La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

DESDE ESPAÑA FAMILIARES DE PILAR GARRIDO PIDEN SU AYUDA AL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS

Desde España los familiares de la señora Pilar Garrido, la española que fuera secuestrada el domingo 2 de julio en Tamaulipas, le piden su ayuda al gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para localizarla viva, porque viva se la llevaron.

El exhorto al mandatario estatal lo hizo en nombre de la familia Garrido la hermana de la señora Pilar, de nombre Raquel, al ser entrevistada por un canal de la televisión española, la que durante la breve entrevista reconoció que “la policía mexicana está haciendo un gran esfuerzo”, constándole también –dijo– “que hay un amplio dispositivo” dedicado a la búsqueda de su hermana.

“Pero como hermana de Pilar siempre voy a pedir más de lo que se está haciendo”, remarcó.

“Le pido desde España, de corazón, que nos ayude, estamos desesperados ayúdenos señor Francisco, confiamos en usted plenamente y sé que usted podrá solucionar éste gran problema”.

Por cierto ayer viernes por la tarde estaba previsto que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, comería con ex gobernadores priístas para hablar sobre la próxima Asamblea Nacional y las Mesas Temáticas que se llevarán a cabo miércoles y jueves en cinco entidades diferentes, pero todo apunta que algunos le hiciéron el feo.

La comida sería en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional y uno de los primeros en llegar fue Miguel Angel Osorio Chong, ex gobernador del estado de Hidalgo, además de Manuel Angel Nuñez Soto y Francisco Olvera, ex mandatarios del mismo estado; Beatriz Paredes, ex gobernadora de Tlaxcala y la ex gobernadora de Nayarit, Ney González.

Otros que también aterrizaron fuéron el ex gobernador del Estado de México y coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz.; el ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera y el de Guerrero, René Juárez, actual Sub secretario de Gobernación.

A los que no se vió llegar fuéron al ex gobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones ni a la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, que casualmente son dos de las voces disidentes de la Asamblea.

Todavía no acabamos de asimilar el que sea verdad que el otrora Secretario de Hacienda y hoy por hoy Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, haya hecho publica su decisión de no participar en las elecciones presidenciales del 2018, para dedicarle todo su tiempo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se prevé entraría en vigor a finales del 2018.

Su supuesta decisión personal nos sorprende y mucho, ya que de ser en serio las cosas sería el primer caso del que nos enteramos que un mexicano le hace el feo a la Presidencia de la República. Como analístas políticos nos inclinamos a creer que más que una decisión personal fué una encomienda del Presidente Enrique Peña Nieto, ya que no ve con malos ojos a José Antonio Meade Kuribreña.

Por cierto en Ciudad Madero durante la ceremonia de donación de patrullas por parte de empresarios de la región y los Ayuntamientos de Tampico, Madero y Altamira, a la Secretaría de Seguridad Pública –acto que evidencia el compromiso compartido de la Iniciativa Privada y las Administraciones Municipales con el gobierno de Tamaulipas para reestablecer la paz—el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca sentenció de manera categórica que “en materia de seguridad, ni un paso atrás”.

“Mi reconocimiento a los empresarios que tuviéron a bien donar éstas tres patrullas y de igual manera mi reconocimiento al alcalde y alcaldesas de la zona conurbada, reconocerles también su generosidad de éstas patrullas y por supuesto que son para atender las necesidades de la zona conurbada”, apuntó.

Adelantó que su Administración aportará más unidades de éste tipo para fortalecer la seguridad, con el propósito de ir recuperando la confianza, reestablecer el órden, la paz y el Estado de Derecho, “que es algo que anhelamos todos”, remarcó.

“Hoy es un día muy importante donde se da un mensaje muy claro a nuestro propio gobierno, al gobierno federal y a aquellos que pretenden seguir violentando la ley”, subayó el mandatario estatal durante el evento que se llevó a cabo en la Primera Zona Naval, en donde también se llevó a cabo una reunión de trabajo con los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia de la zona conurbada.

La agenta de trabajo de Cabeza de Vaca concluyó con su asistencia al 70 Aniversario del tradicional torneo internacional de pesca de Sábalo, organizado por el Club Regatas del 3 al 6 de agosto.

El hoy senador del PAN, Ernesto Ruffo Appel, que fuera el primer gobernador de oposición en el país, en el estado de Baja California, obviamente con las siglas del Partido Acción Nacional, a sus 65 años de edad todavía anda caliente y a la chita callada anda en campaña para ver si se le hace la candidatura del blanquiazul para contender por la Presidencia de la República en las elecciones del 2018.

Acaba de estar en Ciudad Victoria y en su mensaje dijo que el modelo político de México “está agotado por la corrupción”, por lo que consideró que de cara a las elecciones del 2024 “se debe transitar hacia la ciudadanización” de los procesos electorales.

Aunque a don Ernesto Ruffo Appel se le ve cansadón por todo lo que ha hecho en sus primeros 65 años de vida, nos agradó y mucho el que se mantenga atento al acontecer nacional, lo que obviamente incluye el aspecto político, como lo demostró al señalar que “la visión política nacional está un tanto dispersa, ya que por un lado está el populismo mesiánico de Andrés Manuel López Obrador y por el otro se mantiene el populismo corporativo corrupto del PRI” y su aliado el Verde”.

Supuestamente Ruffo Appel vino a Tamaulipas a constatar como la actualización del padrón del PAN, para ”limpiar” el 45 por ciento de sus agremiados entre los que se colaron algunos priístas y militantes de otros partidos Adelantó que en septiembre al terminar éste proceso el Acción Nacional reabrirá las puertas para nuevas afiliaciones.

Por cierto en Ciudad Victoria el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presidió la ceremonia de la clausura del programa Escuela Tamaulipeca de Verano 2017, en el que Tamaulipas se consolidó como ejemplo nacional al aportar más de la tercera parte del total de las escuelas que se abrieron en el país bajo éste esquema.

En la escuela primaria Ejército Mexicano el mandatario estatal tomó protesta y abanderó a los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, quienes conformarán la delegación que representará a nuestro estado en la Convivencia Cultural 2017 a celebrarse en la capital del país.

“Está dentro de las prioridades de mi gobierno seguir impulsando y apoyando todas las acciones que vayan encaminadas a fortalecer la educación de nuestros hijos”, dijo el mandatario estatal al informar que el programa Escuela Tamaulipeca de Verano 2017 se llevó a cabo en mil 78 planteles, con la participación de dos mil 250 maestros y cerca de 50 mil alumnos, los que recibieron 55 mil libros.

Ya años atrás hubo el intento por parte de la Iniciativa Privada de echar a andar fábricas dentro de los penales del estado de Tamaulipas, pero la buena intención de los empresarios no cuajó por lo complejo del manejo de los reclusorios y la presencia de reos de bandas antagónicas del narco, lo que no ofrecía ninguna garantía para los inversionistas, historia que creemos no desconoce Julio Almanza Armas, de la CONCANACO /Servytur. Pese a los años que han transcurrido creemos que esto no ha cambiado.

La buena disposición del alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, para servir a la comunidad está a la vista, como lo deja ver su participación en la mesa de trabajo en la que también estuvo la titular de la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, ambos acompañados de sus respectivos equivos, en cuyo marco revisaron los avances en las acciones que buscan cortar la cadena de transmisión y ciclo de vida del vector causante de enfermedades como el Dengue, el Zika y Chikungunya, bien.

