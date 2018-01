DIRECTOR COMO BECERRO “MAMANDO”

Por La Libre

Mi padre dijo una vez, “Un hombre sabio nunca busca la guerra…”

“¡Pero siempre debe estar preparado para ella!”

Por Edelmira Cerecedo Garcìa.

YA BASTA ¡ ES JUSTAMENTE ASÌ COMO EL DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE COMERCIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS QUIERE VIVIR, como un Becerro, mamando y dando de topes es nada màs y nada menos que José Antonio Serna Hinojosa quien tras varios años En la Facultad se ha corrido el rumor que nuevamente quiere reelegirse como Director, a pesar de los señalamientos que se le imputan sobre la relación que tiene con el priista Enrique Cárdenas del Avellano en sus aspiraciones políticas quien es de extracción priista, además de que fue uno de los que aporto a engordar la nómina con supuestos trabajadores que jamás se presentaron.

Sin embargo el Hombre parece que no sabe que la sacudida de todo aquel que esté involucrado con actos que no lleven la dirección de la nueva política estricta en un código de ética que debe de ser la fortaleza de la máxima casa de estudios no le van a alcanzar para sacar sus trapitos al sol.

Seguro esta que pretende mamar de la Facultad a sus anchas y proteger a sus aviadores, algo que actualmente es difícil llegue a consumarse, y tendrá que definir entre una integridad de su periodo o buscar una reelección que le costara muchos trapitos al sol pues nada se esconde tanto tiempo y menos lo que empieza a apestar a que ya no sirve.

Y HABLEMOS DE MÀS GRILLA AHORA EN EL TERRENO PRIISTA y es que es en este partido donde desde el sábado hasta este domingo estuvieron desfilando los diferentes aspirantes a Diputaciones Federales y Senadores, hubo de todo, incluso quien se quedó con la porra parada y sus matracas silencias como es Miguel Cavazos, pero quien dio la sorpresa y en verdad es muy bueno fue Alejandro Guevara, quien sabemos que se las armo de mucho para negociar llegar a esta posición pasando por encima de alguien que jamás se sentaría a decir SI SEÑOR como Baltazar Hinojosa y Edgar Melhem.

En fin las novedades en este registro también fueron que existen màs mujeres compitiendo y casi todos son unos chavales, eso es el nuevo rostro del PRI, que se vea màs fresco, si puede que les suene los nombres pero sin lugar a duda son con nuevas oportunidades y eso razga en una sola cosa, la pelea estuvo de poca, las negociaciones fueron muy directas y lo mejor de todo, Sergio Guajardo no pudo con la misión, asì que como dijo alguien “Lo van a destituir”.

TAREA ¿stá o no están peleados?, usted ya los vio ahora responda.

Y a esto le sumamos el estrés a todos los que quieren ser candidatos a las Alcaldias, si señores priistas que se pospuso, existe quien dice que para el miércoles, y otros para el 8 de febrero, yo espero en verdad sea antes del 14 o seguiremos todos enemistados, asì que no los presiono pero ya muévanle.

Mientras que en el PAN se define directo González, con la reelección, y en Xicoténcatl sonó ya las primeras llamadas que será Noemy Gonzalez para la Presidencia y Vicente Verastegui para Diputado Federal , mientras en el Mante en efecto, será en seis días que una encuestadora tomara la decisión para mostrarse con cifras quien puede ser el mejor contendiente, y los Panistas decidirán de esta forma para designar a quien pele la bandera de Acción Nacional, contando con este resultado dos copias una para el tercer piso y otra para las manos directas de quien es el Panista mayor, pues se tiene que tomar con precisión toda medida por el gran compromiso en donde se juegan desde la Presidencia de la Republica, la cámara alta, San Lázaro y los Ayuntamientos.