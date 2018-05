EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

DOÑA DIABLA

Y la maestra sigue haciendo de las suyas en el puerto jaibo de Tampico…

Ahora resulta que la maestra Magdalena Peraza Guerra despidió por sus pistolas al subdirector de deportes del ayuntamiento nada más porque andaba apoyando a Juan Manzur Oudié, candidato independiente a diputado federal por el distrito 08 de Tampico.

Se trata de Jaime Díaz Castillo el subdirector de deportes del ayuntamiento que solamente porque decidió él solito a quien apoyar electoralmente lo echaron del trabajo.

Y es que Magdalena Peraza esclaviza a los empleados de confianza del ayuntamiento porteño y ellos tienen que votar por quién ella decide, si no los corre, como ocurrió con el subdirector de deportes.

Y les comento desde ya que el afectado no aceptó su despido al que considera injustificado y demandará al ayuntamiento de Tampico por la decisión fascista de Magdalena Peraza Guerra de despedirlo sin justificación alguna.

Jaime Díaz Castillo además es dirigente de la organización Fuerzas Unidas por Tampico, que es un grupo político, social y deportivo que tiene mucha presencia en muchos campos deportivos.

Miren, Fuerzas Unidas por Tampico tiene una buena presencia en 45 campos deportivos de la ciudad y su gran base es el popular e histórico Parque Méndez, además de que muchas colonias están afiliadas a este movimiento.

Por eso le dolió a Magdalena Peraza que Jaime Díaz Castillo anduviera ayudando a un candidato independiente y que en este momento estuviera en pláticas con Chucho Nader, candidato del PAN a la alcaldía, para apoyarlo en la campaña constitucional que inicia en unos días más.

Pues Doña Diabla (así le dicen en lo bajito a la maestra) lo corrió junto con otros 4 líderes deportivos que trabajaban en el ayuntamiento.

Doña Diabla giró la orden y los citaron a firmar la renuncia esta misma semana, pero desde ahora le adelanto que los “corridos” no aceptan ese despido a todas leguas injustificado y se irán a los tribunales.

Caray, y todo porque se fueron a apoyar a Chucho Nader del PAN y a Juan Manzur Independiente…qué poca tolerancia de la señora.

Y en otras cosas, les digo que el PRI Tamaulipas ya mandó a su cobrador a los candidatos a presidentes municipales y regidores y síndicos.

Dicen que de pronto se aparecía por los municipios más grandes de nuestro estado el señor Jorge Contreras Chío pidiendo 50 mil y 30 mil del águila.

Pero no se vayan con la finta. No les están cobrando la candidatura, como así se pensó de inmediato, no, fue como cobrador de la tesorería del comité directivo estatal.

Y es que así se tasó el pago de cuotas al partido para que pudieran ser candidatos. Porque cuando se llevan los papales al INE o al IETAM, según sea el caso, entre los documentos a entregar de cada candidato está la hoja de no adeudo de cuotas.

Pues bueno, el PRI les fió las cuotas, pero no se las perdonó, y ahora el cobrador anda recorriendo el estado cobrando el total, o en abonos, las cuotas…anda como cubetitas cobrando (los del sur de Tamaulipas me entenderán)…

MAQUIAVELITO

…Los que sí participaron en la reunión confirmada en casa de Ricardo Anaya (Germán Larrea, Alberto Bailléres, Alejandro Ramírez, Eduardo Tricio y Claudio X. González) para proponerle que negociara con Peña Nieto una “candidatura única” y que presionaron también para una declinación de José Antonio Meade y de Margarita Zavala, al final pudieron más los enconos y el rechazo a la polémica figura del candidato panista y se impuso la línea que dice “no” a una alianza con el PAN, tanto en Los Pinos como en el PRI: Salvador García Soto, periodista.

