Por Guadalupe E. González

DEL DICHO AL HECHO, HAY MUCHO TRECHO

DECIR o MANIFESTAR que el Congreso del Estado, “va contra todos los ex Presidentes Municipales de Tamaulipas”, porque suponemos que una gran mayoría de estos incumplieron durante el desarrollo de sus gobiernos, por la sospecha de no tener justificadas sus cuentas públicas, esto a mi juicio, me parece un tema realmente interesante, pero lo que no me parece justo, ni sensato, ni cauto e incluso ni metódico, es que se hable y se pregonen una y mil cosas y, “no se haga nada en términos legales”, contra los malos políticos que en el quehacer público, han encontrado su “modus vivendi y operandi”.

PORQUE A PESAR de que tenemos un gran número de ex alcaldes identificados “con la etiqueta de amantes de lo ajeno”, aun es fecha de que, “a ninguno de estos bribones políticos”, se les ha mandado llamar para que aclaren las inconsistencias o irregularidades detectadas en las cuentas públicas, que la gavilla de presuntos ladrones, rindieron ante los Diputados de la LXII Legislatura.

POR ELLO, hay que recordar aquel viejo adagio que dice: “del dicho al hecho hay mucho trecho” y vaya que en esto hay sobarda razón, porque penosamente, en el pasado Congreso que presidió RAMIRO RAMOS SALINAS, según éste sujeto de baja caterva moral “todo estuvo bien manejado”, al grado de que el propio ex Presidente de la Junta de Coordinación Política de ese cuerpo legislativo Ramos Salinas, sin pena alguna dijo que “los contadores le habían dicho que todo estaba bien en relación a las cuentas públicas de los hoy ex alcaldes”.

PERO HOY QUE se tiene un nuevo Congreso, hay fe y confianza de que, “al fin se hará comparecer a los ex ediles”, para que estos, declaren y aclaren como y de qué forma, ejercieron sus manejos financieros, porque “de no hacerlo saben que les podría caer al voladora”. Y los que saben que “están hasta el cuello” o seriamente comprometidos, estos sin duda tendrán que huir, para evitar la acción penal y ser enviados a la cárcel.

PARA ELLO, les comento que, “en los anteriores gobiernos del PRI, no se ponía la debida atención a los casos de robo de dinero público, porque siendo gobiernos del mismo Partido Revolucionario Institucional, a nadie se le podría empapelar, porque la orden del nefasto ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, era de que, “se dijera que todo estaba bien” y por tanto, no se podría procesar a ningún ex Presidente Municipal”, pero hoy el escenario legislativo es distinto, porque el propósito en el Gobierno “de los vientos de cambio”, es que las cosas se hagan bien, para que haya resultados favorables para las familias de los pueblos de Tamaulipas.

EN REUNIÓN DEL PRI “MAS DE LO MISMO”….!

POR OTRA PARTE, hay que señalar que en la reunión del PRI desarrollada el sábado por la mañana, en conocido salón social de Reynosa, donde la grey priista se reunió para proclamarse en pro de la unidad, aquí se pudo constatar que, “entre manos”, los priistas de esta ciudad fronteriza, no traen nada de nuevo”, enmarcando que, “siguen siendo más del mismo”, porque incluso, ni caras nuevas taren consigo.

EN CONSECUENCIA, si el PRI desea recuperarse de la tremenda felpa que les dio el PAN en los comicios del pasado 5 de junio del 2016, hoy más que nunca, están obligados a tener que hacer un trabajo político preponderante y no andarse por las ramas, porque si el PRI proyecta levantarse. Tendrán todos que poner esfuerzo y empeño para unificarse como una sola familia, pero lo que vimos el sábado, no fue más que una reunión de un solo grupo político interno y no de todos los grupos que conforman al Revolucionario Institucional.

OMAR ELIZONDO Líder municipal tricolor dijo que “no vamos a permitir que la cúpula estatal o nacional del PRI, venga a imponernos candidatos”, cuya postura me parece de muy amplio valor político, pero si en verdad creen que pueden recuperar el terreno perdido, los priistas en general tienen la ineludible obligación de aportar su granito de arena. Y para este 2017 el PRI en Reynosa, inicie como una organización confiable y cercana a la gente.

PERO Además los priistas tienen que evitar “confrontaciones estériles”, las que dañan al PRI y favorecen a otras organizaciones políticas. Y Constituir nuevos liderazgos.

REYNALDO GARZA Elizondo líder de la CTM en Reynosa tras convocar a la unidad y al trabajo fecundo y creador en las filas del PRI, dijo que, “lo sucedido el 5 de junio del año pasado, se debe considerar como una coyuntura”, para que el PRI, en la unidad, pero además con empeño y trabajo, se fortalezca la convicción Revolucionaria.

ERNESTO CANTÚ RESENDEZ, ex alcalde de Reynosa fue otro de los oradores en el magno evento tricolor, quien por su parte destacó la importancia de estar unidos, para que el PRI vuelva a florecer, aludiendo que, todos tenemos que empeñarnos en trabajar por el bien del partido si es que queremos que, el PRI vuelva a ser gobierno.

