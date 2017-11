LETRA PÚBLICA

DIFERENCIA ENTRE AUTORITARISMO Y DICTADURA

En memoria de la maestra María del Rosario Dorado Guerrero.

RODOLFO SALAZAR GONZALEZ

Al morir Francisco Franco, España vivió un proceso inédito e impactante: La nación ibérica libre de la dictadura por la muerte natural del tirano, no tenía la menor idea cuál de todos los caminos que la libertad ofrece debía escoger. Hubo un instante en que este país titubeó dando señales de que lo peor del franquismo se apoderaría del gobierno y las condiciones resultarían peores de las que habían sufrido durante los casi 40 años que gobernó España el “caudillo” Francisco Franco. No fue así. España y sus dirigentes modernos escogieron el mejor de los senderos por el que puede transitar una sociedad. Creó instituciones democráticas merced al talento y estructura conciliatoria de Adolfo Suarez, (primer gobernante después de la dictadura franquista fallecido recientemente).

En este fenómeno social se estableció un pacto en el que participarían todas las fuerzas políticas de la nación, tanto republicanos como representantes del viejo régimen, se creó un sistema de partidos políticos eficiente, que le permitió al español escoger entre la dos corrientes de pensamiento que se han presentado a lo largo de la humanidad: La izquierda y la derecha. La primera fue representada por el partido obrero socialista español, llevando a Felipe González como líder y la segunda en el Partido Popular, que dirigía Suarez quien posteriormente entregó a lo peor de ese partido representado por el ultraconservador José María Aznar, que apoyó a los Estados Unidos en la invasión de Irak y utilizó como recurso político el dolor del pueblo español cuando sufrieron el -atentado del 11 de Marzo- declarando inmediatamente que los responsables del acto terrorista había sido la ETA y no el brazo armado del Islam; quién posteriormente se adjudicó este crimen de lesa humanidad.

En México en el año 2000, sucedió algo similar al fenómeno que vivió el pueblo Español. Al resultar derrotado el presidencialismo imperial que el PRI representó por 70 años, los mexicanos cifraron su esperanza en este proceso democrático, pensando que se recuperaría la cima socioeconómica que se había obtenido hasta 1976. No fue así. La realidad nos demostró que los 12 años de gobiernos panistas que se apoderaron del poder Presidencial del país, hicieron exactamente lo mismo que los viejos priístas, pero de una manera recalcitrante y avasalladora que terminó en este breve tiempo de gobierno de Fox y Calderón, todo lo construido y cimentado en instituciones funcionales de servicio público para la población mayoritaria; las dejaron caer, porque desde el punto de vista de este grupo gobernante, no son rentables, por lo tanto las destartalaron, al no seguirles inyectando recursos públicos, como son el caso del IMSS y los hospitales públicos. Esto demuestra que lo que el PAN buscaba era conquistar exclusivamente el poder público y utilizarlo en su favor de forma patrimonial.

Es importante establecer una diferencia entre lo que significó el autoritarismo mexicano con el PRI en relación con la dictadura que vivió el pueblo español. En el autoritarismo, el estado permite al ciudadano todo tipo de actividad, siempre cuando no vaya en contra de los intereses del gobierno. Así fue como se logró constituir una poderosa clase empresarial, que aplaudió como “foca” a los presidentes surgidos de la posrevolución. Hasta que decidieron tomar el poder y actuar ellos mismos como hombres de estado y representantes del mercado.

En la dictadura, el ciudadano no puede hacer absolutamente nada, si no es exactamente lo que el estado le ordena.

En esta tesitura resulta diferente y benevolente el proceso histórico para México, que como lo fue para el pueblo español. Sin embargo el gran bloque empresarial que surgió del sistema priísta no tiene las características de los capitales poderosos en el mundo, en virtud de que estos empresarios mega millonarios mexicanos, crearon su fortuna y su poder actual en base a concesiones de orden público. Es decir, era el estado mexicano, -que es de todos los ciudadanos-, quien les otorgó la exclusividad de manejar bienes de la nación como son, la telefonía, las señales de televisión y radio, que son propiedad exclusiva del estado mexicano en poder de particulares que las trabajan en su beneficio personal con las tarifas más altas del mundo y con características de monopolio.

Las condiciones actuales son asfixiantes y tienen aterrorizada a la población en virtud de que el crimen organizado por un lado se salió del bastión en el que tradicionalmente actuaba e invadió las calles, acabando con la seguridad y la estabilidad en la vida de los estados y las ciudades que se habían distinguido siempre por ser pacíficas y generosamente hospitalarias. Por esta razón se puede observar: el hecho de que el pueblo mexicano está viviendo en condiciones peores que cuando técnicamente vivíamos dentro del autoritarismo imperial del presidencialismo mexicano, como consecuencia de la inexperiencia y la insensibilidad para gobernar de los neoliberales del Prian que causaron que el crimen organizado se instalara en las calles de nuestras ciudades destruyendo nuestra economía personal y la vida cotidiana que aún no podemos recuperar.

COMO DATO: Todo indica que merced el trabajo político que realiza casa por casa en las colonias populares de Ciudad Madero la activista social Reyna Inés Silva Lagunes estará incluida en el próximo proyecto como candidato a regidora que el PRI presente en Ciudad Madero para tratar de recuperar la alcaldía de esa ciudad tan importante en el sur del estado.

