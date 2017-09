AL VUELO-Diario

Por Pegaso

DIARIO DE UNA BUCHONA

-5 de abril. Hoy cumplí 16 años. Unas amigas me llevaron a una fiesta donde había gente muy importante. Me siento emocionada porque me presentaron al anfitrión de la fiesta y creo que le agradé.

-10 de abril. No sé cómo el señor de la fiesta de la semana pasada obtuvo mi número de celular, pero me habló para invitarme a una cena con algunos de sus socios. Le dije que consultaría con mis padres.

-11 de abril. Mis papás me dejaron ir, pero preguntaron mucho sobre la persona que me invitó a salir. Yo les dije que era una persona muy respetada. Nosotros somos muy pobres y pocas veces tenemos la oportunidad de ir a ese tipo de fiestas.

-12 de abril. Carmelo, como se llama el señor que me invitó a cenar anoche tuvo muchas atenciones conmigo. Me presentó con sus amigos. Todos ellos llevaban lindas acompañantes. Me di cuenta que había varias personas con armas; eso me intimidó un poco, pero él me tranquilizó.

-15 de abril. Hoy pasó por mí un hombre que dijo ser el guardaespaldas de Carmelo. Me llevó hasta una casa muy grande y bonita. Me dijo que si yo quería podría ser la dueña y vivir a su lado. No es un tipo muy guapo, pero tiene personalidad y sabe mandar. Los demás le tienen mucho respeto. Le dije que apenas había cumplido 16 años. Él tiene como 40 o 45, creo, porque ya tiene canas en el pelo y barba.

-22 de abril. Hoy me vine a vivir a la casota de Carmelo. Él habló con mis papás y les dijo que estaré muy bien con él, además, les ayudó con dinero para que pusieran un nuevo techo y arreglaran el patio de adelante. Ellos me dieron la bendición y me fui con ellos en una trocota del año.

-3 de mayo. Me siento realizada. Carmelo es muy detallista y me trata como reyna. Voy de un lado a otro de la casa y todo es muy bonito. Hay muchos hombres que la cuidan porque dicen que mi hombre es muy poderoso y tiene enemigos.

-8 de mayo. Hoy fui a una clínica estética. Carmelo me pidió que hiciera la cita para hacerme una cirugía facial. Él quiere que tenga los labios más carnosos y la nariz más respingada. El médico me dijo que me internaría mañana.

-10 de mayo. Estuve de visita con mis padres y a mi mamá le llevé un vestido nuevo que le gustó mucho. Me dijo que me cuidara mucho, que todos los días reza por mí para que nada malo me pase. Estuve con ella todo el día celebrando el día de las madres. Carmelo llegó por la noche con sus guardaespaldas y le dio a mi mamá 10 mil dólares de regalo.

-15 de junio. Me veo al espejo y casi ni me reconozco. Ayer me quitaron las vendas y quedé muy bien. Mi nariz se ve más afilada y mis labios lucen más gruesos. Fui a la estética a hacerme un corte de pelo y me lo pintaron de rubio, como a Carmelo le gusta. Le dije que quería tener un hijo de él, pero me contestó que no quería, que si quedaba embarazada me hiciera un aborto.

-21 de junio. Hoy me fui de compras a Houston. Es la primera vez que vengo a los Estados Unidos. Me acompañó un hombre de las confianzas de Carmelo para que comprara todo lo que quisiera. Me traje varios vestidos de marca, zapatos muy bonitos y varias bolsas de colección.

-5 de agosto. Carmelo me pidió que visite nuevamente la clínica de cirugía plástica. Desde que estoy con él siempre me ha dicho que le gustan mis pompas, pero quiere que me hagan implante de bubis. Siempre las he tenido muy pequeñas, por eso mi hombre me pidió que quedaran grandes.

-7 de septiembre. La operación de bubis fue exitosa y ahora soy talla 3B. Carmelo me dijo que le recuerdo a su mamá y no deja de tener atenciones conmigo.

-24 de diciembre. Celebramos la Navidad en mi casa. Carmelo llegó con unos pendientes de oro y diamantes y un vestido nuevo que me quedaron muy bonitos. Me dice que sus amigos le tienen envidia por la hermosa mujer que tiene. He visto que todos sus socios tienen amantes jóvenes de cuerpo voluptuoso. Algunas son malhabladas y tienen un carácter hosco. Ayer una de ellas mandó golpear a un hombre que se le quedó viendo en la calle. El pobre quedó tirado en el piso, lleno de sangre.

-22 de enero. Carmelo ya no tiene las mismas atenciones conmigo. Dice que el trabajo lo absorbe. Me deja sola por días y ya casi no tenemos intimidad. Para compensarlo me voy de compras a los Estados Unidos y me he vuelto fanática de las maquinitas de los casinos en Las Vegas.

-5 de abril. Hoy cumplo 17 años. Espero con ansias la llegada de Carmelo.

-6 de abril. Como mi hombre no llegó ayer, esta mañana me envió un ramote de flores con uno de sus ayudantes. Me mandó decir que no pudo estar en mi cumpleaños porque tuvo que arreglar un asunto personalmente. Supe que estuvo en un tiroteo donde le mataron a dos de sus hombres.

-9 de mayo. Voy nuevamente con el cirujano plástico para que me aumente más las bubis. Creo que con eso lograré atraer nuevamente el interés de Carmelo. Ayer supe que andaba otra mujer coqueteándole, y eso me dio mucho coraje.

-27 de julio. Me duele mucho lo que está sucediendo. Carmelo ya no es el mismo de antes. La amante de Luis, uno de los guardaespaldas de mi esposo me dijo que anda con aquella lagartona. Le hablo por teléfono, pero no me contesta. ¡Me quiero morir!

-29 de julio. Sigue sin contestarme el teléfono. El despecho me hizo tomar una botella de tequila y emborracharme.

-31 de julio. Por primera vez pruebo la droga. Me dicen que lo haga con cuidado porque puede ser peligroso, pero no hago caso y me meto todo el polvo de una bolsita que había en la cajonera.

-6 de agosto. Esta mañana llegó Carmelo. Estaba muy enojado. Me le acerqué pero me lanzó al suelo con una bofetada. A un lado de él venía esa golfa. Era una muchachita más joven que yo, pero su rostro era duro y su mirada penetrante. Me quedé llorando en la cama y consumiendo más droga. Eso me hace olvidar un poco mi pena.

-15 de septiembre. Hoy ocurrió algo terrible. En un encuentro con la policía mataron a todos los que iban en la caravana de Carmelo. Su cadáver quedó en un charco de sangre y se lo llevaron al Forense para ser identificado. Su imagen ya salió en los noticieros y todo mundo dice que era el capo más buscado por la policía.

-20 de septiembre. Me regreso a la casa de mis padres. La casota donde vivía fue allanada por los federales y quedó bajo custodia de un juez. En la colonia todos me vieron extraño y me llamaban “buchona”.

-8 de octubre. Nadie en el barrio me quiere hablar. MI belleza se cae a pedazos. No puedo trabajar en nada porque no terminé la preparatoria. Ahora somos más pobres que nunca, así que tendré que vender mi cuerpo para llevar algo de comer a la casa.