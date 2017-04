EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Duarte, ‘puntillazo’ al PRI

Si la captura de TOMÁS YARRINGTON en Italia le aflojó las corvas a la Clase Política priista de Tamaulipas, la aprehensión de JAVIER DUARTE en Guatemala se convirtió en el ‘puntillazo’ al priismo veracruzano, pues de los 212 candidatos a las alcaldías para la elección de este 4 de junio, 142 son del PRI y 35 más de su alianza con el PVEM.

Así, la situación del PRI y sus candidatos en Veracruz -y los de su alianza con el Verde Ecologista-, no podía ser más catastrófica si consideramos que los 5 millones 606 mil 558 potenciales electores jarochos, disponen todavía de 45 días más para reflexionar su voto, antes incluso de que arranquen formalmente las campañas, el 2 de mayo y hasta el 1º de junio del 2017.

Es decir, que la oposición jarocha tendrá la oportunidad de oro de seguir explotando el ruido mediático que genere la caída de DUARTE, requerido por la justicia mexicana por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cargos similares a los delitos que le imputan México y Estados Unidos al ex gobernador tamaulipeco TOMÁS YARRINGTON.

Así, Veracruz, que tiene el cuarto padrón electoral más grande del país, después de Estado de México, Ciudad de México, y Jalisco, empezará en convertirse en ‘pauta’ hacia la elección presidencial del 2018, junto con Coahuila, Nayarit y Estado de México, que también van a las urnas en junio.

Si el escándalo contra DUARTE motiva el voto de los jóvenes, el PRI está acabado en Veracruz, pues de la conformación del padrón electoral destacan el grupo de ciudadanos de entre 18 y 40 años que conforman el 40 por ciento del listado.

Sin embargo, SERGIO VERA OLVERA, vocal del Registro Federal de Electores (RFE), considera que el grupo conformado por ciudadanos entre 18 y 40 años representa un reto para los partidos políticos: “Los jóvenes son los que menos votan, y de ellos, las mujeres votan todavía menos”.

El experto en temas electorales, señaló que esta situación obedece a que los partidos políticos no han podido realizar ofertas políticas atractivas para los jóvenes. Y que los órganos electorales no han podido hacerles saber que al no votar, “están desperdiciando un derecho fundamental, como es el elegir a las autoridades”.

‘IRRADIA’ TAMAULIPAS

Al conurbarse con el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas recibe influencias en usos y costumbres de aquella región; tanto así, que las ‘empatías’ que genera esa convivencia regional, trascienden lo político.

Así, inevitablemente el “efecto DUARTE” influirá el ánimo político de los habitantes de la zona conurbada del sur tamaulipeco, como Tampico, Madero, Altamira y Aldama, cabeceras federales de los distritos VII y VIII.

Por lo menos.

Y ese infortunio priista afectará el 2018, en la elección de presidentes municipales, diputados federales, senadores y Presidente de la república.

Si la caída de YARRINGTON ya había generado densos nubarrones sobre el ya de por sí oscuro cielo priista tamaulipeco, la caída de DUARTE se convierte en el ‘puntillazo’ para el priismo de Veracruz y Tamaulipas.

Quizá como consecuencia de esa debacle anticipada, en Tamaulipas corren insistentes rumores de ’escurrimientos’ masivos del PRI al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, pues el hartazgo de la sociedad tamaulipeca hacia la corrupción, la simulación, el nepotismo y el compadrazgo priistas, no presagia nada mejor para los tricolores.

En contraparte, su principal adversario, el PAN, avanza a pasos agigantados hacia la formación de sus candidatos, algunos de los cuales recorren el territorio tamaulipeco con mucha aceptación y favorables perspectivas de futuro.

Pero de eso le hablo en nuestra próxima entrega.

En otro tema, le comparto que en un ambiente familiar y sana convivencia, el presidente municipal de Matamoros, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, coronó a MILIALLANI MARÍN como reina del Festival del Mar en su edición número 33, en el marco del periodo vacacional de Semana Santa 2017, en el que la Playa Bagdad se confirmó como el destino turístico de la región, por excelencia.

Acompañado del Secretario de Educación en Tamaulipas, HECTOR ESCOBAR SALAZAR, en representación del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, presidió el acto en el que MALILLANI MARÍN, se convirtió en la soberana del mar, y quien agradeció la invitación a venir a la Heroica Matamoros para convivir con la gente: “Para mí es un honor; me siento muy contenta de ser parte de ustedes en un día tan importante”.

El presidente municipal agradeció la visita del Secretario de Educación al balneario que, de acuerdo a los reportes del sábado, fue el de mayor afluencia, pues a la una de la tarde de ese día, la fila de vehículos para ingresar fue de hasta 3.5 kilómetros y de acuerdo al reporte de las casetas de acceso, se estimó en unos 40 mil visitantes entre el viernes y el sábado.

Posteriormente se trasladaron hasta la entrada al balneario, para inaugurar el mural del artista MARCO ANTONIO MARTÍNEZ SARABIA, titulado Playa Bagdad y en él utilizó más de 200 mil piezas para la creación de los dos mosaicos en los que recrea una ola m multicolor y por otro lado, la escena de unos niños jugando en la playa.

En Reynosa, entre tanto, el C.G. DEM FERNANDO ARTURO CASTAÑÓN ZAMACONA, comandante de la Primera Región Naval, encabezó la ceremonia de Entrega de Armas de la Base de Operaciones Reynosa, de la Secretaría de Marina, donde la primera autoridad del Municipio, la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, participó como invitada.

Rindió protesta como nuevo jefe de la B.O. Reynosa de la SEMAR, el Vicealmirante C.G. DEM JULIO CÉSAR PESCINA AVILA, en sustitución del Vicealmirante C.G. DEM EDUVIGES JOSÉ MARTÍNEZ SANDOVAL, quien se desempeñó como mando especial Zona Frontera del Grupo de Coordinación Tamaulipas, desde el mes de enero.

Participaron también en la ceremonia, el General de Brigada LUIS CRESCENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, comandante de la Octava Zona Militar; MIGUEL ÑÁNGEL CAMPOS ORTIZ, Delegado de la Procuraduría General de Justicias de Tamaulipas; el Comisario RICARDO ADRIÁN UGALDE HERNÁNDEZ, Coordinador estatal de la Policía Federal y el alcalde de Río Bravo, JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA.

Mientras que en Nuevo Laredo, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, acompañado de su esposa ADRIANA HERRERA ZÁRATE, sus HIJAS SOFÍA, ALEXA y MARIANA visitaron este Domingo de Pascua los parque y plazas para convivir con las familias neolaredenses y supervisar el funcionamiento de estos centros recreativos.

El recorrido inició en el parque Narciso Mendoza, el alcalde se acercó para saludar a las cientos de personas que asistieron para festejar este domingo y desearles un feliz día de Pascua.

Posteriormente RIVAS CUÉLLAR continuó el recorrido por las palapas ubicadas debajo del CITEV, El Patinadero, Parque Viveros y Península El Laguito, para platicar con las familias y pasar un momento agradable con los visitantes.

De otro lado, deje decirle que en una emotiva ceremonia, el máximo galardón otorgado por la fundación Rotary International “Paul Harris”, fue entregado por primera vez a dos alcaldes fronterizos, ENRIQUE RIVAS y el mayor PETE SÁENZ de Laredo, Texas.

ENRIQUE RIVAS acompañado por su esposa ADRIANA HERRERA ZÁRATE, asistió a la ceremonia que se realizó en Laredo, Texas para recibir el premio Paul Harris, que consiste en un certificado, pin y medalla por presidir un gobierno transparente, equitativo e innovador para responder las necesidades de la población.

El reconocimiento se otorgó por la implementación de programas sociales como “100 Días, 100 Acciones”, “Caravana Cultural”, “Escuela Digna y Moderna”, apoyo a la educación con becas, la obra pública por mencionar algunos.

El munícipe también resaltó el apoyo del Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y mencionó que siguen la mística del mandatario estatal de fortalecer la relación con las autoridades norteamericanas.

En otro tema, ciudad Victoria tuvo un éxito extraordinario en la afluencia de visitantes, según los reportes dados a conocer por el presidente municipal OSCAR ALMARAZ SMER, pues sólo el viernes, fueron alrededor de diez mil personas las que se divirtieron en Los Troncones, el sanmarcazo, albercas y otros espacios de encuentro familiar.

ALMARAZ SMER y la presidenta del DIF-Victoria, señora TONY SÁENZ de ALMARAZ, supervisaron diariamente las festividades de Semana Santa, habiendo contabilizado hasta el domingo, cien mil personas en los centros de diversión.

Ayer cerró el ciclo festivo victorense con la fiesta popular de los domingos, “Libre 17”, con otros espectáculos, conciertos y eventos a lo largo de la avenida Madero, especialmente frente al palacio municipal.

Cambio de orientación temática para mencionar que la cantidad de visitantes durante el periodo de vacaciones de Semana Santa, a destinos turísticos de Tamaulipas se incrementó en un 19 por ciento en comparación con el año pasado.

La Secretaría de Turismo de Tamaulipas reportó que del 7 al sábado 15 de abril, el número de visitantes a los más de 140 destinos más populares de la entidad, fue de un millón 785 mil 203 personas, superando con cerca de 300 mil personas, la cantidad registrada en el mismo periodo del 2016.

Los municipios de Ciudad Madero, Tampico y Matamoros fueron los que más registraron visitantes, superando el millón 200 mil en una semana.

Los hoteles reportaron un nivel de ocupación de hasta un 100 por ciento en los destinos de playa y arriba del 90 por ciento en otros municipios de la entidad.

La Secretaria de Turismo en el estado, MARÍA ISABEL GÓMEZ CASTRO, indicó que “la confianza de la gente al ver que se están haciendo mejor las cosas, ha ayudado a que esta semana santa sea un verdadero reflejo del incremento del turismo en Tamaulipas”.

Aquí un paréntesis para mencionar que la nueva Ley de Atención a Víctimas en Tamaulipas, contempla la integración de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, con lo que se da cumplimiento al compromiso que hizo el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al reunirse al inicio de su administración con los integrantes de los distintos colectivos.

La Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, GLORIA ELENA GARZA JIMÉNEZ, explicó que la intención de la Ley es garantizar que los integrantes de la Comisión sean conocedores del tema, que trabajen a la par por los derechos de las víctimas y sus familias y limitar la participación de quienes pretendan lucrar con el dolor de las víctimas.

Para ello, se emitirá una convocatoria pública para seleccionar al Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que será presentado como propuesta por el Secretario General de Gobierno y designado por el Gobernador y una Asamblea Consultiva, integrada por 7 representantes propuestos por consulta pública y electos por el Sistema Estatal.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lidera un proyecto binacional pionero en el país sobre enfermedades crónico degenerativas, en el que se trabaja con pacientes de escasos recursos para apoyarles con programas de atención que les permitan continuar con una calidad de vida saludable.

En el proyecto que encabeza la Facultad de Enfermería de Tampico (FET), participan las cuatro facultades de enfermería de la UAT; la Facultad de Enfermería de Saltillo; y el Hospital de Cancerología de Lima, Perú, además que está vinculado a un programa de manejo de pacientes crónicos de la Universidad de Stanford.

Al respecto, la Directora de la FET, SOCORRO RANGEL TORRES, comentó que se continuará en la segunda parte del proyecto que es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la participación de las jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud del estado.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.