CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Deteriorado…

Al PRI le pesan 89 años que celebró este 4 de marzo, está deteriorado, falto de credibilidad, invadido por corruptos, transas, gandallas y lo más triste es que muy poca de su gente decente, trabajadora y con visión de gobierno ocupa cargos de poder.

Se ve viejo, tan viejo que ya ni siquiera pudo poner a sangre de su sangre como candidato a la presidencia de la República, tan viejo que su abanderado José Antonio Meade usa frases anquilosadas, para desgracia de los tricolores, pronunciadas sin convicción ni fuerza, no le sale proponer construir “un México chingón” y se ve pésimo cuando se compromete con su “Yo mero”.

No solo eso, los priistas siguen imitando a los borregos, parecen no darse cuenta que el gobierno de Enrique Peña Nieto es el más odiado y lo siguen, lo vitorean delante de la nación, lo hacen el héroe de toda la patria con todo y que conocen que se vive en un México con hambre y sed de justicia, un país donde hay un enojo por la impunidad y la corrupción, la violencia y la inseguridad.

Ese es el PRI, un partido que este domingo cumplió 89 años y que, efectivamente, está muy viejo, sus seguidores ya ni siquiera pudieron organizar un evento a la altura, apenas unos segundos y el audio no se escuchaba.

Pero cuando se logró recuperar solo fue para desgracia del PRI, el discurso del candidato pasado de moda, con propuestas tan bonitas que la gente sabe no pueden ser ciertas, menos viniendo del candidato de un partido que es culpable de gran parte de nuestras desgracias.

Tampoco se le puede creer al PRI que quiere cambiar y es la solución a nuestros males cuando en primera fila del evento por su festejo de aniversario estaban todos hombres y mujeres que han sido catalogados como lo peor de la política, del PRI, de gobiernos autoritarios y altamente tendientes a la corrupción.

Es innegable que Meade parece el candidato más conocedor de la política nacional, el más preparado, con muchas prendas académicas pero para su desgracia en el paso que ha tenido por la administración pública nada ha demostrado, se ha dejado mangonear o solo ha trabajado para ser útil a sus jefes y eso, más su incapacidad para elaborar un discurso, lo tienen en el sótano de las preferencias ciudadanas.

Y aún hay más, lo complicado de la elección para el PRI se pone cuando en los Estados los candidatos están por el mismo tono de su aspirante a la presidencia, no pasan de ser aplaudidores de uno de los gobiernos más detestados por el ciudadano como es el de Enrique Peña Nieto y están negados a pedir perdón por todo el daño que han causado.

Luego de ello, el peor defecto que tienen los tricolores, es que se han olvidado de hacer campaña, se frenan para atacar a sus enemigos políticos, ocupan todo su discurso en echar miedo al ciudadano con Andrés Manuel o Ricardo Anaya sin darse cuenta que nada parece peor a lo que vivimos y hemos vivido con ellos.

El PRI esta deteriorado, muy dañado, tan mal que no sabe cómo hacer ganador a su candidato, que no se entera que su discurso es malo y sus propuestas bofas, que le hacen mucho caso a los expertos en mercadotecnia política que le dicen que ser mal hablado da credibilidad, que proponer un México chingón puede ser una buena opción, que el ponerse como el Yo Mero es compromiso y puede ser que si tengan razón pero a Meade no le salen esas palabras, se ve tan señoritingo que mejor deberían poner a estudiar a los expertos su caso para ver si pueden ponerle un rostro que le quede qué, por lo menos, parezca auténtico.

En otras cosas… el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la presidenta del DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, convivieron en Reynosa con las familias que se dieron cita en el Parque Cultural y realizaron un recorrido por las diversas atracciones y espacios preparados para el entretenimiento de los asistentes.

Actividades similares se llevaron a cabo de forma simultánea en la Unidad Deportiva Siglo XXI de Ciudad Victoria a las que también asistieron miles de personas en compañía de quienes más aman.

El mandatario tamaulipeco señaló que la familia juega un papel preponderante en la reconstrucción del tejido social, definido como prioridad para el Gobierno del Estado de Tamaulipas.

“La familia juega el papel más importante al inculcar los valores esenciales que se requieren: el valor de la honestidad, el respeto, la tolerancia, mismos que mi Gobierno ha estado impulsando de manera transversal a través de todas las Secretarías”, señaló el titular del Ejecutivo Estatal quien posteriormente celebró en Miguel Alemán tan importante fecha.

