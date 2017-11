T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“DIPUTADOS SERVILES Y AGACHONES, EN CAMPAÑA”

ACABAN DE APROBAR MAS (IEPS) A DIESEL Y GASOLINAS A PARTIR DEL 2018.

SIEMPRE LO HEMOS DICHO y hoy lo volvemos a reiterar: “Tenemos Diputados Federales (hombres y mujeres) servirles y agachones”, tema que no es nada nuevo, porque estos irresponsables Legisladores Federales que se auto-nombran representantes de los pueblo de México en el Congreso de la Unión, “en esencia son unos vendidos, anti-patriotas y enemigos de los mexicanos”, porque los muy insensatos y criminales, acaban de aprobar “a boca de jarro” más IEPS (IMPUESTO ESPECIAL A GASOLINAS Y DIESEL) que, a partir de enero del 2018 deberemos pagar los mexicanos. Y aun así, algunos de “estos miserables políticos” ya proyectan ser Senadores de la República o alcaldes de los municipios de donde son originarios. Como la Ve ud?.

PARA ELLO: Yo le pregunto a usted que me lee: Daria por ejemplo el voto a un EDGAR MELHEM SALINAS o a una mujer como MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX que como Diputados Federales “palomearon y aprobaron este descomunal aumento especial de impuestos a las gasolinas?”.

HAGO LA PREGUNTA, a ustedes mis lectores, porque estos legisladores, sin que les haya importado perjudicar a la sociedad nacional, decidieron y apoyaron con marcada ligereza este criminal perjuicio a los mexicanos. Y saben porque: “porque a los señores diputados Federales, el gobierno de la República, les regla gasolina, por ser “políticos privilegiados”, como también les regala y otorga otros muchos beneficios, “por ser levanta dedos”, serviles y agachones.

Y PESE A ELLO, los muy cínicos hoy en día, nuevamente andan en busca de la gente de las colonias ejidos y ranchos, para que les dé el voto, porque AHORA MELHEM, por ejemplo QUIERE SER SENADOR de la República, él ya lo dijo y MARÍA ESTHER CAMARGO, aunque dice que no, ella si anhela ser abanderada de su partido el PRI, para llegar a la Presidencia Municipal de Reynosa en el 2018, eso “es un secreto a voces”.

PERO LO GRAVE de esta mezquindad política de la familia priista, es que a estos irresponsables políticos tricolores, no les importa que el aumento a gasolinas y diesel, traigan consigo y en cascada, otros muchos incrementos como sucederá con los productos de la canasta básica, porque los artículos de primera necesidad, son traídos a la frontera del interior del país y como eso genera un costo en combustibles, ese costo económico, tendrá naturalmente, que ser pagado por el pueblo de México y de Tamaulipas.

PERO AFORTUNADAMENTE, las familias en general, hoy en día, ya no están dormidas, al contrario ya tienen muy bien abiertos los ojos y por ende, “los abanderados priistas que son enemigos de los tamaulipecos, como EDGAR MELHEM Y MARÍA ESTEHR CARMGO, en una próxima campaña electoral, se darán cuenta de que, “ya no fácilmente engañaran a los votantes”, porque ellos, como diputados federales, en lugar de ser defensores de las causas de bien a los pueblos, SON ENEMIGOS DE LA SOCIEDAD, y eso no lo digo yo, lo dice la lógica y los establecen muy claramente los hechos.

Y LO PEOR es que la decisión servil de estos “políticos irresponsables”, es la prueba fehaciente y criminal de quienes deberían ser agradecidos con la gente que le dio el voto, PERO NO, porque EDGAR Y MARÍA ESTHER, al igual que los demás miserables Legisladores Federales, lejos de estar convertidos en verdaderos defensores del pueblo mexicano, “están convertidos en genuinos enemigos de las familias de México y Tamaulipas”, sin que les importe en lo más mínimo afectar la economía de los sectores más vulnerables del país.

Y AUN ASÍ, los Diputados Federales EDGAR Y MARÍA ESTHER, por su temor a quedarse sin chamba, donde seguir DISFRUTANDO las mieles y benevolencias que da el poder público, “YA ANDAN EN CAMPAÑA”, Edgar en busca de ser Senador de la República, como ya lo dije y la señora de Luebert alcaldesa por Reynosa, y por esta razón política, de manera frecuente, estamos viendo a este par de Diputados Federales, que andan súper atareados en actos sociales y políticos, pero principalmente, donde hay alcaldes que son de extracción priista, los que, naturalmente, están haciendo la talacha pre-electoral, para que EDGAR, sea el viable del PRI a Senador por Tamaulipas. Y María Esther Camargo de Luebert, con la gente de la supuesta clase política de Reynosa, hace lo propio para ir en pos de la alcaldía de Reynosa. Eso es evidente.

POR ELLO, le vuelvo a preguntar a usted que me lee aquí en Teclazos y me escucha en la radio ¿LE VOLVERÍA A Dar EL VOTO? A estos miserables Diputados Federales “VENDE PATRIAS?”. Cree usted que estos personajes vividores de la política merezcan el sufragio o el voto de ustedes?. Para ellos, seguir teniendo una vida de rey sin que le importe el pueblo?.

A ESTAS INTERROGANTES, el pueblo debe responderse asimismo, porque es el, pueblo el que da o emite el voto en las urnas en favor de los políticos miserables, los que por vivir bien, “obedecen cual vil corderitos de corral”, lo que les ordena el mandamás del país. Y la verdad esto da mucha pena, porque estas señoras y señores Diputados Federales, están supeditados a lo que les mandan y ordenan desde los Pinos, en lugar de atender con empeño y esmero “las necesidades de los pueblos humildes”, pueblos que los muy mal agradecidos Diputados Federales, como EDAGR MELHEM Y MARÍA ESTHER CAMAGRO, pomposamente, dicen representar en el Congreso de la Unión.

PERO EN FIN, veremos sobre la marcha política que irá sucediendo en el escenario político tamaulipeco, rumbo a la elección del 2018, y para ello, creo que habrá sorpresas muy importantes, de las que aquí estaremos dándoles amplia cuenta.

Por hoy es todo y hasta mañana.

