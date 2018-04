T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

DEBATE: HUBO DE TODO COMO EN EL MERCADO….!

ANAYA SUBE, MEADE BAJA, MARGARITA SUBE, BRONCO BAJA Y AMLO SE MANTIENE.

AUNQUE PARA MUCHOS el controversial debate de anoche entre “la quinteta” de aspirantes a la Presidencia de la República, “hubo de todo como en el mercado”, porque sin excepciones, “se sacaron los trapitos al sol”, como era lógico. A mi juicio, lo que si fue claramente evidente es que, “todos, se le echaron en montón a López Obrador”, por el tema de “la Amnistía a los criminales”, lo que éste nunca pudo explicar, motivo por el cual AMLO, el candidato de “juntos haremos historia”, resultó seriamente raspado. Pero a pesar de lo sucedido, las cosas en este primer debate “no hubo cambios radicales o trascendentes”, porque a juicio propio y de reconocidos analistas políticos en México, las posiciones pre-electorales continúan en el mismo tenor.

SIN EMBARGO, “el gran ganador” del debate a juicio de muchos fue RICARDO ANAYA CORTEZ, porque a pesar de que le echaron encima las imputaciones de los gastos superfluos injustificables y la triangulación de inversiones en el extranjero, Ricardo tajante respondió: “no existe ninguna acusación en mi contra”, Aseverando conducirse siempre por medio de la honestidad. Y pese a ello, desde un punto de vista neutral o de equilibrio político, “Es ANAYA, el único que puede ganarle a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR”, porque el abanderado de “la Coalición Todos por México” JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, en el ranking electoral general, continúa estancado en la tercera posición, claro, sin el temor que “los candidatos Independientes” Margarita Zavala o “el Bronco” Jaime Rodríguez Calderón lo puedan alcanzar, pero de que, “Meade supere a Anaya y alcance a López Obrador, eso jamás”.

OTRO DETALLE que sobresalió en el debate fue que, el panista Ricardo Anaya, dijo estar de acuerdo en la revocación de mandato, mientras que el priista Pepe Meade manifestó no estar de acuerdo en ello”, aludiendo Anaya “conformar un país incluyente y para ello dijo “condenar cualquier tipo de discriminación”, increpando incluso al tricolor Meade diciéndole: “de qué tamaño fue le rebanada del pastel que te tocó”, al momento de presentarle una fotografía donde Meade y César Duarte, están frente a un pastel, como evidencia de la buena relación del presidenciable tricolor con el corrupto Gobernador César Duarte. Aludiendo incluso Anaya Cortez que, “el PRI quiere un Fiscal General a Modo y él no está dijo no estar de acuerdo en eso”. Remarcando el presidenciable panista que, “el fiscal deberá tener una postura de real autonomía, para que no esté al servicio de partidos ni, del propio gobierno de la República. Por lo que en mi proyecto político cabemos todos, refrendo Anaya Cortez.

POR SU PARTE, el candidato del PRI, Verde y Panal “PEPE” MEADE, “se pronunció por un México unido y próspero”. Y además dijo trabajará para que a ningún niño y niña, nazcan en la pobreza extrema, porque dijo que, “el problema profundo del país, es la desigualdad” y él la habría de enfrentar con cada familia. Apuntando Meade que, cada una de sus propuestas tienen soporte, al momento de plantear que, “haya IMSS para las trabajadoras del hogar”, cuya cuestión es muy valiosa, porque tal propuesta, tiene gran sentido humano, Puntualizando también que “el PRI, escogió para la Presidencia de la República a un ciudadano honesto, capaz y con experiencia”.

MIENTRAS QUE, el tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de quien se apunta sigue llevando la delantera en las encuestas, dijo pugnar “por tener un gobierno que represente a pobres y ricos”, Aludiendo para ello que, “nos les fallaré”, señalando interés en seguir el ejemplo de Benito Juárez, Francisco I. Madero y de Lázaro Cárdenas del Río, para llevar al país hacia la prosperidad, para que haya más empleo, más inversiones y sobre todo más bienestar social”. Pero también destacó convocar a todo el pueblo e México para poner por delante la honestidad. Y dijo que no se opondría a que en México, “haya una fiscalía autónoma”, aduciendo tener buenos principios, porque no es un ambicioso vulgar”. Y lo que busca es la transformación del país.

EL BRONCO Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, sobresalió cuando en una de sus propuestas dijo que, el pugnará “porque le mochen las manos” a los funcionarios corruptos. Y además dijo que ya es tiempo de sacar a los Partidos Políticos del Gobierno, porque “estos son el cáncer de México”. Y dijo además que, “habrá de explorar la propuesta de revocación del mandato”. Y entre otras cosas el bronco, pidió a López Obrador, Anaya y Meade “regresar el cheque de campaña al INE”, criticando de manera candente al INE por haberse equivocado en la selección de al recolección de sus firmas como abanderado presidencial independiente. Y respecto al matrimonio que “cada quien se case con quien quiere”.

RESPECTO A MARGARITA ZAVALA Gómez del Campo, dijo que, ella como todos en el país ama profundamente a México”, haciendo hincapié para señalar que, vamos a cambiar juntos este país. Opo0niendose a la revocación de mandato, porque remarcó que a nuestro país, “le faltan demócratas”. Inclusive “faltan mujeres en la política” y subrayó que, rendirá cuentas con transparencia y verdad, porque todas sus respuestas tendrán sustento y para ello, ha demostrado estar haciendo una campaña congruente y con convicción, porque en mi gobierno “nadie se va a quedar atrás”

“NETO ROBINSON, DESDE CUALQUIER TRINCHERA ES BUEN GALLO”

HOY EN DÍA los Partidos políticos, son parte y esencia solo para cumplir requisitos electorales de los abanderados a cargos de elección popular, pero lo que más vale y cuenta en este engranaje rector de elecciones, son los actores o candidatos a las distintas posiciones de servicio a la sociedad.

POR EJEMPLO en Reynosa ERNESTO “Neto” ROBINSON TERÁN, es un prospecto político que, “desde cualquier trinchera es buen galleo”, de eso no se tiene la menor duda, porque en sus diarios recorridos por las colonias urbanas y sub-urbanas, la gente lo recibe con gusto, e incluso le patentizan su apoyo sin ver los colores de partidos, ni religiones, ni doctrinas de ninguna especie, lo que refleja que, “Neto, es el político que se gana a las personas, por su don de buen trato a la gente”.

EN EL FRFACCIONAMIENTO “Villas de la Joya”, las amas de casa, jefes de hogar, jóvenes y personas de la tercera edad, recibieron con gran júbilo al Candidato a Diputado Federal de la coalición “Por México al Frente” por el IX Distrito electoral, expresando “estar convencidos que “Neto” Robinson, es la mejor oferta Política, para que los represente en el Congreso de la Unión”. Y por esta razón sin tapujos, ni cortapisas patentizaron “estar al 100% con Neto”.

A NETO aquí lo conocemos, “es nuestro gallo y lo haremos ganar”, puntualizó de manera entusiasta la señora Juana San Lucas, mientras que Martha Guadalupe Marie, acudió al evento, desde la colonia Villas Diamante para patentizarle su apoyo a Robinson Terán. En tanto que la señora Neira Villa Hernández dijo “confiamos mucho en Neto, porque él, es el hombre sencillo de siempre, no cambia y por esta razón estamos con él y porque además “Neto, garantía de triunfo”.

OSCAR ALMARAZ SMER TIENE A VICTORIA SIN AGUA Y BUSCA QUE LO REELIJAN.

POR OTRA PARTE, les comentó que lo que me parece insensato e incongruente, es que el alcalde de ciudad Victoria OSCAR ALMARAZ SMER, “TENGA LA CIUDAD SIN AGUA” y pese a ello, el facineroso edil ande en busca de que la gente, “a las que engañó y mintió” e incluso a las que no les sirve para nada, lo vayan a reelegir, cuyo tema, por lo pronto ya ha venido causando un clima de muy marcada inconformidad e indignación, porque sépase y entiéndase que, “Almaraz Smer y su gavilla de presuntos ladrones gubernamentales”, andan a todo vapor proyectando CÓMO Y CON QUE MENTIRA, llegar de nuevo ante las familias de Victoria, para volverles a pedir el voto y le crean.

EN UN AÑO Y MEDIO de Gobierno, Oscar Almaraz Smer, como Presidente Municipal de Victoria ha dejado todo a la deriva, es decir un escenario ríspido y grotesco, causa por la que, notoriamente esta ciudad capital, “no cuenta con las más elementales necesidades en obra pública”, porque el hoy aspirante a que lo reelijan como alcalde, ALMARAZ SMER, “se ha dedicado más el beneficio propio que al colectivo”. Y eso lo dice la gente en las calles de las colonias, principalmente, porque son las amas de casa, la que se quejan de que no hay agua para los quehaceres domésticos en sus hogares.

PERO ESO A Osar Almaraz, pese a ser la autoridad responsable de brindar el agua y demás servicios públicos a los hogares y esencialmente a todos los victorenses, “este problema al sujeto de marras”, le ha sido ambiguo, ecuánime e indiferente, porque para él, “los primero es estar a cada momento velando por sus intereses” y no por los intereses de la población que le dio el voto para Gobernar Victoria.

PERO COMO todo lo que un servidor público haga mal a sus representados, como es el caso que nos ocupa, deberá pagarlo y por consiguiente, tengo la plena certeza que, “será el pueblo victorense el que habrá de cobrarle la factura, “al potenciales delincuente de cuello blanco” OSCAR ALMARAZ SMER.

BLANCA VALLE INVOLUCRADA EN LIOS CON LA JUSTICIA.

LA CONTROVERTIDA líder del SUTSPET BLANCA VALLES RODRÍGUEZ, una vez más se encuentra involucrada en actos ilícitos, cuya situación confirma que, “la cacique sindical” de la toda la vida de la burocracia en Tamaulipas, aparte de estar convertida en millonaria, “por los quien sabe que tantos años”, lleva de dirigente en ese organismo sindical gubernamental, hoy la repudiada mujer, enfrenta líos de carácter penal por haber estampado su firma en “documentos apócrifos”, detalle por el que no dude usted amable lector que, “pronto la veremos rindiendo su declaración ante la autoridad judicial”.

LOS DOCUMENTOS donde aparece su firma de Blanca Valles, son parte de un proceso legal, en contra de directivos del CONALEP y donde también está implicado el regidor Miguel Rodríguez Bueno, cuyo detalle me llama la atención, porque si hace poco la mentada Cacique burócrata, andaba en otra situación judicial y, “se salvó”, hoy las cosas para ella no serán tan fáciles, por lo adverso del juicio, porque donde hay una firma de por medio, seguramente se plasman complicidades, así es que no dudemos que, cuando menos, lo esperemos, “a la referida líder del SUTSPET habremos de verla en embarazosa posición jurídica” y sino “pal baile vamos.

