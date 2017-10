La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

DECLARA GOBERNACION A ALTAMIRA ZONA DE EMERGENCIA

Más pronta no podía haber sido la respuesta de la Secretaría de Gobernación a la solicitud formal del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para fuera declarada zona de desastre en decenas de colonias y fraccionamientos de la región, por las inundaciones habidas en el municipio de Altamira.

Creemos que hasta el mismo mandatario estatal se sorprendió y agradeció la inmediata respuesta de la SEGOB a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la que se dió a escasas horas de presentarse la solicitud formal de declaratoria para una decena de asentamientos en el sur del estado, para acceder a los recursos del FONDEN, con los que se llevarán a cabo acciones de reparación y entrega de enseres domésticos a las familias que perdieron parte de su patrimonio a causa de las intensas lluvias.

Al hacer un recorrido por las colonias y fraccionamientos afectados por las inundaciones el pasado Primero de octubre, Cabeza de Baca dijo que la idea es que baje ese recurso “para de alguna manera subsanar un poquito de lo mucho que perdieron, por ello se hizo ya la petición formal para poder ser acreedores al Fondo Nacional para Desastres Naturales”.

Cabe señalar que en forma paralela el Sistema DIF-Tamaulipas y dependencias estatales intervienen en las zonas afectadas con refugios temporales, comedores comunitarios, entrega de apoyos diversos, atención médica y construcción de infraestructura hidráulica emergente, en los sectores donde recurrentemente se presentan inundaciones en el sur del estado.

La Secretaría de Salud, por su parte, ha desplegado brigadas de atención tanto en las zonas afectadas como en los albergues temporales habilitados, ofreciendo atención médica e información preventiva a quien lo solicite.

Seguramente por la magnitud de las inundaciones y al ver todos daños que han hecho, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, instruyó a la Secretaría General de Gobierno investigar la presunta responsabilidad de ex funcionarios municipales y estatales en el otorgamiento de permisos de edificación sobre vasos reguladores del sistema lagunario ó en zonas no aptas para la construcción, identificada como una de las principales causas de las inundaciones severas en la zona conurbada de Tamaulipas.

Si que puso a pensar a mucho el ultimátum que le dió Margarita Zavala a la dirigencia nacional del PAN, al amenazar con renunciar a su militancia en ese partido político si su partido, el Acción Nacional, no la postula como candidata de cara a las elecciones presidenciales del 2018, advirtiendo que de no ser tomada en cuenta se lanzará como candidata “independiente”.

La advertencia de la otrora primera dama no pasó desapercibida y menos entre los notables del Partido Acción Nacional, los que creemos que la conocen y saben de que cuando una mula dice no pasó y una mujer dice me caso, la mula no pasa y la mujer se casa, o sea que es una mujer de decisión y saben además, porque lo saben, que si se va les va a abrir un boquete en las elecciones del Primero de Julio del 2018.

No estamos diciendo que va a ganar las elecciones, no; lo que estamos previendo es que de jugársela como candidata independiente ni gana ni va a dejar que gane el PAN, lo que sería muy lamentable que el Acción Nacional perdiera las elecciones antes de llevarse a cabo, porque el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa sigue teniendo su gente.

“Hace bien la esposa de Calderón en rebelarse. Está mejor posicionada que Anaya y la excluyen. Chong debe hacer lo mismo: lo van a cepillar”, dijo Andrés Manuel López Obrador en rueda de prensa en el aeropuerto Mariano Escobedo de donde volaría a Tamaulipas para iniciar hoy viernes una gira por doce municipios del estado.

El peje que no le gusta que le digan lagarto, dijo que Margarita Zavala está en su derecho. Que todos participen, al final de cuentas, dijo, que “serán los mexicanos los que van a decidir; nosotros lo que queremos es que se respete el voto, que no haya fraude electoral, que se respete la voluntad de los mexicanos”.

Por su parte el senador del PAN y presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, dijo que de confirmársela salida de Margarita Zavala del Acción Nacional “habrá una gran fractura dentro de ese instituto político, pero sobre todo una desbandada de votos en favor de la esposa del ex presidente Felipe Calderón en las elecciones del 2018.

Remarcó que Margarita se va a llevar los votos “y Anaya se va a quedar con la estructura del partido que no son más de 280 mil voto”, aseguró Cordero Arroyo.

El otrora gobernador de Baja California y ahora senador del PAN, Ernesto Ruffo Appel, sobre del mismo tema que está en mesa aseguró que con el ultimátum de abandonar el Acción Nacional, Margarita Zavala “no conseguirá la candidatura presidencial por ese instituto político.

“Ha habido una consistente actitud de lograr la designación de la candidatura del PAN, pero se anticipó y lo presionó de muchas maneras, ésta es la última presión, porque es una especie de ultimátum que le pone al PAN y creo que cuando las cosas son así, no se debe de ceder a esas maneras”, remarcó Ruffo Appel.

Hoy viernes celebrarán las autoridades civiles y militares el 267avo Aniversario de la Fundación de Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. Según nuestras antenas el ya tradicional evento en ésta ocasión se va a llevar a cabo en las instalaciones del cuartel militar del 77avo Batallón de Infantería, evento que será encabezado por el alcalde de los victorenses, Oscar Almaraz Smer.

Pero, pero, pero, rompiendo con el viejo formato, en ésta ocasión al Presidente Municipal de Ciudad Victoria celebrará el festejo del 267 aniversario de Ciudad Victoria con programas y acciones en beneficio la ciudad capital y por ende de sus habitantes, programas entre los que destacan un mega programa de bacheo, además de trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 129 calles y avenidas de las zonas céntricas del municipio, bien.

Por cierto en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se llevó a cabo ayer jueves la apertura de la Reunión Regional Noreste para la Planeación Integral y el Desarrollo de la Educación Superior, evento que presidió el Dr. Salvador Alejandro Malo Alvarez, director general de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP.

La UAT y el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria (ITCV) organizan el encuentro del 5 al 7 de octubre, que reúne a más de 150 instituciones de Educación Superior (IES) públicas y particulares, de los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y obviamente Tamaulipas.

La ceremonia inaugural se llevó a cabo en el Teatro Universitario, con la presencia del Secretario de Educación en Tamaulipas, Héctor Escobar Salazar, el que asistió con la representación del gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como del rector de la UAT Enrique Etienne Pérez del Río y el director del ITCV, Fidel Aguillón Hernández.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx