Victoria y Anexas

Ambrocio López Gutiérrez

DOS BLOQUES EN EL CONGRESO

Las tres coaliciones que participaron en las recientes elecciones (MORENA-PES-PT, PAN-PRD-MC y PRI-PVEM-PNA) tendrán un importante reacomodo sobre todo en el ámbito legislativo donde, según la información disponible, se están organizando solamente dos bloques, uno encabezado por los que están felices con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y el segundo por los que están enojados porque perdió Ricardo Anaya Cortés.

Trataré de explicarme: todo indica que la alianza denominada Juntos Haremos Historia se mantendrá en las dos cámaras legislativas y ya se ha anunciado que será el zacatecano Ricardo Monreal Ávila el líder en la cámara de senadores donde el bloque de mayoría absoluta podría completarse con la fracción del PRI que será encabezada por el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong.

También se puede adelantar que el PRD en la cámara alta podría sumarse a las mayorías según se desprende de las declaraciones del recién designado coordinador Miguel Ángel Mancera Espinosa quien, pese a que fue postulado por el PAN y no está afiliado al partido del sol azteca, habló para decir que apoyarán en todo lo posible a AMLO para hacer las reformas que beneficien a las mayorías de nuestro país, además, negó haber traicionado a Marcelo Ebrard Casaubón tal como lo afirmó en otra entrevista el próximo canciller.

El Verde y el PANAL comparten la tradición de apoyar al gobierno en turno así que es de esperarse que respalden a MORENA en el campo legislativo de tal manera que el segundo bloque tendría que constituirse con una minoría (muy pequeña) de panistas y algún priista empanizado de los que pretenden conservar los privilegios de la ya famosa mafia del poder cuya bandera, por el momento, es defender los altos salarios de los servidores públicos de la federación.

Otra controversia fomentada por los impugnadores del presidente electo es la relacionada con los delegados federales que coordinarán a todas las dependencias argumentando que serán gobernadores alternos olvidando el argumento original en el sentido de que se trata ahorrar cientos de salarios altos a nivel nacional por uno solo en cada entidad federativa.

En otros países ya existe la figura de delegado del gobierno como representante de la autoridad nacional; conozco el caso de España donde estos funcionarios cumplen discretamente su labor en cada una de las llamadas comunidades autónomas; podría argumentarse que aquellas son regiones que se consideran casi independientes, sin embargo, hay que subrayar que en México contamos con estados libres donde la autoridad está representada por los tres poderes locales.

Durante muchos años se dijo que los gobernadores eran virreyes que gobernaban en forma autoritaria, que ejercían mal los presupuestos y que era necesario un equilibrio; creo que la figura del delegado único, lejos de mermar la autoridad de los poderes ejecutivos locales, fortalecerá las administraciones públicas ya que, por fortuna, nuestra legislación define muy bien los ámbitos de gobierno.

EL PRESIDENTE electo, Andrés Manuel López Obrador, fue entrevistado el miércoles vía telefónica por el periodista Jesús Sibilla, destacó que va a procurar el regreso a la radio de los periodistas Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó; “voy a procurar el regreso a la radio de José y voy a procurar el regreso a la radio de Carmen, desde luego siendo muy respetuoso de los dueños de las concesiones y siendo muy respetuoso, también, y bajo la aceptación voluntaria tanto de Gutiérrez Vivó como Carmen Aristegui”, dijo Andrés Manuel en el espacio radiofónico Tele reportaje que transmite la radiodifusora XETV de Tabasco.

“Voy a proponer un acuerdo de reconciliación para que estos dos grandes comunicadores puedan tener espacios y puedan mantener programas y se les reivindique y que al mismo tiempo nunca más se vuelva a censurar a un medio de comunicación, eso no lo he hecho pero ya estoy haciendo lo que corresponde”, agregó AMLO; el periodista le hizo una pregunta en tono de broma, le dijo que si él nunca sería “fifí” y Andrés Manuel contestó: “soy choco (SIC) con mucho orgullo”.

ANDRÉS MANUEL López Obrador anunció que dejará de existir la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y en su lugar creará el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que estará a cargo de Adelfo Regino Reyes; en conferencia de prensa dio a conocer las acciones que emprenderá el próximo gobierno federal para la atención de los pueblos indígenas; en primer término, señaló que lo llena de orgullo dar a conocer la creación del INPI.

El presidente electo también informó que esta dependencia tendrá coordinaciones regionales indígenas que atenderán a “todas las etnias del país”; enfatizó que, “más que en otros aspectos, se tiene que atender, escuchar y respetar a todos, dando preferencia a los humildes, a los pobres, a los indígenas”; respecto a quien será el titular del INPI, el presidente electo señaló que Adelfo Regino es un profesional indígena de Oaxaca, y que las personas a cargo de las coordinaciones regionales serán indígenas, “tendrán que ser de la misma cultura y etnia”.

“Se respetarán costumbres, tradiciones y organización social, lo cual ayudará mucho a sacar de la pobreza y el abandono y la marginación a millones de mexicanos”, dijo; posteriormente cedió el uso de la palabra a Adelfo Regino, quien inició su intervención hablando brevemente en lengua indígena; en español continuó agradeciendo al presidente electo por la confianza “para servir a los indígenas; nuestros antepasados nos han enseñado que gobernar un pueblo es estar a su servicio, gobernar obedeciendo, atender al llamado del pueblo”.

Además, Regino informó que uno de sus propósitos iniciales será avanzar en una reforma constitucional para que se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos indígenas, para lo cual habrá que “apelar a la alta responsabilidad de los legisladores para que atiendan el justo reclamo de nuestras comunidades indígenas”; enfatizó en que la manera de gobernar serán el diálogo y la consulta, “no haremos nada sin escuchar antes a los pueblos indígenas.”

Al final de la conferencia de prensa, AMLO expresó que se siente muy orgulloso de la creación de las coordinaciones regionales indígenas; “me llena de sentimiento decirles que van a volver a trabajar los centros coordinadores indigenistas, yo me formé en uno hace 40 años, en el 77 fui director en uno en Tabasco, imagínense si no me siento muy orgulloso ahora, como se dice en Chiapas, me siento galán de estarles diciendo, vuelven a tener fuerza los centros” exclamó.

