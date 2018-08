            < Delegación china llega hoy a Tamaulipas

PRESENCIA

ANA LUISA GARCIA G.

1.- La agenda del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para esta semana es rica en acciones que tienen que ver con el proyecto de desarrollo que el Gobierno de Tamaulipas viene impulsando. Destaca entre las actividades la visita del embajador de China en nuestro país, Qiu Xiaoqi quien se reunirá con el mandatario en esta capital hoy lunes y mañana martes ambos sobrevolarán el Puerto Mezquital de Matamoros, el área de PEMEX y posteriormente visitarán el Parque eólico de Reynosa.

En la comitiva del Excelentísimo Embajador, figuran 10 empresarios chinos, todos ellos interesados en conocer la potencialidad energética del estado, particularmente de esa región fronteriza. Cuatro de estos hombres emprendedores tienen gran interés por el tema eólico de ahí podrán constatar de manera directa esta actividad. Otros su visión está con las maquiladoras, de ahí que está programada una visita con INDEX Matamoros, que reagrupa esta actividad.

La noche de este lunes serán recibidos por el mandatario estatal en la Casa de Gobierno donde se ofrecerá una cena de bienvenida, para al día siguiente realizar el recorrido antes citado.

El gobernador García Cabeza de Vaca está convencido del horizonte promisorio de Tamaulipas dado su potencial energético, y en ello se trabaja para atraer inversiones que abrirán espacios de oportunidad para los habitantes de esta entidad.

Aprovechando que estará en Reynosa el gobernador sostendrá un encuentro con jóvenes el martes y el miércoles por la mañana tendrá otro con ganaderos, una actividad en la que su gobierno está comprometido para impulsarla.

2.- La oposición del alcalde electo de Matamoros, Mario López Hernández a que le hereden al municipio una deuda a pagar en 12 años para realizar un proyecto de alumbrado, en el que además se detectan sobre precios, es un viejo vicio, que debe erradicarse creando mecanismos para impedir que en el último año de ejercicio del Cabildo saliente se pacten acuerdos de proyectos, deudas y otros compromisos de última hora.

Los presidentes municipales tienen la alternativa de una vez que tomen posesión echar abajo acuerdos, ya ocurrió en Tampico con Álvaro Garza Cantú y Fernando Azcárraga López, cuando este último desistió a dar cumplimiento a un contrato contraído por el primero. Es más complicado pero si se puede. En ese caso ambos aunque provenían del mismo partido (PRI) había conflictos personales, por lo que no hubo práctica de urbanidad política.

Por otra parte, el entrante alcalde del partido MORENA, ya dio muestras del nuevo estilo de gobernar de ese partido, después de exigir de manera pública a la actual autoridad municipal, Jesús de la Garza Díaz de Guante que desista de su propósito y lo manifieste así en sesión del Cabildo. De no ser así, Mario López advirtió que si autorizan dicho proyecto, como lo tienen previsto para la semana que inicia hoy lunes; “vamos a acompañar al pueblo para exigir ante las instancias legales su revocación”.

El alcalde electo de Matamoros dijo estar dispuesto de llegar hasta la controversia constitucional en caso de aprobarse ese golpe a las arcas de Matamoros. “Y les decimos desde hoy, que el próximo gobierno municipal no lo va a pagar”.

Sobre advertencia no hay engaño. Lo más probable es que la actual administración opte por dar marcha atrás. Chuchín de la Garza Díaz del Guante se ha caracterizado por ser caballeroso y de buenos modales, su respuesta será seguramente dentro de ese marco.

También es importante observar que a la conferencia de prensa convocada por Mario López Hernández, llego acompañado con José Ramón Gómez Leal, futuro coordinador de los 9 delegados federales que tendrá Tamaulipas en el gobierno López-obradorcista; así como de los diputados federales electos con cabecera en Reynosa y Matamoros, Armando Zertuche y Adriana Lozano. Asimismo estuvo el aun diputado federal Renato Molina, quien representa a MORENA en Tamaulipas.

Lo anterior dibuja, que aunque no son muchas las posiciones ganadas en Tamaulipas, si serán ruidosas. Seis alcaldías, 5 diputaciones federales y las 2 senadurías. No se menosprecia esa presencia, pero suman 13 puestos de elección popular cuya estrategia desde ahora se vislumbra será intensa, manifiesta, no callada y mucho menos dócil y sobre todo que harán “bolita” para hacerse visibles.

Así comienza a dar color el nuevo ciclo de poder 2018-2021 en Tamaulipas.

3.- En la aplicación de multas de la autoridad electoral a candidatos independientes hay inequidad a partir de que estos reciben prerrogativas sumamente modestas, y no debieran de ser medidos con la misma vara utilizada para sancionar a los abanderados de partidos políticos cuyos apoyos institucionales son mayores.

Esta ocasión le tocó a Nayma Karina Balquiarena encabezar la lista de infractores con 42 mil 959 pesos la más alta, pero en 2016 Jesús Roberto Guerra Velazco fue sancionado con 480 mil 344 pesos y JR Gómez Leal con 95 mil 974.56 pesos.

Los dos últimos personajes cuentan con capitales considerables y fue como quitarle un pelo a un gato y no dijeron ni pío, pero no por ello deja de ser un acto inequitativo.

En el caso de los candidatos a alcaldes que van por la reelección es otra historia, porque ya tuvieron la primera experiencia y saben a lo que van. Es el caso de José Luis Gallardo Flores quien tendrá que pagar una multa de 37 mil 237 pesos y le salió barato su frustrado intento de repetir al frente de la Comuna.

Pero se imagina Usted que un ciudadano común sea candidato independiente y que no tuviera solvencia para pagar la multa, ¿Qué hará en un caso así el INE o el IETAM?

Quizá a los requisitos para el registro de candidatura independiente deban anexar un historial de estas infracciones, para que cuando menos no sean sorprendidos y tomen sus precauciones.