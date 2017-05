David Ed Castellanos Terán

Depredadores en contubernio

El gasoducto Sur de Texas-Tuxpam, que es uno de los proyectos de infraestructura de gas natural más importantes entre Estados Unidos y México, parece ser una auténtica amenaza al ecosistema y nadie dice nada. Toda la costa de Tamaulipas podría ser severamente afectada y todo silencio por esta entidad.

El gasoducto que es en el futuro inmediato el más ambicioso proyecto binacional de gas natural, comenzará a proyectarse desde la costa del Golfo de México, muy cerca de Brownsville y atravesará todo el litoral de Tamaulipas, hasta llegar al Puerto de Tuxpan en el estado veracruzano. De un estudio de impacto ambiental, insisto nadie ha dicho nada, nada se sabe y la guerra del narcotráfico nos desentiende de temas como la preservación del medio ambiente.

La compañía Infraestructura Marina del Golfo (IMG), aliada con IEnova y TransCanada, hace un año ganaron la licitación para enriquecerse, en toda la extensión de la palabra, con el gasoducto mencionado; el tridente empresarial se ganó un contrato por 25 años para operar y adjudicarse el servicio de transportación del gas natural por 2 mil 600 millones de pies cúbicos diarios, sin contar que el contrato fue por alrededor de 2 mil 100 millones de dólares.

Tal parece que a los tres niveles de gobierno los está cegando la industria energética y no están prestando atención a un tema tan importante y delicado como es el cuidado y preservación del medio ambiente. El Gobierno federal con Enrique Peña Nieto, impulsó hasta lograr sus reformas relacionadas a este tipo de negocios; en el Gobierno de Tamaulipas, el Secretario de Pesca, Raúl Ruíz y Carlos Talancón, de Desarrollo Económico, guardan silencio y no dicen nada sobre las posibles afectaciones al medio ambiente por este gasoducto y qué le digo del alcalde de Ciudad Madero, José Andrés Zorrilla Moreno, responsable de defender contra viento y marea los intereses de su pueblo y es la playa de Miramar, el máximo tesoro de los maderenses e incluso de los tamaulipecos, pero el empresario que no es político tampoco se ha manifestado contra este gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, aun y cuando según Tamaulipas le apuesta al turismo.

Si así fuera, que demuestren su preocupación por cuidar la riqueza natural, porque de las afectaciones de ese gasoducto naaaaadieeeee ha dicho nada.

