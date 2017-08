¿DESPUES DE LA DECLINADA SEGUIRA LA EMPINADA?

Por la libre

¿DESPUÉS DE LA DECLINADA SEGUIRA LA EMPINADA?

Por Edelmira Cerecedo García.

El circo se hizo grande, la carpa ya está colocada, los leones domados y los malabaristas dieron paso a los payasos….en resumen el circo de la Asamblea del MISMO PRI QUE PERDIÓ HACE UN AÑO, y peor aún con los mismos artistas y las mismas promesas que se quedan atoradas en mentiras.

Resulta que justo hoy se convocó a muchos consejeros con Sergio Guajardo, tons que no que no tienen dinero y nos tuvieron haciéndole a su espectáculo promoción de a grapa, no cabe duda que no se les quita lo mentirosillo, igual Oscar Lubbert que a ése si de plano no cómo ayudarle a pretender hablar una Solá cosa bien, si a está hora todavía le anda preguntando por algunos expedientes pendientes, DIGO YO CÓMO SE LE OCURRE ECHAR BRONCA SI TRAE UNA COLA TREMENDA DE LARGA, LO QUE ES NO TENER TEMOR, en fin DESPUES de todoooo lo que dijo, que si Egidio, que si la Secretaria general, qué si fue, que si vino,qué si las lolas y más de Guajardo, yo como Santo Tomás hasta no ver no creer, y POR CIERTO NO MÁS NO VEO NADA, ya se me anda haciendo que vamos por la misma historia de siempre, puro cariño en ese PRI, en fin hoy mientras estaban dando recepción a los que aún faltaban de convencer de GUAJARDO, el Diputado con Licencia empino, si empino al partido y lo puso en evidencia de tremendo circo que se está montando.

Qué se van a encerrar todos los consejeros, para hacer su elección, que se van a cuchichear entre ellos quien quieren que los dirija y que ya luego cuando se arreglen con sus cositas en lo oscurito como cada elección del PRI que ahora si parecía que le había azotado con fuerza los vientos de cambio, nada, nel, no se pudo, seguimos con la práctica, ahora si que, cómo ya es costumbre…..POS NO QUE EL PRI ES DE TODOS, NO QUE UNIDOS Y CON LAS BASES, NO ANDABAN PIDIENDO TRANSPARENCIA Y ABRIR LAS PUERTAS AL PUEBLO A LA SOCIEDAD PARA ENSEÑARLES QUE SON DEMOCRACIA, no Señores, éste Circo sigue con sus mismos espectáculos, primero le pega a la jaula de los leones y luego salen dominados por payasos, ESE ES EL PRI QUE SE TARDARON EN LEVANTAR DESPUES DE LA MEGA MADR×=% €£¥ QUE LES PUSIERON SUS MISMOS PRIISTAS, NI SIQUIERA LA SOCIEDAD, ESA ESTABA VOTANDO POR EL PRD Y MORENA, Así que les tengo notícias nada positivas y agradables esa Declinación a la Unidad y ese sufrimiento desgarrador de Alejandro Guevara Cobos que se reconoce el mismo como si fuera un héroe, no es más que el open house del Circo que mañana en el Gimnasio de Lasalle va abrir sus puertas.

Así que sobre aviso no debemos engañarnos y todos los que quieran algo por el PRI, pónganse los guantes y denle por si sólos fregazos a la nueva era electoral dónde el pueblo no soporta que se escondan para hacer campañas, que se ignoren para lograr un objetivo y qué aunque no lo crean están más que nunca apoyados en la opinión de gente que maneja redes y medios, somos la ventana y ustedes la cierran y peor ahora resulta que hasta de cortesía la quieren a gente, cómo buen circo SOLO SERVIRAN PA DIVERTIR SI SIGUEN ASÍ.

Priistas a por cierto amigo de Checolin Guajardo…jajaja aquí rompiendo el hielo….TIENEN TAREA? Y TU MÁS POR SI NO LO RECUERDAS?