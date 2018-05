La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

DONALD TRUMP PARA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ

Como la gente se ha vuelto cada día que pasa más escéptica en cuanto a creer en los milagros, jamás entenderán ni creerán que el no haber estallado la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur es un milagro, ya que de no haber ocurrido hubiera sido catastrófico no solo para éstos dos países sino para el mundo entero, toda vez que el armamento ya no iba a ser el mismo de la primera y la segunda guerra mundial, sino una guerra nuclear.

Hay que reconocer de nuestra parte que en éste histórico cambio de actitud de los gobierno de las dos Coreas, tuvo mucho que ver el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el que con sus habladas hizo entender al líder coreano Kim Jong Un que su gobierno tenía misiles para desaparecer en minutos a Corea del Norte y creemos que lo entendió con todo y su soberbia.

Para nosotros fue una jugada de tres bandas de Donald Trump mucho, pero mucho muy hábil, ya que antes de lanzar el primer misil nuclear se reunió con el Papa Francisco, con el presidente de Rusia, Vladimir Putín y Xi Jinping, presidente de China, los que ni duda tomaron la decisión acertada, por lo que el presidente de Corea del Norte dobló las manos.

Y tan lo fue acertada la decisión que las dos Coreas firmarán un tratado de paz para finalizar oficialmente la guerra en la península. Por su parte Kim Jong Un prometió cerrar las instalaciones de ensayos nucleares en su país en mayo e invitar a expertos surcoreanos y estadounidenses a asistir a ese desmantelamiento, como lo anunció el domingo la presidencia surcoreana.

Ha sido tan grande el milagro de que hablamos que el mismo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-In, considera que el Presidente de Estados Unidos Donald Trump merece ganar el Premio Nobel de la Paz, por los esfuerzos que hizo para frenar el programa de armas nucleares de Corea del Norte, dijo un funcionario del gobierno de Seúl.

“El presidente Trump debería ganar el Premio Nobel de la Paz. Lo que necesitamos es solo paz”, dijo Moon en una reunión de gabinete. Por si no lo sabemos los milagros solamente le ocurren al que cree en ellos. Vaya sorpresa que nos ha dado el Presidente Donald Trump con su actuación diplomática, pensó en todo, ni duda nos queda.

Más les vale a los priístas de Tamaulipas que tengan en órden el papeleo que les adjudica la posesión legal del predio en el que construyeron en Ciudad Victoria el edificio que es sede del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional.

De no ser así tememos que podrían correr la misma suerte que los priístas del comité municipal de Xicoténcatl, cuyo edificio acaba de ser destruido con maquinaria pesada, después de haber sido desalojados, predio que según nuestras antenas mantenían en comodato hasta el 2017, pero el dato es extraoficial.

Desde enero de éste año Chucho Nader dio a conocer que la recuperación de bienes del gobierno del estado se continuará dando, para lo que se estarán analizando los bienes escriturados por el gobierno, marco en el cual ya han sido requisados varios terrenos para darles un mejor uso.

En el caso del predio del comité municipal del PRI en Xico, supuestamente servirá para ampliar las instalaciones del centro de salud que está al lado; lo que en lo personal no vamos a criticar por el contrario es buena la intención, lo lamentable del caso es que el dirigente del comité directivo estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, asegure que el PRI sufrió el abuso de autoridad, ya que sin mediar órden judicial iniciaron el desalojo.

En lo personal no descartamos que el gobierno panista ya le haya puesto el ojo al predio que ocupa el edificio del PRI-Estatal, por su valor, localización y tamaño, ya que se trata de una manzana de terreno. Por cierto creemos el edificio y predio del ICADET podría estar en el mismo riesgo.

Que triste y lamentable que con el correr del tiempo y los cambios del partido en el poder, las celebraciones de fechas ó hechos históricos en nuestro país cada vez son menos, quizás por estar más ligados con el PRI, como lo palpamos en el caso del tradicional desfile de Día del Trabajo que con diferente fecha todavía se lleva a cabo en todo el mundo, pero en México como que este tradicional desfile tiene a desaparecer. Ahora lo que estan haciendo los trabajadores son eventos bajo techo y a puerta cerrada.

En México este desfile se lleva a cabo cada día Primero de Mayo y se le conoce con el nombre del desfile de “El Día del Trabajo”, pero en éste año en Tamaulipas trascendió desde días atrás que en varios municipios del estado no habrá desfile, por razones que no justifican, dejándonos crecer a duda y acaso eso será por la inseguridad y la violencia que prevalece en el país y por ende en Tamaulipas o porque a los nuevos gobiernos no les interesa celebrar los desfiles del PRI y su gente, los trabajadores. El pueblo hace a sus héroes y el pueblo acaba con ellos, nos dijo un compa en el Distrito Federal.

Para muchos el final del fuero fue puro cuento, lo que lamentamos ya que no seguimiento al caso por lo que no se enteraron que efectivamente el Senado frenó la aprobación de la iniciativa de ley, pero una senadora de la bancada del PAN anunció que se nombró una Comisión Especial del Senado la que va a revisar las inconsistencias del histórico documento y dijo que habría que esperar hasta ayer lunes para conocer en que quedó lo del fuero.

Como sabemos ayer lunes se llevó a cabo la última sesión de la Cámara Senadores al concluir el período de sesiones, por lo que el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, que en los meses de julio o agosto podría llevarse a cabo el período extraordinario para aprobar la minuta para eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, con lo que se salvó Peña Nieto. Pero el fuero va a desaparecer, apuéstele, doble contra sencillo.

Andando de gira por el sur de Tamaulipas el candidato del PRI a senador de la república, se comprometió con las mujeres del puerto de Altamira a velar desde el Senado por la prosperidad de las familias tamaulipecas, prosperidad integral, con mayor seguridad, mejores empleos y un desarrollo social para nuestro estado.

Por la tarde acompañado de la maestra Magdalena Peraza Guerra, encabezaron la toma de protesta del líder de la CNOP en Tampico, evento en el que también estuviéron la candidata a diputada federal por el octavo distrito, Elvia Olguera y su suplente, Honoria Mar.

Ni duda nos queda el Internet es lo máximo para toda la chaviza, incluso para los adultos, por lo que la UAT que está siempre atenta a lo que ocurre en nuestro estado, en México y en el mundo, el rector de ésta universidad, José Andrés Suárez Fernández, dispuso que los estudiantes de las carreras que imparte la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Nuevo Laredo recibiéran una conferencia acerca de la importancia de salvaguardar la información y datos personales al utilizar las distintas aplicaciones y plataformas digitales en Internet.

Esto como parte de las actividades programadas en la Semana de las Tecnologías de la Información que llevó a cabo la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales (FCACS) de la UAT en ésa ciudad fronteriza.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx