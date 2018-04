DEJA SOLO CARLOS SLIM A LOPEZ OBRADOR, NO LO CONVENCIO

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

DEJA SOLO CARLOS SLIM A LOPEZ OBRADOR, NO LO CONVENCIÓ

Que golpe le ha dado el hombre más rico de México, Carlos Slim Helú, al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, al asegurar ayer lunes en conferencia de prensa que cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como lo tiene proyectado el tabasqueño, significa suspender el crecimiento del país.

Carlos Slim Helú es uno de los principales inversionistas del NAIM. Se supo que el magnate llevaría mano en el proyecto desde que su yerno, Fernando Romero y el reconocido arquitecto británico, Norman Foster, obtuvieron el contrato para diseñar el fastuoso aeropuerto que será uno de los tres más grandes del mundo.

Una de las principales razones que aduce López Obrador para suspender la construcción del nuevo aeropuerto y en su lugar construír dos pistas en Santa Lucía, es el alto costo de la obra y el riesgo del predio en el que se va hacer, ya que antes fue el Lago de Texcoco y se va a hundir, según el tabasqueño, versión que por cierto echó abajo en días pasados el Presidente Enrique Peña Nieto, al asegurar que eso no ha ocurrido en el aeropuerto en uso.

Sin embargo con el positivismo de todos los grandes hombres de éxito, Carlos Slim Helú hace hincapié en que con éste proyecto se detonará el desarrollo económico, social y laboral, para las personas que viven en la zona, quienes tienen que desplazarse durante horas para llegar a su trabajo.

Práctico y como todo ejecutivo de grades empresas, Slim aseguró que “la discusión no debe ser si cuesta más o cuesta menos, no es un coche, no sólo la inversión sino que efectos va a tener la inversión, pues la nueva terminal aérea no es un coche”, remarcó.

Por cierto el multimillonario mexicano le hizo llegar algunos mensajes a López Obrador a través de personas cercanas, como su asesor Alfonso Romo, sobre las grandes implicaciones económicas de imagen del país que tendría su decisión de revisar y/o cancelar los contratos del NAIM, pero lo ignoró lo que obviamente hizo enojar al hombre más rico de México.

Durante mucho tiempo López Obrador y Slim Helú mantuvieron una buena relación, en la que obviamente el ganón era el otrora Jefe de Gobierno del Distrito Federal, incluso en la construcción del segundo piso del periférico de la Ciudad de México salieron juntos en la televisión supervisando el avance de la obra.

Hoy con éste rompimiento entre ambos obviamente el gran perdedor es sin lugar a dudas Andrés Manuel López Obrador, ya que la decisión que tomó Carlos Slim Helú le va a afectar incluso en su campaña política electoral, porque otros empresarios de gran calado lo van a seguir y para el baile vamos, porque se dieron cuenta de la tozudez incorregible de López Obrador.

Por fín algunos candidatos al Congreso de la Unión, pero no los presidenciales, se decidiéron a pedir ante el INE protección para garantizar su seguridad y condenaron los hechos violentos que quitaron la vida a dos abanderados locales el fín de semana, pero no diéron a conocer los nombres ni el número de los solicitantes.

En días pasados fuéron asesinados Juan Carlos Andrade Magaña, alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores y candidato a la presidencia municipal; la candidata por el PVEM a diputada local por el Distrito de Múgica, Michoacán, Maribel Barajas Cortés y José Efraín García García, presidente municipal de Tlalnepantla, Puebla.

“Si es preocupante que empiece a haber éstos signos de violencia que pareciera ya no son casos aislados, sino que se están presentando lamentablemente a lo largo del proceso y se tiene que poner un alto a éstas cosas”, dijo el consejero Marco Antonio Baños, al que alguien le debería de decir que ya son más de veinte los ejecutados por los chicos malos.

En Oaxaca padres y madres de familia se pronunciaron en favor de que continúe la Reforma Educativa y aseguraron que el día de las elecciones irán a votar sin miedo a favor de la educación de calidad, habiendo convocado la dirigente del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, Luisa García Cruz, a no votar por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del próximo Primero de julio.

“Pedimos a aquellos papás y mamás que aman a sus hijos y quieren mejoras para sus niños, que se unan a miles de nosotros que estamos cansados de actos de chantaje contrarios a lo que más queremos en la vida”, dijo la líder del CELPSE

Sabedor de lo que quiere la gente el obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, dijo que los partidos políticos y sus candidatos en lugar de descalificarse entre si, además de atacar y criticar a sus adversarios, en su campaña deben hacer propuestas de su plan de trabajo a la ciudadanía que llegado el momento les va a dar su voto,

Luego se pronunció en contra de las coaliciones que están muy moda y apuntó que de nada sirve que haya muchos partidos –nueve en total– y a la hora de la hora se van en coalición, lo que consideró una tontería.

En éste proceso electoral 2017-2018 nos hemos percatado que la frase más usada por los seguidores de López Obrador es la de “si hoy fueran las elecciones, ganaría su gallo, pero, pero, pero, nadie les ha dicho que ni hoy n mañana son las elecciones y todavía en los más de dos meses que faltan para ir a votar.

Todavía pueden pasar muchas, pero muchas cosas. Por eso hasta risa nos da que Lopitos ya haya nombrado a su gabinete y además ya anda vendiendo el avión presidencial porque él no lo va a utilizar, para lo que según él ya hasta se lo ofreció al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que a decir verdad nosotros dudamos.

Tan pronto como José Antonio Meade Kuribreña conminó a López Obrador para que se deslinde públicamente de los hechos de violencia que se registraron en unos de sus actos del sábado en Oaxaca, donde hubo una gresca entre presuntos integrantes de la CNTE y sus simpatizantes y en menos de 24 horas el famoso iluminado de Macuspana, Tabasco, lanzó un llamado a sus simpatizantes para no pelearse con otros partidos políticos, pero aclaró que a organizaciones como la CNTE no hará recomendaciones toda vez que él no es nadie para hacerlo.

Alejandro Guevara Cobos y Yahleel Abdala Carmona, que integran la fórmula del PRI al Senado de la República estuviéron el domingo en el municipio de Río Bravo en la entrega de nombramientos a la estructura de su partido, a quienes reconociéron como hombres y mujeres de corazón, leales, que gracias a ellos, el partido tiene constancia, participación y actitud.

Por cierto durante la inauguración del Curso sobre Libertad de Expresión y Derecho de las Audiencias, que se llevó a cabo el sábado, en el que participan maestros, periodistas y conductores de Radio Universidad y Radio Tamaulipas, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), José Andrés Suárez Fernández, tomó protesta a José Nereo Zamorano García, como Defensor de las Audiencias, evento al que también asistió el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Francisco García Juárez.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx