Oscar Contreras Nava

Debate para qué…

La insistencia de los candidatos priistas al senado, Yahleel Abdalá Carmona y Alejandro Guevara Cobos, por debatir con los candidatos al senado de todos los partidos es tan obsesiva, que llega a ser enfermiza y creemos que lo único que buscan es darse a conocer con los tamaulipecos, ya que son muy pocos los que saben quiénes son realmente.

Y es que un debate de nada sirve, porque los legisladores priistas no se mandan solos, no tienen libertad de actuar y su participación en las cámaras de diputados y senadores, siempre responden al interés del grupo que domina el PRI a nivel nacional y no a lo que pidan los ciudadanos.

De tal manera que lo único que buscan Yahleel y Guevara Cobos es promoverse ante los tamaulipecos, buscan que los conozcan, ya que ella siendo de Nuevo Laredo y él de El Mante donde han hecho sus carreras políticas, pues en la mayoría de los municipios del estado son unos desconocidos y esto les está pesando en esta campaña por lo que ahora buscan debatir para llamar la atención de los ciudadanos.

Sin embargo, Alejandro Guevara asegura que “la ciudadanía merece un debate de alto nivel, de propuestas, y este mecanismo es ideal para que la sociedad pueda contrastar de qué lado está la experiencia, las mejores propuestas pero sobre todo, que tengan claro cómo se van a llevar a cabo”, dijo tras asegurar que sólo la fórmula que encabeza junto a Yahleel Abdala, tienen la experiencia necesaria para legislar.

Pero por ejemplo, Yahleel Abdalá siendo una diputada activa gestionó el proyecto de ampliación de la autopista La Gloria-Nuevo Laredo y lo único que logró es que el gobierno federal a través de la Secretaria de Comunicación y Transporte concesionara a un particular este proyecto por 30 años, ya que invertirá dos mil 700 millones de pesos y los neolaredenses ahora tendrán que pagar por usarla lo que perjudica la economía de la gente y creemos, y estamos seguros que esta concesión es un gran negocio para el “desconocido empresario” que la ganó, porque diariamente pasan más de 12 mil tráileres y muy pronto cubrirá lo que invirtió. ¿Qué les parece?

En el caso de Alejandro Guevara, quien también es diputado federal con licencia, sus gestiones para mejorar la inseguridad nunca tuvieron eco en el gobierno federal y sí tuvieron respuesta alguna, pues claro que la violencia aumentó y los ciudadanos ya no quisieron solicitarle nada, porque cada vez que lo hicieron la inseguridad crecía en lugar de bajar y eso que siempre presumió de su amistad con el presidente Enrique Peña Nieto y de su cercanía con el Ejército, pero esto no sirvió de nada para lograr la paz y el orden que aún necesitamos. ¿Qué les parece?

Pero bueno, si lo único que buscan es hacer show y escándalo pues que mejor Yahleel Abdalá y Alejandro Guevara se pongan a caminar por todo el territorio tamaulipeco buscando el voto como lo hacen los demás candidatos y eso del debate lo dejen en paz por favor, porque sí lo hacen lo único que van a expresar será las misma ideas que propone el tecnócrata Meade y las cuales sólo sirven para beneficiar a los mismos que están en el poder nacional y de nada le ayudan a la sociedad, al futuro de los jóvenes y a tener más oportunidades para todos. Así de simple.

Apunte final. Las acusaciones contra Jorge Manzur Nieto y José Antonio Marín Flores, tienen el objetivo de someterlos para que su labor política en favor de la maestra Magdalena Peraza Guerra sea nula y dejen su activismo.

Si esto cumple su finalidad es posible que la actual presidenta municipal de Tampico se quede sin operadores que conozcan el territorio electoral y esto ocasionará que su fuerza política disminuya.

Es por esta razón que la lucha electoral en Tampico se ha puesto muy interesante y todo puede pasar en estos momentos. Ni más ni menos.

