social y escalar posiciones.

De otro lado y aunque la conducta política de los candidatos a la Sucesión municipal de Reynosa se percibe típica, en el escenario percibimos factores abstractos -y por lo mismo atípicos-, que podrían detonar cambios sorpresivos en la recta final -para lo cual los operadores y estrategas deben estar alertas-, pues no es descartable que por encima de los pequeños disparos de utilería que se han producido en redes para destronar a La Puntera, el mismo autor de los escándalos de vecindad trate ahora de aprovechar el escenario del debate para exhibir en toda su extensión los inconmensurables límites de su controvertida naturaleza.

¡Qué importa!

MAKI ya dijo que sí, que acepta, aunque al concurrir al punto de reunión se exponga a las barbajanerías de quien -quizá en otra circunstancia-, podría haber merecido estar en la contienda; no ahora, por las condiciones oscuras y sospechosas en las que le ganó la partida interna a un mejor prospecto: RIGO GARZA FAZ.

Pero bueno, ya está ahí.

El Dr. SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, un caballero de pies a cabeza, candidato del PRI, exhibirá la sabiduría de los años y solo acudirá a exponer sus proyectos. Él sabe que si la elección del 1º de julio le depara algo favorable, se dará en el marco de la madurez de la sociedad.

Pero Reynosa ya le dio el sí a MAKI.

Aquí no hay cartas marcadas ni dados cargados: Reynosa refrendará en las urnas su confianza en la actual Administración municipal, por lo que el debate del 10 de junio, aquí, será un escenario en el que los demás -es decir, los contrarios a MAKI- aprovecharán para escalar posiciones.

Podrán PRI y MORENA pelear por el 2º.

Porque el 1º ya lo concedieron los reynosenses:

Es de MAKI.

Concatenando temas, destacada por su trabajo legislativo en el Congreso Local con la participación de 115 iniciativas con su grupo parlamentario Acción Nacional, encaminadas a mejorar la calidad de vida y desarrollo de los ciudadanos, la candidata a Diputada Federal por el 02 Distrito, JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, reiteró su compromiso de servir y ser la voz de los tamaulipecos.

“Me da mucho gusto visitar las colonias que integran el 02 distrito y ver el cariño con el que te reciben, muchos ciudadanos expresan sus inquietudes, pero la gran mayoría su gratitud porque hemos podido dar puntual seguimiento a algunas peticiones o apoyos solicitados a través de mi oficina de gestoría, los ciudadanos han visto el trabajo de Acción Nacional, y en lo personal, reconocen el trabajo legislativo, saben que soy mujer de compromisos y que tengo la experiencia necesaria para legislar desde el Congreso de la Unión”, precisó JUANITA SÁNCHEZ.

La tarde de este martes en un dialogo casa por casa, con residentes de las colonias Paseo Residencial y Condado del Norte, la aspirante a la Diputación Federal, señaló que la coalición “Por México Al Frente” que encabeza, RICARDO ANAYA CORTÉS, tiene muy claro que la participación ciudadana debe ser la base de la toma de decisiones, “conocemos las problemáticas que aquejan a la población, lo que lastima al país y vamos trabajar en base a estas necesidades, pero principalmente en bajar más recursos para garantizar la infraestructura básica en Reynosa y Tamaulipas”, concluyó.

Por cierto, los habitantes de la colonia Voluntad y Trabajo dieron su apoyo a ERNESTO ROBINSON TERÁN, candidato a diputado federal por el IX distrito de la coalición Por México al Frente, “Porque NETO hace excelente equipo de trabajo con el Gopbernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y con la Presidente municipal con licencia, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, para que a Reynosa y a Tamaulipas lleguen más recursos para obra pública y social.

Ante una multitud de colonos presentes en la reunión que sosstuvieron con los candidatos, NETO ROBINSON, MAKI ORTIZ y con representantes de RICARDO ANAYA en Tamaulipas, JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO IBARRA, NETO ROBINSON reiteró que al llegar a San Lázaro, legislará con tesón y gestionará con ahínco para que en la frontera y a la región lleguen recursos que permitan el desarrollo y progreso con prosperidad.

En Tamaulipas el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA ha traido muchos apoyos en infraestructura urbana y la social, con pavimentaciones, apoyos para la educación y servicios primarios en los hogares y conjuntos habitacionales que elevaron la calidad de vida de las familias, dijo.

En Nuevo Laredo, por cierto, el Partido Acción Nacional (PAN) recurrirá a los recursos legales y morales para defenderse de los ataques difamatorios, sin fundamentos, de los directivos del periódico El Mañana.

No hay impedimento legal para continuar con los programas alimentarios gubernamentales durante el proceso electoral y éstos no se condicionan a los beneficiarios, declaró IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN).

En rueda de prensa, SANMIGUEL SÁNCHEZ consideró prudente dar la cara ante los señalamientos que hace en diversos contenidos el periódico El Mañana, en donde ha vinculado a los candidatos del blanquiazul de manera injustificada.

“Vemos con preocupación que uno de los medios de comunicación tradicionales en Nuevo Laredo, como lo es El Mañana y su filial La Tarde, han escogido el camino de la difamación, el vituperio y la agresión verbal, como el arma principal para defender sus intereses políticos”, comentó.

Destacó que los candidatos de la coalición “México al Frente”, RICARDO ANAYA, a presidente de la República, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y MARÍA ELENA FIGUEROA, candidatos al Senado, SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, candidato a diputado federal y ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, candidato a la presidencia municipal, han transitado por el carril de la dignidad, y la propuesta como su principal argumento para persuadir al electorado del país.

“Una de estas informaciones entre muchas más, es la que está relacionada a los programas alimentarios gubernamentales establecidos con anterioridad, en donde no hay impedimento legal para que continúen, porque representa un beneficio para quienes más lo necesitan y no como facciosamente ha divulgado este medio de comunicación, torciendo la verdad de manera descarada al presentarlos como coacción del voto… El Partido Acción Nacional no entrega despensas”, dijo puntual.

Reiteró que el PAN y sus candidatos son respetuosos de la libertad de prensa y de expresión.

“Estamos conscientes que la libertad termina, cuando trastoca la libertad de otros de manera infame, por lo que a partir de este momento, ya no vamos a permitir que nos sigan golpeando mediáticamente, sino que utilizaremos los recursos morales y legales a nuestro alcance para hacer valer nuestros derechos”, dijo.

Citó el envío de un documento al referido periódico, en el que reclama su derecho a réplica y se difunda la aclaración correspondiente.

En la rueda de prensa, SANMIGUEL SÁNCHEZ estuvo acompañada por el candidato a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS, el candidato a la diputación federal, SALVADOR ROSAS QUINTANILLA y su suplente Manuel Canales.

Por asociación temática, deje decirle que, cargado de energía positiva, reiterando el compromiso de servir a Nuevo Laredo y sin importar las altas temperaturas, el candidato de la coalición “Por Tamaulipas al frente”, ENRIQUE RIVAS, realizó un recorrido por la colonia Las Torres, saludando a las familias de dicho sector y escuchando cada una de sus peticiones.

Madres de familia, niños, jóvenes, todos en conjunto, aprovecharon para saludar al candidato panista, quien subrayó que sin importar las inclemencias del tiempo, nada detendrá su pasión y convicción por lograr el triunfo este 1 de julio.

“Teniendo los cuidados con todos los que vienen y nos acompañan, estar atentos, va a ser una semana con muy altas temperaturas, sin embargo hay que hidratarse perfectamente bien, cuidar, pero sobretodo poder estar caminando, la intención es seguir llevando a cabo las caminatas y continuar con esta cercanía con los ciudadanos”, expresó el candidato.

Durante su encuentro con los ciudadanos manifestó su interés en escuchar todo tipo de opiniones y a través de ellas sumar esfuerzos que complementen el plan de trabajo que pondrá en marcha a partir del 1 de octubre del presente año.

“Sin duda alguna habrá peticiones, habrá propuestas, hay cosas muy interesantes, ayuda muchísimo para la conformación del plan de gobierno que habremos de utilizar a partir del 1 de octubre de este mismo año, pues ayuda bastante el escuchar con atención a los ciudadanos”, dijo.

Así mismo y convencido del proyecto que conforma la coalición PAN, PRD y MC, ENRIQUE RIVAS destacó que el objetivo permanece firme y es seguir escuchando y logrando resultados por Nuevo Laredo.

“Por eso el eslogan de la campaña es Te escucho, juntos logramos más, y con esa misma actitud, sin perder el objetivo, la visión, el rumbo, pues vamos a continuar llevando a cabo en este segundo tercio de campaña con la misma intensidad y aprovechando los calores que están muy sabrosos”, finalizó.

Mientras que en Matamoros, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, candidato de la Coalición Por Tamaulipas al Frente a la presidencia municipal, sentenció: “esto tiene que acabar”, al reprobar: “No podemos avanzar 3 pasos y regresarnos 10, en pavimentación estamos gastando mucho y mal, administración tras administración pavimentamos las mismas calles, sin lograr nada”.

“Es una realidad, Matamoros sigue viviendo con calles de asfalto, cuando deberían ser de concreto y esto no se ha logrado por una sola cosa, falta de voluntad”, afirmó el candidato.

Al profundizar en el tema de la pavimentación CARLOS GARCÍA dejó claro que se ha convertido en un gran negocio electoral hablar del arreglo de las calles, pero cuando se llega al gobierno no se establece la coordinación con los prestadores del servicio de agua y energía para garantizar obras de calidad y con una durabilidad de más de 30 años, como las calles de concreto.

Colocar concreto en las avenidas principales y en zonas inundables garantizaría que la temporada de lluvias y las condiciones de sectores bajos, no afecten en un corto plazo las vías de acceso a los diferentes sectores.

Contar con calles pavimentadas es además un factor primordial para cuidar la salud de las familias Matamorenses, ya que beneficia la calidad del aire, que no se ve saturada de partículas o materiales de desecho en el ambiente, que directamente afectan las vías respiratorias o la piel de las personas, por citar algunas consecuencias.

CARLOS GARCÍA habló de costos y es que pavimentar una calle con asfalto cuesta 500 pesos el metro cuadrado, cuando hacerlo con concreto tiene un costo de 750 pesos, lo que estima una diferencia mínima, contra el beneficio de permanecer en buen estado por 30 años.

“Es cuestión de hacer las cosas bien, que cada calle que se pavimente con concreto ya cuente con los servicios subterráneos necesarios y de esta forma se mantenga en buen estado sin necesidad de abrir la vía”, explicó.

Por asociación de ideas, la candidata a Diputada Federal por el IV distrito electoral de la Coalición Por México al Frente, VERÓNICA SALAZAR VÁSQUEZ, visitó este martes la colonia Paraíso donde fue recibida por los habitantes con mucho cariño demostrándole su apoyo total para este 01 de julio por todos los candidatos del Frente.

VERO SALAZAR aprovecho para platicar con los vecinos: “Estoy comprometida con las familias matamorenses por ello desde la Cámara de Diputados trabajaré muy duro para bajar los recursos que son necesarios para que Matamoros y Tamaulipas miren de Frente al Futuro.”

Por la tarde visitó la colonia Lauro Villa donde aprovechó para invitar a los ciudadanos este 01 de julio a votar por los candidatos de la Coalición Por México al Frente: RICARDO ANAYA, presidente de la república; ISMAEL CABEZA DE VACA y MARÍA ELENA FIGUEROA para el senado, la Inge y VERÓNICA SALAZAR para diputadas federales y Carlos García para presidente de Matamoros.

Por asociación temática, el candidato de MORENA a la alcaldía de Matamoros, MARIO LÓPEZ, atendió ayer una intensa agenda de entrevistas privadas, en tanto que el candidato de MORENA al Senado, Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, coincidió en que el ofrecimiento del PRI, de regularizar los “autos chocolate” que circulan en esta frontera, tiene matices electoreros.

VILLARREAL ANAYA, quien cumplió una intensa gira de trabajo en matamoros acompañado del candidato a la alcaldía, MARIO LÓPEZ, anticipó que una vgoz que el voto ciudadano apoye la propuesta presidencial de MORENA, el inminente gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tomará el tema en sus manos e iniciará la verdadera regularización de los autos americanos que circulan en la frontera tamaulipeca.

Cambio de orientación emática para compartirle que las actividades para contribuir a un mejor ordenamiento vial con el pintado de líneas divisorias en las principales avenidas son desarrolladas continuamente y debido esto, Protección Civil, del Gobierno Municipal de Reynosa, avisa a los automovilistas que la unidad Pintarrayas se desplaza por el Libramiento Oriente.

Para efectuar su actividad con seguridad, los trabajadores municipales instalan señalamientos para advertir de su presencia y que los automovilistas reduzcan su velocidad para evitar accidentes en las áreas donde trabajan los empleados del Municipio.

La unidad Pintarrayas se desplaza a baja velocidad y recorre los dos sentidos del Libramiento Oriente para delimitar los carriles, por lo que la señalización cambia de área constantemente durante toda la jornada de los trabajadores de Servicios Primarios.

Vuelvo a Nuevo Laredo para corroborarle que del 4 al 11 de junio el gobierno municipal realizará el pago en efectivo de las 14 mil 950 becas municipales en las instalaciones del Polyforum ‘La Fe’, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La beca deportiva se pagará en el Centro Cívico el martes 12 de junio en el mismo horario.

El lunes 4 de junio se entregará el beneficio a los alumnos de primaria del Sector 1, el martes 5 al Sector 23 y miércoles 6 tocará el turno al Sector 30.

Los alumnos de secundaria general y técnicas, deberán acudir el jueves 7 de junio. El 8 de junio corresponderá a estudiantes de medio superior y el lunes 11 de junio para superior, posgrado y educación especial.

Se pagarán los meses de abril, mayo y junio; con lo que se cumple el pago de los diez meses correspondientes al ciclo escolar 2017-2018.

En el caso de los menores de edad, los padres de familia deberán presentar una copia de su credencial de elector, licencia de conducir o pasaporte mexicano. No es necesario que los alumnos se presenten.

Los beneficiados mayores de edad deberán presentar copia de la credencial de elector, licencia de conducir, pasaporte mexicano o credencial escolar.

En el lugar se contará con 10 cajas para efectuar el pago a fin de agilizar el proceso.

El cambio en el método de pago se debe a la cancelación de la plataforma electrónica de dispersión de pago de estas becas por el banco emisor de las tarjetas bancarias.

Allá mismo, por cierto, la Asociación Civil ‘Lazo Rosa’ invitó a la fiesta infantil que ofrecerá hoy jueves 31 de mayo a los niños “Laicitos”, la cual se desarrollará en el Salón Cidtoner, de Perú 3528, según invitación suscrita por la Presidenta fundadora, Dra. BERTHA ESTELA PÉREZ ROMERO y la titular de la Comisión de Prensa y Difusión, CP DAYLA DÍAZ SAN JUAN.

En otro tema, en el marco del día mundial de la Leche, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), informó que continúa la tendencia de crecimiento en la producción del lácteo en nuestro país, por lo que se este año se espera la generación de más 12 mil 26 millones de litros del lácteo.

Según estimaciones de la Coordinación General de Ganadería de la dependencia, la producción este año, se incrementará 1.85 por ciento en comparación con 2017, año en el que se produjeron, en todo el territorio nacional, 11 mil 808 millones de litros de leche.

Las entidades con mayor producción del lácteo son Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Puebla, México, Aguascalientes y Chiapas, entre otros.

Dentro de la cadena de la leche, en el eslabón de la industrialización, existen 130 empresas formales que procesan el 86 por ciento de la producción nacional, con un personal ocupado de 42 mil personas, además de un sinnúmero de pequeñas empresas familiares, con un valor mayor a 380 mil millones de pesos.

De esta forma, en México se cuenta con un hato de bovino lechero de aproximadamente 2.49 millones de cabezas y más de 300 mil pequeños y medianos productores del lácteo.

La leche de bovino es el tercer producto pecuario en importancia económica, con el 17.22 por ciento del valor nacional, sólo por detrás de la carne de bovino (30 por ciento) y la carne de ave (23 por ciento).

Esta rama pecuaria genera más de 200 mil empleos directos, permanentes y remunerados, por lo que con la producción nacional y las importaciones, el consumo nacional es de 134 litros per cápita.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibió a poco más de 6,500 alumnos para el Período Escolar de Verano 2018 que se desarrolla del 28 de mayo al 12 de julio en las facultades y unidades académicas distribuidas en todo el estado.

El Director de Servicios Escolares de la Secretaría de Gestión Escolar de la UAT, LUIS MANUEL JASSO LUNA, informó que uno de los objetivos de la administración del Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ es que los estudiantes cuenten con las mejores condiciones para el acceso, permanencia y egreso, es decir para todo su tránsito como universitarios.

El Período Escolar de Verano es un ciclo intermedio entre los dos períodos de clases Primavera y Otoño que imparte la UAT durante el año, y es una opción que tienen los estudiantes de cursarlo, ya sea para adelantar algunas materias o para regularizar algunas en las que se han rezagado.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.