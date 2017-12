T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“DEL DICHO AL HECHO HAY MUCHO TRECHO”

REZA EL ADAGIO, que, “del dicho al hecho hay mucho trecho” y vaya que en esto hay sobarda razón, porque una cosa es que se tenga la buena fe y la voluntad de hacer obras de infraestructura o de bienestar social como lo anuncia aquí en Reynosa el Director de OPM Eduardo López Arias y otra cosa es que, “lo que se anuncia con bombo y platillo”, se cristalice o se convierta en tangible realidad, porque en este primer año de trabajo del municipio, pese a las tantas habladas de la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, Reynosa hasta hoy en día, “no muestra el cambio del que tanto pregona la edil chihuahuense”, porque evidentemente, Reynosa, sigue invadida de aguas negras pestilentes en calles y avenidas, cuyo brote de las aguas del drenaje sanitario, vienen afectando irremediablemente el medio ambiente en diversos rumbos de esta pujante comunidad fronteriza.

EJEMPLO de esto que aquí versamos, es la avenida del maestro a las altura de “los Puentes Gemelos”, por donde no hay paso para peatones y pese a que se tienen días con este grave problema de aguas megras, cuya cuestión además afecta la salud de las personas, las autoridades municipales, dirigidas por MAKI, “se hacen de la vista gorda” y naturalmente, “han puesto oídos sordos”, motivo por el cual la promesa que hace el Director de Obras Públicas de realizar mucha obra para el año venidero 2018, “esto está por verse”, porque al menos hasta el momento, la primera autoridad municipal. “le ha quedado muy mal al pueblo de Reynosa”. Y eso no lo digo yo, sino que, es el sentir de la gente que a diario se queja de “la mitómana alcaldesa” que hemos venido, padeciendo.

OTRO SECTOR de los innumerables afectados en Reynosa, por tanto pozo y aguas negras, es el Fraccionamiento “Paseo de las Flores”, donde las calles están para llorar, y las pestilentes aguas de drenaje, siguen causando estragos a la salud de las familias, principalmente. Cuyas calles en tiempo de lluvias también se ven más afectadas de lo que ya están. Y pese a ello, la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, ha venido mostrando una muy clara indiferencia.

REYNOSA, en el pasado inmediato, fue dejada en muy claro abandono, eso todo mundo lo sabemos, porque JOSÉ “PEPE” ELÍAS LEAL, al llegar el trono, gracias al voto del pueblo que creyó en él, “habló hasta por los codos”, aludiendo tener toda la voluntad del mundo para cambiar a Reynosa y por esta razón fundamental, gritaba voz en cuello “vamos a ver que quiere Reynosa”, tema del que nunca se vio nada, porque dejó esta ciudad en condiciones totalmente desastrosas, porque el ex edil, del que sabemos “NO ESTÁ LIBRE DE PECADO”, jamás de los jamases, se preocupó por atender las más elementales necesidad de las familias “a las que, cruelmente les mintió”.

Y TRAS concluir su periodo administrativo “PEPE ELÍAS”, arribó a la Presidencia Municipal de esta localidad “LA MITOMANA DE MAKI ORTIZ”, mujer que tras triunfar, no por su raiting político, sino por el efecto “Cabeza DE VACA”, lejos de ponerse a trabajar como dios manda, para responderle con hechos a la sociedad reynosense, esta, junto a su asesor predilecto (Secretario Técnico) HUGO RAMÍREZ TREVIÑO y de la segundo síndico ZITA GUADARRAMA GUERRERO, emprendieron una campaña de confrontación contra el hoy Gobernador de Tamaulipas, todo porque la desenfrenada de MAKI “a costa de lo que fuera” y valida de su influencia con la ex primera dama de México MARGARITA ZAVALA DE CALDERÓN, quería que la impusieran como la candidata a Gobernadora por Acción Nacional.

PERO COMO MAKI, “ni de candidata a veladora” de la plaza “Miguel Hidalgo”, ganaría una elección, no se le concedió su capricho”, porque esta mujer, “como no es de Reynosa”, no hubiera salido triunfante y además “por ser forastera”, a esta señora le importa un bledo en qué condiciones esté la ciudad, detalle que todo mundo ha venido observando y por esta razón, la irresponsable alcaldesa, que hoy está al servicio del PRI, partido que, “tras bambalinas” dirige OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ, ha quedado fuera de la oportunidad a la reelección” del 2018.

PERO A MI JUICIO, lo inconcebible e imperdonable, es que ahora el director de Obras Públicas, EDUARDO LÓPEZ ARÍAS, esté anunciando muchas obras a partir del 2018, cuya cuestión dista mucho de la realidad, porque si MAKI, en su primer año de Gobierno, le ha fallado criminalmente a las familias de Reynosa, para el siguiente año de mandato, difícilmente, podría responderle a la ciudadanía, las que para nada creen lo que está irresponsable señora les diga o anuncie a través de su vocero de Obras Públicas Municipales.

PARA CONCLUIR, hay que señalar que, “cuando alguien, tiene el sincero deseo de servir”, eso se demuestra en el marco de los hechos. Y como Reynosa, hoy bajo el dominio de MAKI, está en condiciones meramente deplorables, difícilmente, podría creerse lo que anuncia el empelado de la alcaldesa, detalle por el cual repito y reitero que, “del dicho al hecho hay mucho trecho”, pero además “hay que ver para creer”, porque de mentiras, “el pueblo reynosense ya está harto y cansado”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

