Factos Conurbados

Por Omar Lara Martínez

“Don Pedro Mitotes”…

Mucho se habla del perfil con el que debe contar un servidor público, esto sin importar el nivel académico que tenga, pero es preferible tener en este rubro a personas muy bien preparadas, con la convicción de servir y sobre todo con el conocimiento necesario de lo que es su deber y responsabilidad.

Aunque tal parece que esto es mucho pedir, debido a que los partidos políticos prefieren seleccionar a quienes integran las planillas de síndicos y regidores por compromiso, sin buscar (insistimos), perfiles adecuados para ello.

Y como consecuencia de ello ocurren situaciones como la que se presentó el jueves por la mañana en el ayuntamiento de Ciudad Madero, cuando el REGIDOR de Tampico PEDRO MONSIVAIS BECERRA, acudió junto con líderes de oferentes de mercados sobre ruedas a criticar a su homóloga BERTHA BANDA, por presuntamente no resolver una situación que se le había planteado a la edil maderense.

Debemos dejar en claro que MONSIVAIS BECERRA no se presentó como regidor, sino como líder de un grupo de tianguistas, pero lamentablemente para su persona, en este momento porta una investidura de regidor en el puerto de Tampico, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Pero tal vez consideró que por el hecho de ser día 2 de noviembre y estar de asueto, la regiduría que ostenta no tendría importancia o no sería tomada en cuenta.

Por ello es que el edil porteño, PEDRO MONSIVAIS, decidió juntarse con sus amigas y amigos líderes de los mercados rodantes para acudir al municipio maderense y hacer público este reclamo, recordando con ello la actividad que ha desempeñado por mucho tiempo, de la cual no se ha retirado a pesar de formar parte del cabildo de Tampico.

Lo que no debe olvidar el regidor MONSIVAIS BECERRA, es que en este momento representa a la ciudadanía porteña en el cabildo de su municipio, que es un servidor público, que ocupa un cargo de elección popular y que debe ser ejemplo no solo de sus compañeros y sus homólogos de otras ciudades, sino de la población en general, por lo que no puede estar envuelto en este tipo de “mitotes”, cuyo origen es un interés de tipo personal y no comunitario, como es su “R E S P O N S A B I L I D A D”…“JB”

Un nuevo logotipo ha comenzado a circular en redes sociales, conteniendo unas siglas con colores muy identificables, algo que empieza a trascender, demostrando con ello la disciplina y sobre todo la institucionalidad que maneja el personaje al cual se refiere este sello político.

El Partido Revolucionario Institucional de Ciudad Madero, tiene entre sus filas a un personaje que ha mostrado con hechos su espíritu ganador, ya que no se rinde y busca siempre cumplir con su encomienda asignada.

Tiene una excelente relación con todos los liderazgos del partido en el que milita, y en un par de ocasiones, ha tenido la responsabilidad de una elección, saliendo siempre avante, es decir, con dos contundentes victorias.

A pesar de ello, en la más reciente campaña, lo hicieron a un lado, por lo que se considera este como el tiempo idóneo para darle la oportunidad a un político con una trayectoria limpia como la que porta.

Definitivamente, con méritos propios y su trabajo, se ha forjado un nombre y alcanzado un lugar especial dentro del Partido Revolucionario Institucional, además gracias a más de 25 años como catedrático en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tiene un reconocimiento mayor.

Se trata de JULIO CESAR BARRIENTOS CISNEROS, ex síndico del ayuntamiento de Madero, a quien siempre le ha caracterizado la humildad, la serenidad y ecuanimidad en las diferentes situaciones que enfrenta, buscando sobre todo lograr la conciliación ante cualquier conflicto que se suscite tanto dentro, como fuera del instituto político.

BARRIENTOS CISNEROS, ha mostrado lealtad a todos los candidatos que designa o elige el CDE del Revolucionario Institucional, está plenamente identificado con las y los líderes de colonias, algo que no se le puede olvidar a la dirigencia estatal y nacional, ya que su aceptación en los distintos grupos del tricolor, debe ser tomada en cuenta y de esta forma convertirse en un potencial abanderado del tricolor a un puesto de elección popular, donde estamos seguros, haría un digno y muy sobresaliente papel…DE FACTO!!!

