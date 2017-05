T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

DIPUTADA COPITZI YESENIA, LE FALLA AL PUEBLO DE RÍO BRAVO….!

LO QUE ME PARECE un tema de suma irresponsabilidad y falta de voluntad política, es la postura adoptada por la Diputada Local por Río Bravo, señora COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ, mujer a la que más le importan sus negocios o beneficios, como el cobro de su jugoso salario quincenal y las prebendas e incluso “dietas” que recibe mensualmente por irse a sentar a la curul del Congreso local, donde poco o nada hace por sus representados, olvidándosele atender y servir a la gente pobre que creyó en ella, familias proletarias que le dieron el voto para que fuera legisladora, pero “A LA COPI” como le dicen a esta Diputada, ya se le olvidó de manera rotunda la promesa de regresar con la gente de las colonias, ejidos y ranchos, para naturalmente, escucharlas y atender sus más elementales necesidades.

A COPITZI, lo que hoy más le interesa, es pasársela bien, amasando fortuna, andar de viaje, disfrutar la vida con la lana que gana en el Congreso, disfrute que ha hecho todo el tiempo, pues recordemos que por ser maestra cobraba salarios por tener ilegalmente bajo su dominio cuatro plazas, esto al amparo de sus amigos del Magisterio, y por ello, no me queda la menor duda de que la Diputada por Río Bravo, “jamás regresará ante la gente”, porque lo que menos quiere “esta mala servidora pública”, es que la gente le pida algo, porque en esencia esta señora es muy miserable y por obviedad, la irresponsable diputada, ya no volverá por nada del mundo a recorrer su distrito VIII que incluye a Río Bravo y una parte de Reynosa y por esta evidente razón, LA COPI, “ya se ha venido ganando el repudio de las familias de esta pujante comunidad riobravense y de Reynosa”.

CUANDO anduvo en campaña, en busca del voto para convertirse en Diputada, COPITZI YESENIA, recorría a diario con mucho entusiasmo y en plan alegre las colonias populares de Río Bravo y Reynosa, “mostrando la cara de buena persona”, así como “de interesada en servirle a la sociedad”, expresándoles en aquella ocasión a las familias de viva voz los buenos propósitos y objetivos que ella tenía, para aparte de legislar, “ir a tocar puertas” en las diversas instancias de Gobierno, con el fin de lograr y hacerles llegar obras de beneficio a la gente pobre, gentes humildes que pensaron que, “al fin tendrían una diputada que lucharía por ellos y que no los dejaría solos y que no los defraudaría. Pero todo lo dicho por la hoy repudiada legisladora riobravense “FUE UNA LAMENTABLE FALACIA”.

PORQUE ha quedado claro que, a la Diputada COPITZI; solo le importaba tener del pueblo el voto que la convertiría en representante del VIII Distrito en el Congreso del Estado, donde tiene ya siete meses y medio de ser legisladora, “con mínimos rendimientos de participación en la tribuna de ese cuerpo colegiado”, de cuya labor habremos de informarles con exactitud y, se dé cuenta el pueblo de Río Bravo para que sirve esta mujer que hoy al estar investida como Diputada, la mayor parte del tiempo, se la pasa en Victoria y los fines de semana los dedica a otros menesteres, y consecuentemente queda claro que LA COPI, “nunca más atenderá a las familias humildes, a las que para su desgracia engañó cruelmente”, porque en campaña les hizo innumerables promesas que hasta hoy en día, no les ha cumplido.

FAMILIAS DE las colonias Ferrocarril 1 a la 4, esta última conocida como “la del Chorizo”, así como “la Vamos Tamaulipas”, la estero, Ejido primero de Mayo, gentes del ejido Río Bravo, de la Octavio Silva, de la Graciano Sánchez, la Cuauhtémoc, del Fraccionamiento Río Bravo, de la paz y la paraíso por citar algunas, sin olvidar a todo Nuevo Progreso y el ejido Santa Apolonia, que son áreas del sector rural, “siguen con la esperanza” de que la diputada, regrese para escucharlas y preguntarle: “porque no se las ha cumplido las promesas de campaña”, a eso, al reclamo de la gente es a lo que la irresponsable legisladora COPITIZ YESENIA HERNÁNDEZ le saca o le teme.

POR TAL MOTIVO, creo que el político que promete beneficios, tiene por obviedad, la ineludible obligación de responder con hechos al pueblo que confía en él o ella, como es el caso que nos ocupa, plasmándose en esto que la Diputada COPITZI YESENIA, es la única que se ha visto favorecida, tras la campaña política que realizó aquí en busca del voto popular, esto gracias a todos los beneficios que recibe de manera quincenal y mensualmente en el Congreso, al obtener rubros como compensaciones y dietas y no se cuanta cosas más, pero de que esta señora legisladora, haya traído solución a colonias y ejidos, de eso no tenemos noción alguna, porque naturalmente, esta mujer oportunista, trabaja para el bien propio y no por el bien colectivo, eso es lo evidente.

EN CONSECUENCIA, les podré comentar que, la política de la mentira, del engaño y de burla al pueblo, sigue predominando hoy en plena época moderna, gracias a funcionarios irresponsables como es el caso de la Diputada local riobravense COPTIZI YESENIA HERNÁNDEZ, cuya postura de esta mujer, en mi punto de vista, es lo que lacera y lastima a una sociedad como la nuestra, cuyas familias humildes, siempre se quedan, como dije antes, “con la esperanza de que los beneficios lleguen a sus colonias y ejidos”, por el apoyo de personas bien intencionadas, pero en este caso, a la Legisladora, “lo que menos le importa ahora es volver a escuchar a la gente humilde”, gente que una vez más, habrá de quedarse lamentablemente, con el deseo de ver cambios en los sectores populares donde viven, cambios que no llegarán por la evidente falta de voluntad política y de servicio de personas insensatas e inhumanas como lo es la mencionada Diputada Local del VIII Distrito Copitzi Yesenia Hernández.

Por hoy es todo y hasta mañana.

