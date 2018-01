T E C L A Z O S

DIPUTADOS PANISTAS EXIGEN COHERENCIA EN CASO “DEL GEÑO”…!

POR LA NEGATIVA de extradición a los Estados Unidos del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, emitida por el Juez Federal del Sistema Penal Acusatorio EUCARIO ADAME PÉREZ, esta, ha causado enorme revuelto político en la entidad y por esta razón la Bancada Parlamentaria del PAN en el Congreso, “exige coherencia” en el caso del ex gobernante tamaulipeco, acusado en la unión Americana por los delitos de defraudación fiscal, Asociación ilícita por el lavado de dinero. Y peor aún “ser GEÑO parte de una empresa fantasma”, para consumar los envíos de dinero público de México al vecino país del norte.

PARA ELLO, los Diputaos del PAN, encabezados por el Lic. Carlos Alberto García González, condenaron de manera enérgica la decisión del Juez Federal Adame Pérez, quien a juicio de los legisladores albiazules, éste, deberá en términos jurídicos demostrar “el porqué de su negativa sobre la extradición de Hernández Flores”, funcionario que de haberse equivocado o atendido alguna orden superior, “estaría viéndose en serio aprieto judicial”.

PORQUE EN LA CONTRA PARTE, refieren los Diputados, “data la decisión jurídica” del también Juez Federal de Distrito RAYMUNDO SERRANO NOLASCO, quien sobre el caso “Del GEÑO” resolvió decretar la detención formal con fines de extradición, cuya cuestión ha generado que el acusado Hernández Flores, permanezca detenido en el CEDES de ciudad Victoria.

SOBRE ESTE tan interesante y relevante tema político-jurídico, por la captura y encierro del ex gobernador Eugenio Hernández, cuyo caso ha levantado enorme ámpula política entre los integrantes de la Bancada Parlamentaria del PAN en el Congreso de Tamaulipas, estos, por su parte, subrayan e incluso patentizan y sostienen que “debe aplicarse la ley a quien la infringe”, detalle que nos lleva a la siguiente reflexión: “de que, tendrá que sancionarse a todo aquel político que le haga daño a una sociedad como la nuestra”.

INCLUSO los legisladores azules, tras conocer la decisión legal tomada por el Juez Federal del nuevo Sistema Penal Acusatorio, Eucario Adame Pérez, éstos, rechazaron de manera candente lo que para ellos, “es proteccionismo a las múltiples trapacerías” consumadas por el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores,

EN CONSECUENCIA, los Diputados tamaulipecos, SUBRAYAN E INSISTEN QUE SE APLIQUE LA LEY a los ex gobernadores bandidos y corruptos como es el caso de Eugenio Hernández Flores, “Y si éste debe algo, que lo pague”, detalle que los Diputados expresaban al unísono allá en el Congreso de Tamaulipas.

Y DE QUE HAY elementos para que Eugenio Hernández Flores, sea extraditado a los Estados Unidos, de eso no se tiene la menor duda, porque sépase y entiéndase que, la decisión jurídica del Juez Federal RAYMUNDO SERRANO NOLASCO, fue definida en el marco de la Ley y por esta razón, los diputados del Partido Acción Nacional, están exigiendo Coherencia en el juicio contra el ex Gobernador de Tamaulipas, caso que naturalmente, habrá de llegar hasta las últimas consecuencias.

PORQUE en esencia, no debe dejarse a la deriva que, un ex gobernador como “el Geño”, se burle de los tamaulipecos, porque en el expediente data, que el ex mandatario, incurrió en diversas atrocidades a las que, Hernández Flores, tendrá que responder en el marco jurídico y éste por tanto, sea enviado por otros muchos delitos a la Unión Americana, donde la autoridad judicial lo está reclamando.

Y POR ESTA RAZÓN EL Diputado Presidente del Congreso de Tamaulipas Lic. Carlos Alberto García González y toda la bancada del PAN “Condenaron enérgica y categóricamente la opinión jurídica emitida por el juez federal, Eucario Adame Pérez, en torno a la decisión de que Hernández Flores no debe ser extraditado a los EU y de esta forma, dejar la responsabilidad a la Secretaria de Relaciones Exteriores”, decisión que en el punto de vista de muchos abogados del estado y del país, es una situación muy compleja y además muy cuestionable.

EUGENIO HERNÁNDEZ, siendo Gobernador del Estado, como ya es del dominio Público, a través de su presunto presta nombres ALBERTO BERLANGA BOLADO y de la empresa denominada GMC S.A de C.V., se apropió de un predio de 1,600 hectáreas ubicadas allá en el puerto industrial del municipio de Altamira, terreno que en la realidad pertenece al patrimonio del estado, habiendo pagado un total de 16 millones de pesos, predio que hoy tienen un costo cercano de los 600 millones, apuntándose que la operación de este caso se ejerció en el año 2002, cuando era gobernador el también detenido TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, de quien se dijo fue el que vendió esas tierras en 14 millones de pesos a la empresa “Materiales y Construcciones Villa de Aguayo S.A. de C.V., viéndose involucrado en el caso Fernando Cano Martínez, presta nombres de Tomás.

PERO RESULTA QUE, cinco años después “Materiales y Construcciones Villa de Aguayo”, vendió el predio al ex Secretario de Obras Públicas ALBERTO BERLANGA BOLADO, conocido como presta nombres de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, quien finalmente, se quedó con el terreno patrimonio de la entidad, el que se enajenó, pese a que no debió en ningún momento enajenarse.

POR LO QUE finalmente, será importan saber qué fin tendrá este tan sonado caso en el que, el ex gobernador de Tamaulipas EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, lucha porque no le extraditen a los Estados Unidos donde es reclamado. Y como la ley marca que debe ser extraditado, “porque si hay elementos para tal propósito legal”, los panistas diputados, dirigidos por CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, están exigiendo que haya coherencia en el juicio de extradición contra el ex mandatario estatal tamaulipeco.

