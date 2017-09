T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“DEL DICHO AL HECHO, HAY MUCHO TRECHO”….!

LA SOCIEDAD Nacional lo que políticamente demanda “son hechos y no más palabras o mensajes rimbombantes” porque estos conducen al engaño, la mentira y por consiguiente a la complejidad política, tema por el cual debe quedar claro si realmente “Los partidos políticos, renunciaran o no a los millonarios recursos que anualmente perciben para los eventos electorales”, como el que se avecina este inminente 2018, cuyo tema hoy en día, ha venido llamando poderosamente la atención, porque “no darle más dinero público a los partidos para las campañas políticas”, sería sin duda una cuestión sensata y formidable, detalle que habremos de ver, porque “del dicho al hecho hay mucho trecho”.

ADEMÁS en esencia, también será súper importante saber que destino tendrá ese ahorro millonario financiero, para que de tajo “México cuente con más recursos públicos, para el desarrollo de obras de infraestructura social” y, con ello, las distintas regiones del país, vayan siendo objeto del ansiado cambio radical y en consecuencia, florezcan el progreso y el desarrollo social para nuestra querida comunidad mexicana y por esta extraordinaria razón, el país marche a paso firme hacia el mejor de los horizontes.

PERO si esto “de la renuncia a los millonarios recursos” de parte de los partidos Políticos como apoyo a los damnificados, de México, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, “el Gobierno deberá manejar con real transparencia esos montos millonarios, para que se hagan casas a los genuinos afectados por los sismos y que, “haya una comisión que vigile el honesto manejo de estos recursos”.

TAL DETALLE sería para que se evite que, “LOS PILLOS DEL GOBIERNO FEDERAL” no vayan a hacer mal uso de estos dineros que, por esta ocasión no serán entregados a los partidos Políticos. Y evitar que “los gandayas del sistema” obviamente “no metan las manos” como ya sucedido en Oaxaca, donde vecinos de aquella entidad, encontraron una bodega llena de despensas, juguetes y otras muchas cosas más con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional, eso la verdad no se vale. Y a quien sorprendan robándose las despensas y la ayuda y el dinero de apoyo a los damnificados los manden a la cárcel, eso sería un buen ejemplo, para que, “los ladrones con charola” no vayan a hacer de las suyas como entre ellos se estila.

NO A LAS PENSIONES VITALICIAS A EX PRESIDENTES.

PERO VAYAMOS más allá para decirles que, “la propuesta de no más recursos a partidos y políticos”, como es la demanda generalizada entre los mexicanos, lo que hoy de manera pública en medios nacionales y redes sociales lo hacen saber y lo confirman los mismos líderes partidistas como Alejandra Barrales del PRD, Ricardo Anaya Cortez del PAN, Enrique Ochoa Reza del PRI, Dante Delegado de Movimiento Ciudadano, Abdías Pineda Morín de Encuentro Social y otros guías políticos más, CREO QUE TAMBIÉN sería maravilloso que, al momento de ya, “se vaya pugnando” por erradicar el millonario gasto que el gobierno federal hace en pagar “Pensiones Vitalicias Millonarias” a ex Presidentes de la República”. Porque este egreso también representa “un suculento gasto millonario que la SHCP, hace por el referido concepto” y eso, por obviedad, ya no debe ser permitido o tolerado. Porque ese montonal de dinero público, le hace más falta al pueblo mexicano.

PORQUE a juicio propio y del mismo pueblo, es injusto, inconcebible e imperdonable que, los ex Presidentes de México como Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quezada, Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari, así como Susana Dosamantes (la viuda de JOLOPO) José López Portillo, Luis Echeverría Álvarez y demás que “salieron millonarios de los Pinos”, después de seis años de gobierno, sigan gozando inmerecidamente del dinero público, tema o de talle que en plena época moderna, “ya no debe prevalecer o predominar” y de esta manera se vaya acabando con los que financieramente en parte, impiden que México pueda tener una mejor desarrollo social y económico. Porque ya no es razonable que estos señores, sigan viviendo a costillas del dinero del pueblo. Y decirles esto, “no es descubrir el hilo negro”, sino una cuestión meramente lógica y concretamente entendible.

Y SI NOS VAMOS al fondo de este interesante tema financiero “de no más dinero público a los que no lo merecen” o “a los influyentes políticos”, creo que deberá también procederse a retirar del Congreso a los 200 Diputados Federales plurinominales o de partido, porque estos, TAMBIÉN SON UNA CARGA FINANCIERA MILLONARIA para el gasto corriente de la federación y eso, la verdad, tampoco se vale.

Por hoy es todo y hasta mañana.

