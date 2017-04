T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EDGAR MELHEM ARRECIA CAMPAÑA RUMBO AL SENADO…!

BUSCARA QUE ALCALDES LE HAGAN LA CAMPAÑA ELCTORAL

TIENE RAZÓN GUSTAVO, DIPUTADOS CUENTAN CON MALA FAMA…..!

TIENE MUCHA razón el ilustre Diputado Federal de Movimiento Ciudadano GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, al señalar que, “los legisladores federales tienen mala fama”, al grado de que a donde van, “casi siempre les hacen recordatorios maternales”, porque la mayoría de estos, no trabajan y se las pasan más en temas que a ellos conviene, que dedicarse a hacer “la talacha” en las colonias y ejidos, a donde en el pasado reciente, fueron a pedir el voto, claro, hablo de los Diputados de Mayoría relativa como “el riobravense” EDGAR MELHEM SALINAS, que es el titular de la Bancada parlamentaria de los legisladores de Tamaulipas en el Congreso de la Unión.

Y PRUEBA DE ELLO, es que el Diputado Melhem Salinas, “lejos de dedicarse a trabajar por la gente y tocar puertas”, en las diversas instancias de Gobierno, como es su ineludible obligación, le importa más el beneficio propio y por esta razón evidente, “EDGAR, anda en campaña a todo galope”, porque él ya lo dijo “QUIERE SER SENADOR DE LA REPÚBLICA” y por tal motivo, fue a visitar al alcalde del municipio de Bustamante JACINTO VÁZQUEZ REYNA, a donde, según él, fue invitado por el edil, para tomar parte en un evento inaugural, cuya cuestión, naturalmente, “es la nueva estrategia de esta clase de bandidos y vivales políticos como MELHEM, para hacer campañas electorales” porque éste miserable político, “contra viento y marea”, que quiere ser Senador, a pesar de que hasta hoy en día, no ha cumplido ni el 10 % de las promesas que hizo en campaña, cuando anduvo en busca del voto popular, para ser Diputado Federal.

OTRA de las actividades de proselitismo que, “de manera disfrazada” llevó a cabo el aspirante a Senador del PRI EDGAR MELHEM SALINAS, fue la visita que también la semana pasada hizo al alcalde de Valle Hermoso DANIEL TORRES ESPINOSA, donde naturalmente, “el encampañado” legislador riobravense, se hizo partícipe para “con bombo y platillo”, hacer patente y reiterar “el tan cacaraqueado” recurso obtenido para el fondo fronterizo, el que ahora Melhem, consiguió para él lucirse y desde luego llevar a cabo su tarea político-electoral, como ya lo viene haciendo con mucho empeño en casi todo el estado.

SIN EMBARGO, les diré que, lo malo para Edgar Melhem, es que ahora en Tamaulipas “su partido no es Gobierno” y a como se vislumbra el panorama electoral rumbo al 2018, éste “abusivo político de siete suelas” Diputado Federal de Río Bravo, sin tanto preámbulo y sin temor a equivocarme “BUSCARÁ QUE LOS ALCALDES DE SU PARTIDO “EL PRI”, LE PAGUEN LA CAMPAÑA”. Y si no “Pal baile Vamos”, cuyo detalle indagaremos para darlo a conocer a la sociedad que es la que vota.

PORQUE EDGAR, “es tan miserable” que en su nuevo proyecto político para Senador, BUSCARÁ NO INVERTIR ni un solo peso de los miles de millones que él, se ha ganado en toda su carrera política, carrera en la que a la gente pobre, a las que les hace promesas, no solo les miente, sino que, “hasta se burla de ellas”, porque hasta hoy en día, todo esa gente que creyó en este nefasto Diputado Federal le dieron el voto, pero afortunadamente dichas familias, “ya no votaran por él, sino por una mejor opción u oferta política”, porque se han dado cuenta que MELHEM SALINAS, “ES UN terrible MENTIROSO” y por eso ya no regresó y ni regresará a las colonias y ejidos, porque “este señor ya anda en campaña” y repito, en busca de ser senador, porque el mismo así lo dijo de manera pública a algunos medios de comunicación allá en Victoria y por ende, lo que ahora le importa, es su nueva campaña electoral, para intentar ungirse como Senador de la República.

Y COMO LA GENTE está harta de tanto engaño de políticos sátrapas como Melhem Salinas, “difícilmente voltearán a verlo”, porque saben que si este señor llega a ser Senador por Tamaulipas, como es su propósito, hará exactamente lo mismo que ha hecho como Diputado Federal. “Olvidarse de la gente” y en consecuencia olvidarse también de las promesas que hace cuando anda en campaña, cuyo detalle en este su nuevo proyecto político, “PODRÍA GENERARLE EL COBRO DE FACTURA”, con una amarga derrota, la que para él, por ser mentiroso, NO ESTÁ DESCARTADA.

PARA CONCLUIR, es importante señalar que, hoy en día, el pueblo de Tamaulipas y México, desea tener en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República a verdaderos servidores públicos y “no a individuos de baja caterva moral” como Edgar Melhem Salinas, porque de ilustres ladrones, mentirosos y vivales políticos como el aludido, “el pueblo está cansado y está lleno de odio y rencor contra estos oportunistas” y por eso, en próximas elecciones, “no se descarta que el pueblo de Tamaulipas a Edgar, le cobre la factura”, factura que por cierto el mentiroso de Melhem tiene muy pendiente, porque nada bueno ha hecho poro la gente de su distrito que abarca, Rio Bravo, Reynosa, Díaz, Ordaz, Valle hermoso, Matamoros, San Fernando, Méndez, Cruillas, porque como legislador, Melhem se ha dedicado al bien propio y no al colectivo.

