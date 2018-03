Día de constancias

Por La Libre

“En cualquier Infierno estarías mejor que conmigo, para que lo sepas yo soy la que los construye”

Por Edelmira Cerecedo García

Y bueno por fin le hizo justicia el PRI Nacional al Estatal y ya le designo un delegado, mismo que no se si decir que es bueno o es malo pero el personaje se llama Jesús Hernández Peña, y la verdad su currículo está basado en la CNOP en Movimiento Territorial, no existe un revuelo que aliente a decir que el PRI será fortalecido y respaldado.

La realidad creo que esto es solo protocolario, la realidad es que se requería una mano dura, un cerebro frio y un corazón sin pasiones, y espero en verdad que espero que una cuenta bancaria suficiente que no le gane por el lado de los conquistadores del sistema actualmente en el Estado.

Pero mientras que estamos con el JESUS EN LA BOCA, entonces en el Estado trae a los Municipios movidos con su entrega de constancia de candidatos, y bien, tenemos que estar consiente que no hablamos de las multitudes que se acumulaban en la fiesta, estar muy conscientes de que estas elecciones están muy fragmentadas, que se fueron todos los malos del PRI y se enlistaron en diversos partidos, mientras ahora si que en el PRI se quedaron los buenos, porque realmente si le echa un vistazo asì quedo la cosa, y es que en malos hablamos de los que traicionaron, se vendieron, simularon y entregaron hasta sus candidaturas, caso como en Jaumave que José Gudiño decidió por su futuro estable y cobra en la general, asì como Miriam Cisneros que simulo en González como delegada y fue una de las creaciones que aventuro en la política de fondo Rigoberto Rodríguez Rangel.

Por cierto otro de los malos y hablo de quien dejo un mal sabor por su paso en la Secretaria de Salud el Doctor Héctor López González y posteriormente en la Presidencia Municipal del Mante, quien hoy hace roncha para su regreso por MORENA propuesta de Rigo en su alianza por el PES, mientras, que otros dicen que se retiraron de la política y muestran su cariño a MORENA.

La cosa esta muy difícil, porque todos están preocupados por ver cuantos personajes se pueden quitar unos con otros, parece que no le han entendido, ya no se trata de restar políticos, porque esos que se han llevado de la mata donde salen podas y semillas llamado PRI, es justamente la gente que la sociedad ya no quería en el partido.

Pero se olvidaron del voto nuevo, y están más preocupados por el voto viejo, el secreto estaba en foguear figuras nuevas que atrajeran el voto nuevo, ese de los recién graduados y los chavos frescos que acaban de ir por su credencial de elector, esos que escuchan de política y entienden de ella, no lo que les dicen que está mal, sino que cuestionan, y preguntan y que no tienen idea quien es Héctor López, y piensan que Rigoberto Rodríguez traiciono, porque esa película de mártires no existe quien pueda vendérselas como real, ya que para las nuevas generaciones, LOS POLITICOS NO DEBE DE SER MALOS, SIMPLEMENTE DEBEN DE SER COHERENTES, CONSTRUCTIVOS Y DE CONVICCION, ASÌ COMO ETICOS, Y es justo donde ese voto queda incauto, porque no se van atrever a darle un voto de confianza a alguien que no fue de una pieza con sus principios.

En la parte oficial

La UAT

Al realizar una amplia agenda de trabajo en la Facultad de Comercio y Administración-Victoria (FCAV), el Rector José Andrés Suárez Fernández le tomó protesta al Dr. José Antonio Serna Hinojosa como director del plantel por un nuevo período; y recibió una serie de iniciativas que respaldan su proyecto institucional para la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En su recorrido, el Rector se reunió con directivos y coordinadores de las diferentes áreas, donde le presentaron entre otros temas, dos proyectos encaminados a fortalecer el desarrollo académico, la investigación y la vinculación social, pública y productiva en el estado.

Le dieron a conocer la propuesta para la creación de un Observatorio Económico del Noreste de México, que tiene entre sus objetivos generar información útil, pertinente y de calidad para apoyar la toma de decisiones de empresarios y gobierno.

Durante su visita, el Rector sostuvo un diálogo con estudiantes del Taller de Inglés de Negocios quienes practican este idioma en el ámbito empresarial y de la administración; y finalizó con un recorrido por el Módulo de Atención Fiscal que brinda apoyo a los contribuyentes en sus trámites ante el SAT, con la participación de alumnos en sus prácticas de servicio social

Agenda de entrega de constancias del PRI

En Nuevo Morelos Marisela Najera recibe su constancia en en el comité del PRI Municipal a las 4:30 de la tarde.

En El Mante Julio Cesar Portales a las 10:00 de la mañana en las oficinas del PRI Municipal.

Por cierto mañana habrá un gran programa en OCAMPO por el festival del Huapango.

Y por último sin lugar a duda en Victoria parte de la continuidad que se requiere es el gran trabajo de la COMAPA VICTORIA que dirige Gustavo Alberto Rivera, quien durante esta semana estuvo dándole a la Ciudadanía razones para confiar en el gobierno de Oscar Almaraz.