“DEL DICHO AL HECHO, HAY MUCHO TRECHO”

AMLO, ¿Pasará por alto el caso de Carlos Romero Deschamps?

SI REALMENTE el nuevo Gobierno de la República, que encabezará ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR proyecta acabar con “todo lo que huela a corrupción e impunidad”, esto tendrá que demostrarlo, porque “DEL DICHO AL HECHO HAY MUCHO TRECHO”. Y si su propósito es real, por principio de cuentas, AMLO, tendría que actuar contra los venales líderes corruptos que han sido una carga económica para el erario de la federación, como es el caso concreto del nefasto dirigente petrolero CARLOS ROMERO DESCHAMPS, “el que tiene años de ser un protegido” del actual y de los pasados Presidentes de México y por tanto, los inconformes trabajadores de PEMEX, esperan que AMLO, “no se vaya a convertir en un protector más del sátrapa líder sindical petrolero”.

POR LO ANTERIOR, los trabajadores de la aun máxima industria de México, tienen fe y confianza de que LÓPEZ OBRADOR, cumpla cabalmente su palabra de acabar con todos los emblemas de corrupción y obre por ejemplo, contra quien por años ha sido un líder privilegiado, un líder intocable, porque CARLOS ROMERO DESCHAMPS, por el paso de los sexenios, se ha mantenido como Senador y Diputado Federal, sin ser un legislador útil, porque este repudiado dirigente petrolero, “por su falta de capacidad intelectual, nunca participa en tribuna”. Pero además el muy insensato “ha amasado una fortuna incalculable”, con lo de las cuotas sindicales de los trabadores de Pemex, de cuyos dineros “jamás ha rendido cuentas a sus representados”.

CARLOS ROMERO DESCHAMPS, en el Sindicato de Pemex, ha creado un poderoso imperio, un imperio del que nadie, hasta el momento, lo ha podido derribar, y si hoy en México, el pueblo decidió por un Presidente distinto a los pasados del PRI, se empieza a tener la esperanza de que el nuevo Ejecutivo Federal, por ser enemigo de la corrupción y la impunidad como él mismo lo ha expresado, escuche a los inconformes trabajadores del Sindicato Petrolero y en los marcos legales intervenga, para que “por fin se derroque” a quien le ha venido haciendo daño no solo a Pemex, sino también a México.

SIN EMBARGO, los seguidores de Carlos Romero Deschamps, “para prevenirle momentos no muy gratos a su líder”, YA PROYECTAN REELEGIRLO, antes de que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBARDOR “tome las riendas del país”, por el marcado temor del sujeto de marras, respecto a que el nuevo Gobierno Federal obre en su contra, aplicándole la ley, pero aun así lo reeligieran, los inconformes e indignados obreros de Pemex, “demandarán la intervención del Presidente AMLO”, para que se audite al sindicato, además de que, SE CONSTATE Y CONFIRME, ¿cuantos contratos tiene Romero Deschamps con PEMEX?, y otras muchas cosas que le han servido al maquiavélico líder petrolero, para lograr “la enorme fortuna económica obtenida, a costilla de los obreros que dice representar”, y a los que en realidad, no representa, sino que los humilla y los utiliza para el beneficio propio.

LÓPEZ OBRADOR, ha sido muy claro, respecto a combatir los rubros que le hacen daño irremediable a la sociedad nacional, motivo por el cual creo que hoy, en este nuevo Gobierno, está la esperanza para que dirigente sindicales como el ya referido CARLOS ROMEROS DESCHAMPS, se les ponga en el lugar que merecen, como lo dicen los propios petroleros “LA CARCEL”.

Y COMO “los hechos son los que hablan por sí solos”, serán los hechos los que definan la acción penal, legal o jurídica contra individuos de baja caterva moral, como el polémico, controversial y repudiado líder petrolero Carlos Romero Deschamps, porque la clase trabajadora, “está cansada de los actos de corrupción” y cansada también de los abusos y atropellos de tales líderes contra su propia gente y por ello, los trabajadores petroleros, “al nuevo Gobierno de la República, le solicitarán el apoyo, para que las cosas en el sindicalismo mexicano, vayan cambiando radicalmente y los obreros de todos los sindicatos, “ya no sigan siendo víctimas de sus propios dirigentes sindicales”.

MUCHOS PETROLEROS SIN CHAMBA Y ROMERO E HIJOS, CON LUJOS

SOBRE EL Particular, es necesario señalar que, “mientras miles de petroleros eventuales de todo México, “se han quedado sin chamba”, por obra y gracia del cacique sindical CARLOS ROMERO DESCHAMPS, los hijos de este “enemigo de los trabajadores de Pemex”, JOSÉ CARLOS, PAULINA Y ALEJANDRO ROMERO DURÁN, disfrutan de lo lindo y de manera extensa de las benevolencias que da el sindicato petrolero del país y, lo que el Gobierno Federal otorga mensualmente a su padre “por tenerle de planta los cargos” de Diputado Federal “Pluri” y Senador “de lista nacional” y lo peor es que, este pelafustán de intelectual no tiene nada, porque nunca sube a tribuna y porque “de Ipso facto” no tiene nada bueno que aportar a nuestro querido México.

YA EN MULTIPLES ocasiones, ARTURO FLORES, dirigente del Movimiento “Petroleros Activos en Evolución”, denunció a CARLOS ROMERO DESCHAMPS ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal, “sin contar al evasión fiscal”, por la serie de manejos financieros que este sujeto vivales, ha desarrollado en varios de sus negocios, como “las empresas fantasmas que utiliza” por ejemplo para los contratos que ha logrado en mismo PEMEX. Y los recursos gastados por él y sus hijos para la compra de Departamentos de súper-lujo en la ciudad de México, negocios comerciales en Polanco, Manejados por su hijo Alejandro, sin olvidar los departamentos en Can Cun, Quintana Roo, en Miami, Florida y en otras partes de la Unión Americana y de Europa, pero aparte la compra de carros Ferraris en Europa, Yates, joyas y un sinfín de lujos por miles de millones de pesos, lujos que la verdad, “son un insulto y ofensa para los humillados trabajadores de Pemex”, que el nefasto de Romero Deschamps ha pisoteado cruelmente.

ESTO ES lo que, el Presidente electo de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “deberá atender”, para que, el potencial delincuente cacique petrolero Carlos Romero Deschamps, compruebe cómo y qué forma, le hizo para comprar los multi-millonarios lujos, por cuyo interesante tema, los inconformes e indignados petroleros afectados, confían que, en el nuevo gobierno de la República, se les haga justicia y a CARLOS ROMERO DESCHAMPS “LO METAN A LA CÁRCEL”, ese es el clamor general en Petróleos Mexicanos y, “material para ello, hay de sobra”. Y los de la SEIDO lo saben.

PERO EN FIN veremos “si se hace o no justicia” porque repito y reitero que, “DEL DICHO AL HECHO HAY MUCHO TRECHO”.

