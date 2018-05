EL COLUMNISTA

Por: Escalante

Desbandada de priístas en Mante abandona a sus Candidatos por falta de compromisos y seriedad de los abanderados del PRI.

El Partido Revolucionario Institucional en Mante, sufre su peor descalabro político, la desolación es una fiel sombra de la realidad que lo acompaña en este proceso electoral.

La estructura del PRI en la urbe cañera se encuentra fragmentada, divida y en su mayoría han abandonado a su instituto político, dejando a sus Candidatos a la Presidencia Municipal Julio César Portales Martínez, Florentino Aarón Sáenz Cobos a la Diputación Federal por el Sexto Distrito Electoral y Alejandro Guevara Cobos al Senado de la República, a la suerte por la falta de seriedad y compromisos de los abanderados del PRI, prefiriendo la estructura priísta incursionar en la vida política del PAN, Morena y su alianza con el PES y otros más buscaron espacios en el Verde Ecologista.

Pero esto no es obra de la casualidad, ni de las circunstancias, en las cuáles el Revolucionario Institucional no es Gobierno está vez, la realidad es otra, no hay seriedad por parte de los Candidatos del PRI en Mante.

Julio Portales desde la búsqueda de su Candidatura por la Alcaldía, jamás pudo definir si en realidad pretendía buscarla en serio, siempre titubeante, con miedo y sin dar declaraciones, manejo su postura por debajo del agua, con un marcado divisionismo con el grupo político más fuerte del Mante encabezado por el Diputado Federal con licencia y hoy Candidato al Senado Luís Alejandro Guevara Cobos.

Por su parte Alejandro Guevara, posterior a los registros marco una sana distancia de Julio Portales, ya como Candidatos Guevara Cobos a manejado sus eventos aparte de las actividades del Candidato a la Diputación Federal Florentino Aarón Sáenz Cobos y de Julio Portales, quiénes no le invierten un solo peso a su proyecto y se cuelgan de la imagen y campaña de Alejandro Guevara Cobos.

El divisionismo y el pleito al interior del PRI es visible, la militancia y la estructura del Revolucionario Institucional es testigo de esta ruptura interna, por la cuál a tomado a bien en incorporarse en este proceso a las campañas de otros Candidatos empezando por Acción Nacional y el PES una minoría con el Verde Ecologista, que a duras penas este último se sostiene.

Los Candidatos podrán decir que no son Gobierno en esta ocasión y está complicado hacer campaña de este modo, la verdad es que están resignados a la derrota y ya ni para que hacer un papel más decoroso los motiva.

Acostumbrados a mamar del presupuesto como ubres de las vacas, hoy se sienten solos, sin recursos y con pocas posibilidades de emprender una campaña digna ante la sociedad.

Alejandro Guevara Cobos es un buen elemento, en un mal momento político para su Partido Político el PRI, Julio Portales solo sigue la corriente, solo como abanderado del Tricolor tiene pocas oportunidades y sin una estructura sólida, la ventaja de sus adversarios es demasiada en estos momentos.

A Julio Portales Martínez se le vienen, problemas legales muy fuertes en las próximas semanas, situaciones que tienen que ver con su paso como ex Gerente General de la COMAPA Mante, en dónde se habla de un desvío de recursos superior a los 9 millones de pesos, no más dentro de su periodo como titular de esta dependencia Municipal distribuidora de agua potable y alcantarillado.

Y para finalizar esta columna, la posible caída del Candidato del PRI a la Presidencia de la República José Antonio Meade Kuribreña, viene a ponerle más sal y pimienta a la herida del Tricolor en Mante a duras penas pueden sostenerse con su Candidato a Nivel Nacional, cosa que los a llevado a tomar decisiones drásticas el día de hoy como fue el cambio del payaso del Presidente del PRI Nacional.

