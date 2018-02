EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Dice sí; el PRI se aferra a Serapio

Don ROBERTO cruzó una apuesta.

Miró la carátula de su reloj y recitó con solemnidad:

“Hoy, miércoles 7 de febrero del 2018, les anticipo que el candidato del PRI a la presidencia de la república, JOSÉ ANTONIO MEADE, ganará las elecciones del 1º de julio. Si no gana, búsquenme para pagarles una comida”.

Lo dijo en serio, sin titubeos.

Se veía contento, optimista.

Minutos antes de compartir un café con este espacio, desde otra mesa, había digitado un número en su celular. Intercambió unas palabras con el interlocutor al otro extremo de la línea y luego le pasó el aparato a su compañero de mesa.

Este lo tomó. Habló 20, 25 segundos y luego se lo devolvió.

Enseguida, don ROBERTO y su interlocutor departieron 15, 20 minutos más.

Al despedirse, después de tomar café y jugo de naranja, quedaron de verse otra vez, a las 12:00.

Don ROBERTO lucía jovial, jubiloso.

Hasta cuando explicó que lo único que justifica una obsesión es la mujer -y aquí se refirió reiteradamente a su esposa, ‘quien sigue siendo mi obsesión después de 48 años de matrimonio’-, para argumentar que “en política las obsesiones enferman” y exponer su caso particular como ejemplo de que “en política, cuando te toca, aunque te quites; y cuando no te toca, aunque te pongas”.

5 veces fallido precandidato del PRI a la presidencia municipal de Tampico, don ROBERTO narró que la primera vez que quiso ser alcalde del puerto, en el primer trienio de ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, “me partió la madre el ensayo de la ‘democracia transparente’, que implementó en el país CARLOS SANSORES PÉREZ tras la muerte de CARLOS ALBERTO MADRAZO”.

Después fue excluido en el sexenio de EMILIO MARTÍNEZ MANAUTOU: “por una u otra razón, siempre me hicieron a un lado”, recuerda.

Cita que cuando JESÚS REYES HEROLES despachaba en la Secretaría de Gobernación, el Ministro de Bucareli le dijo en su cara que buscara otro partido y lo ayudaba, porque por el PRI no podía”.

“Yo le dije que no y don JESÚS se enojó:

¡¿Qué no me oyó?!… ¡¿está usted sordo?!, le increpó, y enseguida firmó su renuncia a la precandidatura.

“Hasta le dije que dónde ponía mi huella digital”, recuerda, divertido, al señalar que REYES HEROLES, el más grande ideólogo del Partido de la Revolución en sus últimas décadas, fue un hombre de carácter fuerte.

Luego, en el sexenio de AMÉRICO VILLARREAL, don JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA -el ex líder petrolero encarcelado por CARLOS SALINAS DE GORTARI, a quien visitó cuatro o cinco veces durante su reclusión-, le dijo que se hiciera a un lado.

“Y no fui, otra vez”.

Suspira y confiesa:

“Ya ahora perdí todo interés en la candidatura. Se me fue el tiempo; soy un hombre de 73 años que superó el cáncer y cuya esposa también superó una caída que le causó un daño que la mantuvo tres meses en silla de ruedas”.

Y expresa:

“A mí me pasó lo que a ‘NETO’ ROBINSON, pero al revés”.

Y se explica:

“NETO tenía todos los consensos del PRI a favor, pero renunció a su oportunidad, aunque debo decir que oficialmente no ha renunciado al partido; al menos no ante mí, que soy el presidente de la Comisión de Justicia Partidaria.

“Yo tuve la simpatía y el respaldo de los obreros y los empresarios, pero de arriba me dijeron que no iba. Y no fui”, recuerda.

Y reitera:

“Pero en política, cuando te toca, aunque te quites; y cuando no te toca, aunque te pongas”.

Y se remite a otra anécdota:

“Una vez me llevaron en short y patas de gallo a Victoria, para registrarme como candidato a diputado federal, después de que me dijeron que me aplacara, porque yo no iba a ninguna candidatura”.

Desempolva la memoria, y recuerda:

“Ya me habían pedido que guardara mis documentos, porque el partido no me iba a postular a ningún cargo. Y me resigné: me fui a casa y preparé mis instrumentos de pesca, para acampar. Yo tenía entonces radios de comunicación para estar pendiente de la familia. Y en una llamada, me dijo mi hija ‘papá, acaban de decir en la televisión que mañana te registras como candidato a diputado federal’

“Yo le contesté:

“No hijita, seguramente es una confusión, yo no voy a ningún cargo”.

Y me contestó:

“No papá, no hay ninguna confusión. Nos acaban de hablar por teléfono y nos pidieron que te localizáramos, para que te presentes mañana a tu registro”.

“No hijita -les reafirmé- yo no voy a ninguna candidatura”.

Pero me repitió:

“Sí, papá. Ya preparamos tu maleta, porque nos dijeron que ahí vienen por ti”.

“Fue cuando sin esperar la candidatura, me designaron y fui candidato a diputado federal. Y así me fui al Hotel Everest, en Victoria: en short y patas de gallo. Y al día siguiente me registré, y gané la elección con números que me ubicaban en el primer lugar, porque gané con el 62 por ciento de la lista nominal”.

SU INTERLOCUTOR

El interlocutor de don ROBERTO apuró un trago de café, se puso de pie y se despidió con un abrazo y un saludo de mano que selló el compromiso.

Esa era la razón del regocijo del Delegado especial del PRI en Reynosa, ROBERTO GONZÁLEZ BARBA:

El Dr. SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN acababa de aceptar la candidatura del PRI para contender como candidato a la presidencia municipal de Reynosa el 1º de julio.

Seguramente GONZÁLEZ BARBA quiso “amarrar” el compromiso entablando una comunicación telefónica entre el presidente del Comité directivo estatal del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO y el ex alcalde SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN.

De ahí que marcara el número en su celular, y lo comunicara con SERAPIO.

Por eso, cuando GONZÁLEZ BARBA ocupó un espacio en la mesa del comentarista, venía cargado de endorfinas, pues SERGIO GUAJARDO venía en carretera y se preparaba conferencia de prensa para anunciar la postulación de CANTÚ BARRAGÁN.

DIJO SÍ

Autocrítico -“yo siempre dije que hay que correr del partido a los sinvergüenzas y bandidos”-, GONZÁLEZ BARBA expresó de entrada que en su exposición de motivos para invitar a SERAPIO a aceptar la candidatura, admitió que el PRI no está en su mejor momento, pero que precisamente por eso requiere de sus mejores hombres.

“En Reynosa las clases populares te recuerdan y te quieren -le dijo a SERAPIO. Tanto así, que te conocen como el médico de los pobres, porque cobras tus consultas a 100 pesos”.

GONZÁLEZ BARBA expresó que “aunque el Gobernador es sin duda un hombre de buenas intenciones, no todos sus hombres le responden como debería ser; además -explicó- el poder desgasta”.

Bajo ese enfoque, el Delegado especial del PRI calificó las elecciones del 1º de julio como “un proceso de oportunidad”.

Relató que el ex alcalde CANTÚ BARRAGÁN tuvo oportunidad de consensuar la invitación con sus familiares y amigos, “pues antes de ayer ya habíamos dialogado. Inclusive hasta se fue de vacaciones y el partido esperó a su regreso para proseguir el diálogo”.

“Y me dijo que sí, que acepta”.

ELECCION MUY COMPETIDA

El delegado especial del PRI aceptó que la elección del 1º de julio va a resultar muy competitiva:

“En lo nacional, estatal y local”, precisó.

Sin embargo, no titubeó para matizar las cualidades del candidato presidencial del PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE:

“Su preparación académica y sus cualidades humanísticas están fuera de toda duda. En su familia, se respira calidez”, apunta.

Y apuesta:

“Desde ahorita les digo: desde hoy, miércoles 7 de febrero del 2018, les apuesto una comida a que las elecciones para presidente de la república las ganará el candidato del PRI. Si no gana, búsquenme, yo les pago la comida”, se compromete.

REYNOSA, IGUAL

“Igual aquí -anticipa- en Reynosa vamos a ganar con SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN.

Dos horas después del diálogo entre este espacio y el representante priista, el doctor SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN tuvo una entrevista con el presidente del CDE del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, quien se dirigía a Reynosa por carretera para definir los detalles de una conferencia de prensa en la que se daría a conocer el acuerdo.

Y mientras se daba ese diálogo, un grupo de amigos y ex colaboradores del Dr. SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, esperaba en otro restaurante para iniciar la construcción de la estrategia política de la campaña municipal.

Entre ellos: el ex director de Educación de su Administración municipal, BALTAZAR IGLESIAS; su Secretario de Salud, Dr. VÍCTOR AGUILAR ORTA; el ex líder de los telefonistas, LUIS FEDERICO GARCÍA; el Dr. JUAN NOÉ LÓPEZ y MAURICIO DE ALEJANDRO, quienes ayer a las cinco de la tarde sostendrían otra reunión con CANTÚ BARRAGÁN par afinar detalles de lo que viene.

‘CHUMA’ POR EL PAN

Ayer, JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO IBARRA, solicitó licencia al Congreso para solicitar registro en el PAN como precandidato a la presidencia municipal.

Aunque se presumía que las precandidaturas de SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, por el PRI, y RIGOBERTO GARZA FAZ, por MORENA, modificarían el escenario del PAN para Reynosa, ayer por la tarde se confirmó que no, con el registro de ‘Chuma’ para la alcaldía.

¿Cómo se decidirá el futuro político de Reynosa, si ‘CHUMA’ y SERAPIO, los candidatos del PRI y del PAN, son consanguíneos a través de los herederos de ROLANDO CANTÚ BARRAGÁN -hermano de SERAPIO-, quien casó con una hermana del candidato del PAN?

Son conjeturas, pero la participación de RIGO GARZA FAZ en la elección municipal, acaba de complicar más las cosas, pues estaríamos hablando de la confrontación política de dos de los polos económicos más poderosos del noreste del país, amén de que ‘Chuma’ viene con todo el poder del Estado, pues hasta los analistas más despistados de Tamaulipas opinan que nunca, por ningún motivo, el Gobernador del Estado cederá a nadie el poder político de su solar nativo.

¿Usted qué opina?

OTROS REGISTROS

Y en medio de la fiebre de registros políticos que se dan en todos los partidos, este viernes se esperan también los de ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, por Nuevo Laredo; RAÚL GARCÍA VIVIÁN, por Río Bravo; JESÚS ‘Chucho’ NADER, por Tampico; ALMA LAURA AMPARAN, por Altamira y ANDRÉS ZORRILLA, por Madero, entre otros.

El resto de los partidos están en lo propio, pero este sábado el Partido Acción Nacional dará a conocer sus dictámenes.

[Del diálogo con GONZÁLEZ BARBA dejamos en el tintero importantes temas {uno de ellos: “yo le diría a MAGDALENA PERAZA que salga con gloria, no por la puerta de la cocina. Si quiere pasar como un buen recuerdo para los tampiqueños, que se retire con decoro, que no participe en la elección del 2018”}, pero por cuestión de espacio aquí la dejamos. Pronto le seguiremos dando otros apuntes].

Por asociación temática, la Mesa Directiva del Congreso del Estado, tomó protesta de ley a los legisladores JOSÉ HILARIO GONZÁLEZ GARCÍA, MARIO ANTONIO TAPIA FERNÁNDEZ e IRASEMA REYNA ELIZONDO, quienes se integraron a los trabajos de la Sexagésima Tercera Legislatura ante las licencias aprobadas a CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, ANTO TOVAR GARCÍA y COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA.

En el marco de las labores de este día, el Pleno Legislativo, recibió el Punto de Acuerdo, por el cual pidió licencia el Diputado JESÚS MA. MORENO IBARRA, para separarse de su cargo, con efectos a partir de este 8 de febrero, por lo que luego de ser sometida a votación y ser aprobada, se solicitó llamar a su suplente.

Al hacer uso de la máxima tribuna, MORENO IBARRA, manifestó que como representante de los reynosenses y tamaulipecos, trabajó dando todo su empeño en esta encomienda, a través de una labor permanente en favor de sus representados y con estricto apego a la ley, en tal virtud, resaltó que la Sexagésima Tercera Legislatura, ha sido una de las más productivas del Estado.

Refrendó su compromiso con Reynosa y Tamaulipas, dejando claro que, desde donde se encuentre, continuará trabajando con entrega, pasión y compromiso, a fin de contribuir en el Tamaulipas que se necesita y recuperar su grandeza.

Lo que nos recuerda que en la inauguración del foro “Oportunidades y desafíos en el desarrollo de petróleo y gas de yacimientos no convencionales Tamaulipas”, celebrado ayer en Reynosa, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, destacó el rumbo de liderazgo nacional que ha tomado la entidad en explotación y generación de energías.

GARCÍA CABEZA DE VACA, mencionó que con los avances de la Reforma Energética del Gobierno de la República, uno de los estados más beneficiados es Tamaulipas. Asimismo, señaló que la entidad cuenta con las fuentes de energía para la generación de empleo, a partir del petróleo y gas en yacimientos no convencionales, en beneficio de las familias tamaulipecas.

El Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA enlistó las ventajas competitivas de Tamaulipas: como el gran potencial geológico no convencional, así como la industria de hidrocarburos de larga presencia y experiencia. Además, la cercanía a proveedores de servicios, vecindad con Texas, infraestructura carretera y portuaria, disponibilidad de agua, grandes extensiones de tierras bajo formas de propiedad favorables a la inversión privada y el total apoyo del Gobierno Estatal.

GARCÍA CABEZA DE VACA pronunció que Tamaulipas va en rumbo correcto hacia el liderazgo nacional en materia de generación, explotación y producción de energía. Las ventajas competitivas y la nueva forma de hacer las cosas, donde el orgullo regional se suma al amor a la patria, forman un conjunto listo para iniciar desarrollos de yacimientos no convencionales

El Secretario de Energía, PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, señaló que México ocupa a nivel mundial el sexto lugar en volumen de recursos no convencionales y se estima que los hidrocarburos contenidos en lutitas en todas las provincias petroleras del país, equivalen a 4.1 veces la producción histórica total de aceite y gas del mega yacimiento Cantarell.

JOAQUÍN COLDWELL expresó que Tamaulipas puede ser un estado clave en el desarrollo de la industria de los yacimientos no convencionales, ya que su cercanía con el mercado petrolero norteamericano, la infraestructura e instalaciones, así como su acceso por tierra y mar le otorgan ventajas competitivas. Además, mencionó que cuenta con el 32 por ciento de los recursos de hidrocarburos no convencionales contenidos en el Plan Quinquenal 2017-2021, distribuidos en las Cuencas de Burgos y Tampico-Misantla.

En el marco de este foro, el Secretario de Energía y el Gobernador de Tamaulipas firmaron un convenio de coordinación para el desarrollo de políticas para el aprovechamiento sustentable, y generación de electricidad a partir de fuentes renovables, a favor del medio ambiente, donde estuvo presente el Subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER, Maestro LEONARDO BELTRÁN RODRÍGUEZ.

En Matamoros, por cierto, con la participación de 40 mujeres y hombres emprendedores, la Secretaría de Fomento Económico y del Empleo, arrancó la Tercera Generación de Emprendedores 2018, la primera de este año que se lleva a cabo, en cumplimiento a las acciones del Plan Municipal de Desarrollo, y den atención a las necesidades de la población.

Nuestro compromiso como autoridad es capacitar a las pequeñas empresas, así como fomentar su crecimiento, facilitándoles las herramientas necesarias para que alcancen sus metas, afirmó MARÍA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ SOLÍS, directora de Emprendedores y Empresas Familiares, de la Secretaría de Fomento Económico.

Con el arranque de esta tercera generación, bajo el programa gratuito “Idea tú Negocio”, la administración municipal ha preparado ya, a más de 100 personas para que puedan lograr el sueño de contar con su propio negocio.

DOMÍNGUEZ SOLÍS, informo que el objetivo de “De la Idea a tu Negocio”, consiste en capacitar a hombres y mujeres, para que desarrollen su proyecto y al mismo tiempo, orientarlos sobre cómo solicitar financiamiento a través de los diferentes apoyos estatales y federales.

SILVIA MALDONADO SALDAÑA, impulsora del programa agradeció la iniciativa del Gobierno Municipal, ya que con su apoyo tienen la oportunidad de emprender un negocio.

Por su parte SALVADOR GONZÁLEZ MOYEDA, reconoció las facilidades que el presidente municipal ha puesto al alcance de la ciudadanía en general, para que cuente con los conocimientos y las oportunidades para emprender una empresa.

Asistieron también: MIRNA VALDEZ MEDELLÍN, representante de RAÚL RAMÍREZ BUSTOS, director del CECATI 177 y anfitrión del programa y ELENA RUÍZ CRUZ, en representación de ONÉSIMO GALLARDO LANDEROS, subdelegado federal de la Secretaría de Economía en Matamoros.

A propósito de Reynosa, la alcaldesa MAKI ORTIZ estuvo este miércoles 7 de febrero frente a un nutrido grupo de ciudadanos en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde con más de 53 millones de pesos se pavimentan 6 calles; se construirá un drenaje pluvial y se realizarán otras obras de beneficio colectivo.

Más de 600 personas recibieron con júbilo a la presidenta Municipal que está dando a Reynosa las obras que por décadas se le deben.

El Gobierno de la Ciudad actualmente invierte 400 millones de pesos para su drenaje sanitario y en el año 2017deswtinó más de 1,400 millones para pavimentación y rehabilitación de escuelas, entre otros giros.

MAKI ORTIZ dialogó con los ciudadanos, en su encuentro les aseguró que “este año vamos a invertir más de 700 millones en obra pública” y explicó que el programa de Becas Más Grande en la Historia de Reynosa, con 45 millones de pesos, tiene beneficios para todos, incluyendo la titulación universitaria.

“Estamos haciendo las cosas bien”, dijo la Presidenta Municipal y mencionó que compró equipo y un nuevo camión de Bomberos, patrullas, pavimentó más de 130 calles y rehabilitó 63 escuelas.

Residentes del sector, la señora MARTHA PATRICIA RIVAS GUERRA, recibió al Gabinete Municipal y agradeció el trabajo que desarrolla para dar solución a la problemática, que hoy la Presidenta Municipal, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, cumple “lo que en el pasado fueron promesas”, dijo.

A propósito de Nuevo Laredo, a sólo un plantel de alcanzar la meta, el programa insignia del gobierno municipal ‘Mi Escuela Digna y Moderna’ llegó a la primaria ‘Niños Héroes’ de la colonia Claudette, para convertirse en la escuela 199 en ser beneficiada con recursos del municipio, y cuyo presupuesto global rebasa los 67 millones de pesos en apoyo de más de 70 mil estudiantes.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS puso en marcha el programa en presencia de padres de familia, alumnos y maestros, no sin antes resaltar la labor del director del plantel, profesor JOSÉ ÁNGEL OLVERA GUEVARA.

A la primaria se le construirá una barda perimetral con inversión de 300 mil pesos; brindará seguridad a estudiantes, maestros y dará tranquilidad a padres de familia.

RIVAS CUÉLLAR mencionó que sólo falta una escuela para llegar a la meta de beneficiar a 200 planteles en menos de dos años de gobierno, señaló que el programa es referente en el país, ya que Nuevo Laredo es la única ciudad que lo ha implementado para mejoramiento de la infraestructura educativa.

“Estamos a una escuela de llegar a la meta, con la satisfacción de que cumplimos y ayudamos en algo tan sensible como es el tema de la educación, el tema de niñas, niños y jóvenes que nos permite como gobierno darles las condiciones para estudiar. Nosotros venimos a sumarnos al esfuerzo que hacen maestros y padres de familia.

El mejor gobierno es el que ayuda más cuando estorba menos, seguimos con la mística del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, que hace referencia que en Tamaulipas es tiempo de todos y todas y en Nuevo Laredo estamos haciendo lo propio.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la empresa M&J SAFE, impartirán un taller que tiene como temática lo relacionado con Terceros Autorizados para los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASISOPA).

El programa tendrá como sede presencial el Centro de Excelencia de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe y será transmitido de manera simultánea en los Centros de Excelencia de Tampico, Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros y Mante.

El evento se llevará a cabo el próximo martes 13 de febrero de las 9:00 a las 15:00 horas, con la participación del Biólogo RAFAEL CONTRERAS LEE, Director General Adjunto de Gestión Industrial de la ASEA, con el tema “Terceros Autorizados”.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.