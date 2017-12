AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Diciembre me gustó pa’ que te vayas

La crucial batalla por las candidaturas

Mateo, Alejandro y Julio, en la recta final

Para mucho diciembre es el mejor mes del año; y es que hablar de diciembre es hablar de festejos, posadas, tradiciones, familia, unión, vacaciones, etc., ya que todo empieza desde el día 12 con el ya famoso “Guadalupe-Reyes”.

Y qué decir del famoso 24 de diciembre, donde las familias se visten de gala, preparan la cena, ya sea carne asada, pavo, bacalao, romeritos, pierna, o lo que más les guste, pero siempre con ese ímpetu de convivir y de pasar un momento inolvidable.

Pero no nos hagamos que todo es amor y paz, cuando verdaderamente no es la realidad pero si puedo decirles que es un mes en el que intentamos estar unidos y quiérase o no, ese es un punto de gran importancia.

No todo es felicidad, porque por un lado nos preocupa a los ciudadanos la inseguridad que se vive, situación que nos pone en riesgo no sólo a nosotros como ciudadano común y corriente sino también porque nuestros familiares que nos visitan del extranjero y de otros puntos de nuestro México lindo y querido de igual forma están expuestos a los asaltos, robos y extorciones no solamente por parte de la delincuencia sino también de las propias autoridades que supuestamente se encargan de “cuidarlos” en las carreteras.

No todo es felicidad, porque en muchos hogares durante todo el año hizo falta el empleo, el dinero y no pueden hablar de un bienestar prometido.

No todo es felicidad porque llegamos al final de un año y nos entristece haber perdido a un familiar querido o a un amigo.

Noviembre fue un buen mes (aunque no considero el mejor a mi criterio y vivencias) pero al final logré salir ileso de una ráfaga de estrés y situaciones que me traían de cabeza. Ya tengo un peso menos encima y estoy tratando de disfrutar todo este tiempo que tengo para mí y para quienes quiero, dado que el año entrante, primeramente Dios, será de mucho trabajo.

En efecto, llegó diciembre, el último mes de 2017, y con este mes, tenemos la esperanza de mejorar en muchos aspectos; sin embargo, como ya lo dijimos antes, el desempleo se acentúa, la inseguridad permanece, hay anarquía y desorden por todos lados, y si a ello se le suma que los tiempos electorales se acercan, pues significa que arranca el reagrupamiento del ajedrez político, tanto en nuestro país como en nuestro hermoso estado tamaulipeco con muchas dudas, con incertidumbre, pero siempre con el deseo de muchos de pagar para que los alquilen.

Y me refiero a los llamados políticos que aspiran a que sus respectivos partidos u organizaciones los tomen en cuenta para las candidaturas, ya sea para disputar alguna senaduría, diputación federal o alcaldía.

Ya sabemos que por nuestra entidad, estarán en disputa, senadurías, diputaciones federales y las alcaldías, cuya mayoría están en manos del Partido Acción Nacional, quien le dio tremenda paliza electoral el año pasado al PRI, quitándole la gubernatura, el control del Congreso local, y algo así como 22 alcaldías, de un total de 43.

La batalla por esos cargos de elección popular, será crucial, entre el PAN que está en el poder, y el PRI que busca regresar por lo que le han arrebatado.

Es muy claro, que así como sucedió en el gabinete presidencial de ENRIQUE PEÑA NIETO, donde se dieron algunos cambios en la SHCP, ya que su ex titular JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA decidió ir en busca de la candidatura del PRI a la Presidencia de la República para el próximo año, en el gabinete estatal panista de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA, también se darán cambios importantes, pues es casi un hecho que algunos secretarios irán en busca de candidaturas para el senado, diputaciones federales y para las alcaldías.

En el Congreso local, se habla también de que algunos diputados dejarán la curul para ir en busca de presidencias municipales.

Y aunque se dice que durante los primeros días de este mes de diciembre que inicia, se podría cocinar todo lo relacionado a esas candidaturas, lo que sí es un hecho, es que muchos de esos personajes que participan en la feria del hueso político, se vestirán literal de Santa Claus, Papá Noel o de San Nicolás como le quieran llamar, con la finalidad de visitar algunas sectores poblaciones, realizar fiestas y entregar apoyos y regalos para ganarse la simpatía de la sociedad en vísperas del próximo año político.

No solamente, a muchos de esos nefastos personajes que viven de la política, los hemos aguantado con sus payasadas durante todo el año, sino que para colmo amenazan con dejarse caer durante esta temporada decembrina.

Pero bueno, mi estimado lector, ya usted sabrá ser tolerante en caso de que los políticos lo visiten, le obsequien alguna piñata, dulces, hasta dinero en efectivo, apoyos médicos, despensas, licores, etc… La verdad no importa de qué manera lo celebre cada persona, lo importante es pasarla bien, disfrutar el momento, la compañía de quien usted quiera y permita, porque en realidad son vivencias que se quedan grabadas en nuestra memoria por mucho tiempo.

Pero si usted, es de los que les gusta “regañar” a los políticos por acordarse de la raza sólo cuando les necesitan, hágalo, está en todo su derecho, porque la verdad, es que cuando llegan al poder, se olvidan de su existencia, o sea de usted mi estimado lector, con el agregado de que también olvidan cumplir todo lo que prometen por tal de lograr el carnoso y jugoso hueso político.

DEL ARCHIVERO…

Podrán publicarse todos las encuestas que quieran y cuando quieran, pero en estos momentos, el puntero en el Partido Acción Nacional para lograr la candidatura a la presidencia municipal del Mante se llama MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS.

Desde hace tiempo, el Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ha venido trabajando fuertemente en la construcción de su proyecto político, por lo que está a días de ser llamado por Acción Nacional a fin de abanderarlo como su candidato a la alcaldía local que estará en disputa en julio del próximo año.

Es cierto que pueden existir otros personajes que no se pueden descartar como el propio alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, NOÉ RAMOS FERRETIZ, ELOY MARTÍNEZ y la Dra. BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ, pero también cierto es que la decisión final le tendrá quien manda en el PAN, y sabe perfectamente del liderazgo territorial, de la presencia, del trabajo y de la garantía que representa el Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS.

Lo cierto también es que sigue sumando puntos importantes a su favor como la inclusión de grupos políticos que no necesariamente son militantes ni simpatizantes de Acción Nacional, así como la inclusión a su proyecto llamado “M”, de profesionistas, comerciantes, empresarios, colonos y campesinos.

De tal forma, que el Ingeniero MATEO se mueve. Está en verdadera acción política con estrategias políticas y mediáticas que le han resultado y que ahora aplica con una base más amplia y estructurada.

El liderazgo territorial de VÁZQUEZ ONTIVEROS es una de sus principales fortalezas para aspirar por la candidatura del PAN a la alcaldía del Mante. Las definiciones al respecto están a cuestión de días. Acción Nacional y sus directivos no deberán equivocarse en la designación de su candidato a la alcaldía, puesto que de ser así, se corre el riesgo de la derrota, tal y como le sucedió al PRI el año pasado, cuando despreció agrupaciones y políticos al negarles espacios en las candidaturas, así como en las planillas de síndicos y regidores. Ya veremos.

A propósito, nos informan que este sábado por la tarde, la Dra. BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ estará con su equipo de trabajando realizando una serie de eventos en la colonia Linares.

Ya tenía rato que la diputada local no visitaba estas tierras cañeras, pero seguramente no dará su brazo a torcer en el deseo de lograr ser candidata a la Presidencia Municipal.

En cambio, es casi un hecho que ALEJANDRO GUEVARA COBOS realmente busque ser candidato del PRI a la alcaldía de su natal Mante.

No hay otra explicación al respecto, pues le invierte dinero, tiempo y esfuerzo al PRI Mante, donde no solamente ha logrado acomodar a varios de sus compañeros de su grupo político en sectores y organizaciones del partido sino que también realiza visitas en colonias y ejidos con la finalidad de platicar personalmente con simpatizantes y sumarlos al partido de cara al próximo proceso electoral.

En los casos de PEPE REYES y JAIM ARIEL TORRES, es claro que sólo realizan trabajo partidista, pues realmente no tienen posibilidades de ser candidatos a la alcaldía y no porque no tengan derecho, sino porque son como la india María, no traen nada en el morral más que sueños guajiros y falsas ilusiones.

Este escribano, considera que ALEJANDRO GUEVARA COBOS no le va andar metiendo dinero de su bolsa al partido como tratar de dejarle todo en charola de plata a un candidato que de último momento se saque de la manga.

Más bien, considero que buscará la alcaldía, pero no sin antes dar una verdadera batalla en la urna para posteriormente estar en condiciones de volver a buscar la candidatura del tricolor a la Gubernatura en el 2022.

Realmente, el PRI Mante carece de un buen o una buena candidata que le pueda ganar al PAN en la próxima contienda.

Muy a pesar de que el dirigente local del PAN, RICARO NÁJERA no ha hecho bien su trabajo de unificación de grupos, de militancia y fortalecimiento al interior de ese partido, Acción Nacional tiene con qué volver a ganar las próximas elecciones.

Por otro lado, habría que ver en qué para el proyecto político de JULIO PORTALES MARTÍNEZ, pues realmente va por la presidencia municipal, pero aún no se sabe por cuál partido habrá de participar en la próxima contienda electoral.

JULIO PORTALES, es un elemento serio, carismático y con mucha presencia en esta ciudad cañera. Verdaderamente puede desempeñar un papel digno como candidato a la alcaldía.

De tal manera, que en la recta final y a unos cuantos días de que se den las decisiones de candidaturas en los partidos políticos, consideramos desde nuestro muy particular punto de vista que con MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS como candidato del PAN; ALEJANDRO GUEVARA COBOS, como candidato del PRI, y JULIO PORTALES (ya veremos por cuál partido participa)- la contienda política 2018 se pondrá más que interesante.

Por lo pronto, los partidos políticos deberán presentar, a más tardar el 14 de diciembre próximo, sus solicitudes para el registro de convenios de coalición y acuerdos de participación para las elecciones próximas.

