            < Desorganización en Foros de Pacificación

1.- Que los tan traídos y llevados foros de pacificación han generado más problemas que propuestas de solución, cuando ya se han celebrado en 4 estados estos eventos y no se ve ningún resultado positivo que aliente a seguir por esa ruta. El primero de ellos en Cd. Juárez, Chihuahua, seguido del celebrado en Morelia, Michoacán; 3 simultáneos en Torreón, Gómez Palacios y La Laguna en Coahuila y uno en Durango, todos en el lapso del 7 al 14 de agosto.

Al respecto este miércoles surgieron comentarios en las oficinas de transición del Presidente Electo encontrando “una culpable”, sin dar el nombre, el trascendido que recogieron los reporteros de la fuente es que no hay acuerdos para ver quien atiende a los grupos que buscan participar, porque al igual que Tamaulipas hay otras entidades que quedaron fuera de la agenda elaborada para el caso. Los quejosos son del círculo de Alfonso Durazo.

El calendario de estos eventos hasta ahora no ha sido modificado, no le han agregado ninguna entidad a las 15 iniciales, la clausura está programada para el 24 de octubre en la Cd. de México. Si bien está programada para el 22 de octubre la visita de López Obrador a Tamaulipas, dentro del calendario para el recorrido que hará por todo el país, algo que ya estaba acordado y de manera independiente al tema de los foros. Desde luego las gestiones de los enlaces tamaulipecos con AMLO hacen su gestión y quizá lo logren, aunque no saben en que condiciones dado el desorden en ese círculo.

La circunstancia es que casi todas las acciones que se anuncian para ser ejecutadas por el próximo Gobierno de la República, carece en la mayor parte de los casos de información técnica, jurídica, presupuestal o de logística. Los casos más a la vista, son además de los foros de la Ruta por la Pacificación, la rehabilitación de las 6 refinerías que a decir de especialistas no es factible por costos y tiempo, dado que calculan estarían concluyendo al final del sexenio (ahora de 5 años 10 meses); y la creación de las 32 Coordinaciones Federales en cada una de las entidades.

2.- Sobre este último tema José Cárdenas de Radio Fórmula entrevistó al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, si bien el tópico central fue la inauguración del Parque Eólico de Reynosa, el periodista aprovechó para preguntar al mandatario su opinión sobre esta nueva figura de la administración pública nombrada por López Obrador, y sin rodeos le pregunto: ¿se trata de una especie de contra gobierno o gobierno alterno al tuyo?

Al respecto el gobernador tamaulipeco expresó que va esperar los tiempos (los del inicio de la gestión a partir del 1º de diciembre próximo). Luego señaló algo contundente y que viene a cerrarle el paso a las especulaciones, dijo que “habría que examinar en que parte de la Constitución se establece un orden intermedio entre el Presidente de la República y los gobernadores. Eso no existe”.

El gobernador tiene toda la razón, si bien el Presidente nombra como brazos ejecutores a los Secretarios de Gabinete y ahora el Jefe del próximo Gobierno decidió realizar anticipadamente designaciones directas en las entidades, los coordinadores no pueden tener mayores atribuciones que las que han estado fraccionadas en medio centenar de delegados.

3.- La cuestión es que estos personajes tienen el perfil de “precandidatos” a gobernadores (algunos ya lo fueron en el presente 2018)y a otros puestos de elección popular, sin embargo es obvio que crea con ello un <conflicto de interés>, porque casi todos fueron candidatos de MORENA o aspirantes a competir por un puesto de elección popular, lo cual en algunos casos no podrá comprobarse, sino hasta el momento en que veamos cuantos de los 32 se convierten en candidatos.

De todas maneras García Cabeza de Vaca dejó muy claro que está en la mejor disposición de trabajar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También hizo referencia al hecho de que fue electo de una manera democrática. Fue todavía más preciso: “Tengo un mandato Constitucional, el cual me obliga a oponerme a todo aquello que vulnere la soberanía del Estado”.

Esto último es para quienes se refieren a los coordinadores como los vice-gobernadores o virreyes.

La realidad es que los comportamientos en cada entidad serán muy diferentes y lo van a marcar por un lado los medios de comunicación y por otro la formación de servidores públicos que tenga cada Coordinador, porque habrá quienes tenga un papel protagónico en grado superlativo y otros que sabrán administrarse para llegar “vivos” a las finales (a la designación de candidaturas). Pero también será fundamental el papel que desempeñe el gabinete de comunicación social de los Gobiernos de las entidades, porque los vacíos de poder no existen, cuando hay alguno incipiente, viene otra elemento y llena ese espacio.

4.- Por otra parte un máximo de 8 delegados federales regionales tendrá Tamaulipas los cuales estarán bajo el mando del Coordinador Estatal. Son 264 delegados para el todo el país lo que representa matemáticamente el 8.6 al dividirlo entre las 32 entidades, pero Sonora ya dio a conocer los nombres de 8 elementos con los que trabajará Jorge Taddei, que es el JR sonorense.

El número de delegados puede variar de estado a estado, dependiendo de población, superficie territorial, ubicación en el mapa nacional y condiciones sociales. Habrá entidades como Tlaxcala o Nayarit por circunstancias muy particulares pueden tener menos de 8 y otras entidades pudieran tener hasta 9.

La cuestión es que si bien habrá una cabeza principal, ya estudiaron detenidamente las circunstancias de operatividad, hay delegaciones que requieren conocimientos muy específicos y los coordinadores no pueden ser todólogos.